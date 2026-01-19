Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/yolcu-otobuslerine-denetim-300-kilogram-sucuk-ve-2-koli-cigkofteye-el-konuldu-1102862696.html
Yolcu otobüslerine denetim: 300 kilogram sucuk ve 2 koli çiğköfteye el konuldu
Yolcu otobüslerine denetim: 300 kilogram sucuk ve 2 koli çiğköfteye el konuldu
Mersin'de gelen bir ihbar nedeniyle yolcu otobüslerine denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri sağlıksız koşullarda taşınan 300 kilogram sucuk ve 2 koli... 19.01.2026
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği bilgiye göre Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirildi.Denetimde bir yolcu otobüsünde sağlıksız koşullarda taşınan ve mevzuata uygun olmadığı belirlenen 300 kilogram sucuk ile başka bir otobüste 2 koli çiğköftenin Tarsus ilçesine getirildiği belirlendi.Ekipler, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verdi, ürünlere tutanakla el koydu.Yasal işlemlerin ardından sucuk ve çiğköfte imha edilirken yolcu otobüsü firmalarına ise cezai işlem uygulandı.
Yolcu otobüslerine denetim: 300 kilogram sucuk ve 2 koli çiğköfteye el konuldu

21:14 19.01.2026 (güncellendi: 21:15 19.01.2026)
© AA / Mersin Büyükşehir BelediyesiMersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüslerinde sağlıksız koşullarda taşındığı belirlenen 300 kilogram sucuk ve 2 koli çiğköfte imha edildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüslerinde sağlıksız koşullarda taşındığı belirlenen 300 kilogram sucuk ve 2 koli çiğköfte imha edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
© AA / Mersin Büyükşehir Belediyesi
Mersin'de gelen bir ihbar nedeniyle yolcu otobüslerine denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri sağlıksız koşullarda taşınan 300 kilogram sucuk ve 2 koli çiğköfte buldu. Olayla ilgili otobüs firmalarına cezai işlem yapıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği bilgiye göre Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirildi.
Denetimde bir yolcu otobüsünde sağlıksız koşullarda taşınan ve mevzuata uygun olmadığı belirlenen 300 kilogram sucuk ile başka bir otobüste 2 koli çiğköftenin Tarsus ilçesine getirildiği belirlendi.
Ekipler, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verdi, ürünlere tutanakla el koydu.
Yasal işlemlerin ardından sucuk ve çiğköfte imha edilirken yolcu otobüsü firmalarına ise cezai işlem uygulandı.
