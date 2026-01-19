https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/yaslilik-sigortasi-gundemde-emekli-olana-dek-prim-odenecek-1102847256.html
Yaşlılık sigortası gündemde: 65 yaşına kadar ek prim mi geliyor?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, son günlerde gündeme gelen yaşlılık sigortası oldu. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
Sağlık Bakanlığı’nda eski müsteşar yardımcılığı görevinde bulunan Hüseyin Çelik, sağlık sigortasına benzer şekilde kurgulanan bir “yaşlılık sigortası” sisteminin gündemde olduğunu, 18-65 yaş arasında prim ödeyen kişilerin ilerleyen yıllarda bakıma ihtiyaç duymaları halinde bu güvenceden yararlanabileceğini söyledi.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, "Genç işsizlik varken 18 yaşındaki gençler nasıl prim ödeyebilirler?" diye sordu.Özgan, şöyle devam etti:
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
“Nüfusun artması ve doğumların teşviki için adımlar atılıyor ama bir yandan da başka bir gerçekliğimiz var. Nüfusumuz yaşlanıyor. Üstelik oldukça hızlı bir şekilde. Vatandaşlarımızın yüzde 10’u neredeyse 65 yaş ve üstü vatandaşlardan oluşuyor. Sağlık sigortasına benzer şekilde kurgulanan yeni bir sistem gündemde, adı yaşlılık sigortası. Eğer 18-65 yaş arasındaysanız sizden şu an miktarı belli olmayan primler talep edilecek, daha sonra bakıma muhtaç durumda olursanız bu güvenceden yararlanabileceksiniz. Çok sert bir yaşlılık dalgası geliyor ve ekonomiye kamu kaynakları açısından ciddi bir yük bindireceğini görüyoruz. Her şey görülüyor, sadece karar alırkenki tercihler ve öncelikler politikalara yön veriyor. Tam da bu konuda olduğu gibi. Bu sorunlar bugün ortaya çıkmadı ki, bu sorunlar nüfusun hızla yaşlanmasıyla birlikte gittikçe daha sert hissedilen sorunlar. Genç işsizlik diye bir kavram var, 18 yaşındaki gençler nasıl prim ödeyebilirler?”