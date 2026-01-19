https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/tuzlada-cakmak-uretim-fabrikasinda-yangin-mudahale-suruyor-1102846126.html

Tuzla'da çakmak üretim fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor

Tuzla'da çakmak üretim fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor. 19.01.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

tuzla

yangın

yangın söndürme

yangın alarmı

Tuzla'da bir çakmak fabrikasında yangın çıktı. Hızla büyüyen yangına müdahale sürüyor. Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yaklaşık 2 dönümlük alanda faaliyet gösteren fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı.

