https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/tuzlada-cakmak-uretim-fabrikasinda-yangin-mudahale-suruyor-1102846126.html
Tuzla'da çakmak üretim fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
Tuzla'da çakmak üretim fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Tuzla'da çakmak üretim fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T11:02+0300
2026-01-19T11:02+0300
2026-01-19T11:13+0300
türki̇ye
tuzla
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102845970_0:631:1095:1247_1920x0_80_0_0_329a57277006707f7fcdbdda2e4e08d3.jpg
Tuzla'da bir çakmak fabrikasında yangın çıktı. Hızla büyüyen yangına müdahale sürüyor. Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yaklaşık 2 dönümlük alanda faaliyet gösteren fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı.
türki̇ye
tuzla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102845970_0:529:1095:1350_1920x0_80_0_0_6b3933a66bab8f3351bb0cdc4cabdda6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tuzla, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı
tuzla, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı
Tuzla'da çakmak üretim fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
11:02 19.01.2026 (güncellendi: 11:13 19.01.2026)
Tuzla'da çakmak üretim fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.
Tuzla'da bir çakmak fabrikasında yangın çıktı. Hızla büyüyen yangına müdahale sürüyor.
Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 2 dönümlük alanda faaliyet gösteren fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı.