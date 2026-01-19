https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/tekirdag-sahilinde-kirmizi-yosun-alarmi-lodos-kiyiyi-kapladi-1102858362.html
Tekirdağ sahilinde kırmızı yosun alarmı: Lodos kıyıyı kapladı
17:19 19.01.2026 (güncellendi: 17:27 19.01.2026)
Tekirdağ’da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir bölümü kırmızı yosunla kaplandı. Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, yaşanan durumun çevresel bir kirlilik anlamına gelmediğini ancak sahilde kötü görüntü ve kokuya neden olabildiğini ifade etti.
Tekirdağ'da üç gündür süren lodos, denizde oluşan dalgalarla birlikte yosun ve çeşitli atıkları kıyıya taşıdı.
Bu durum, sahilin bazı kesimlerinde yoğun kırmızı yosun birikimine yol açtı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, yosunların rüzgarın etkisiyle kıyıda toplandığını belirtti.
Yaşanan durumun çevresel bir kirlilik anlamına gelmediğini vurgulayan Prof. Dr. Tecer, ancak yosun birikiminin sahilde kötü görüntü ve kokuya neden olabildiğini ifade etti.