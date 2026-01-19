https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/yapay-zeka-firmalar-icin-avantaj-mi-dezavantaj-mi-1102858475.html
Yapay zeka firmalar için avantaj mı dezavantaj mı?
Yapay zeka firmalar için avantaj mı dezavantaj mı?
19.01.2026
Serhat Ayan’a konuk olan iş insanı ve Robosme Kurucu Ortağı Engin Alan, insanlar için ciddi bir iş birlikçi olan yapay zekanın şirketler açısından tehditler içerdiğine de vurgu yaptı.Alan, şöyle konuştu:
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu, yapay zekanın firmalar açısından avantaj ve dezavantajları oldu.
Serhat Ayan’a konuk olan iş insanı ve Robosme Kurucu Ortağı Engin Alan, insanlar için ciddi bir iş birlikçi olan yapay zekanın şirketler açısından tehditler içerdiğine de vurgu yaptı.
“Aslında yapay zeka şirketlere kolaylık getirdi. Uzun zamandır yapay zeka konusu müşteri yönetim teknolojilerinde kullanılırdı ancak özellikle şirketlerin geçmiş yıl satışlarından gelecek tahminleri çıkarma gibi işler hem çok kolay oldu hem de şirketler için tehdit de içeriyor. Firmalar ikilem içerisinde gidiyor. Bir taraftan çözüme kavuşmak ve hedef tutturmaya çalışırken diğer taraftan müşteri verilerini dış dünyaya açmamak da önemli oldu. İnsanlar için rekabetten ziyade ciddi bir iş birlikçi. Ancak nereye gidecek, regülatif hikayeler ileride başımıza sorun olacak mı? İnsan sayısının şirketlerde düşürülmesi insan için bir risk mi? Pek çok şirket böyle bir yenilikle karşı karşıya kaldı ama içeride hangi sorunu buraya götürmeli bu noktada kafalar karışık”