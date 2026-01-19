Yaşlılık sigortası gündemde: 65 yaşına kadar ek prim mi geliyor?

“Nüfusun artması ve doğumların teşviki için adımlar atılıyor ama bir yandan da başka bir gerçekliğimiz var. Nüfusumuz yaşlanıyor. Üstelik oldukça hızlı bir şekilde. Vatandaşlarımızın yüzde 10’u neredeyse 65 yaş ve üstü vatandaşlardan oluşuyor. Sağlık sigortasına benzer şekilde kurgulanan yeni bir sistem gündemde, adı yaşlılık sigortası. Eğer 18-65 yaş arasındaysanız sizden şu an miktarı belli olmayan primler talep edilecek, daha sonra bakıma muhtaç durumda olursanız bu güvenceden yararlanabileceksiniz. Çok sert bir yaşlılık dalgası geliyor ve ekonomiye kamu kaynakları açısından ciddi bir yük bindireceğini görüyoruz. Her şey görülüyor, sadece karar alırkenki tercihler ve öncelikler politikalara yön veriyor. Tam da bu konuda olduğu gibi. Bu sorunlar bugün ortaya çıkmadı ki, bu sorunlar nüfusun hızla yaşlanmasıyla birlikte gittikçe daha sert hissedilen sorunlar. Genç işsizlik diye bir kavram var, 18 yaşındaki gençler nasıl prim ödeyebilirler?”