Yolcu otobüslerine denetim: 300 kilogram sucuk ve 2 koli çiğköfteye el konuldu

Yolcu otobüslerine denetim: 300 kilogram sucuk ve 2 koli çiğköfteye el konuldu

Mersin'de gelen bir ihbar nedeniyle yolcu otobüslerine denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri sağlıksız koşullarda taşınan 300 kilogram sucuk ve 2 koli... 19.01.2026

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği bilgiye göre Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirildi.Denetimde bir yolcu otobüsünde sağlıksız koşullarda taşınan ve mevzuata uygun olmadığı belirlenen 300 kilogram sucuk ile başka bir otobüste 2 koli çiğköftenin Tarsus ilçesine getirildiği belirlendi.Ekipler, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verdi, ürünlere tutanakla el koydu.Yasal işlemlerin ardından sucuk ve çiğköfte imha edilirken yolcu otobüsü firmalarına ise cezai işlem uygulandı.

