Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknoloji alanında yaşanan tüm gelişmeler, trendler ve teknolojinin günlük hayata yansımaları, Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi'nde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/yapay-zeka-firmalar-icin-avantaj-mi-dezavantaj-mi-1102858475.html
Yapay zeka firmalar için avantaj mı dezavantaj mı?
Yapay zeka firmalar için avantaj mı dezavantaj mı?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu, yapay zekanın firmalar açısından avantaj ve... 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T17:28+0300
2026-01-19T17:28+0300
yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik
radyo
radyo
serhat ayan
yeni̇ şeyler rehberi̇
yapay zeka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Serhat Ayan’a konuk olan iş insanı ve Robosme Kurucu Ortağı Engin Alan, insanlar için ciddi bir iş birlikçi olan yapay zekanın şirketler açısından tehditler içerdiğine de vurgu yaptı.Alan, şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93ffcbba4afdb95b81a160236582eae5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, yapay zeka
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, yapay zeka

Yapay zeka firmalar için avantaj mı dezavantaj mı?

17:28 19.01.2026
Serhat Ayan
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
Abone ol
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
Tüm yazılar
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu, yapay zekanın firmalar açısından avantaj ve dezavantajları oldu.
Serhat Ayan’a konuk olan iş insanı ve Robosme Kurucu Ortağı Engin Alan, insanlar için ciddi bir iş birlikçi olan yapay zekanın şirketler açısından tehditler içerdiğine de vurgu yaptı.
Alan, şöyle konuştu:
“Aslında yapay zeka şirketlere kolaylık getirdi. Uzun zamandır yapay zeka konusu müşteri yönetim teknolojilerinde kullanılırdı ancak özellikle şirketlerin geçmiş yıl satışlarından gelecek tahminleri çıkarma gibi işler hem çok kolay oldu hem de şirketler için tehdit de içeriyor. Firmalar ikilem içerisinde gidiyor. Bir taraftan çözüme kavuşmak ve hedef tutturmaya çalışırken diğer taraftan müşteri verilerini dış dünyaya açmamak da önemli oldu. İnsanlar için rekabetten ziyade ciddi bir iş birlikçi. Ancak nereye gidecek, regülatif hikayeler ileride başımıza sorun olacak mı? İnsan sayısının şirketlerde düşürülmesi insan için bir risk mi? Pek çok şirket böyle bir yenilikle karşı karşıya kaldı ama içeride hangi sorunu buraya götürmeli bu noktada kafalar karışık”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала