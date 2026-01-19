https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/tekirdag-sahilinde-kirmizi-yosun-alarmi-lodos-kiyiyi-kapladi-1102858362.html

Tekirdağ sahilinde kırmızı yosun alarmı: Lodos kıyıyı kapladı

Tekirdağ sahilinde kırmızı yosun alarmı: Lodos kıyıyı kapladı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ’da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir bölümü kırmızı yosunla kaplandı. Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, yaşanan durumun çevresel bir... 19.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-19T17:19+0300

2026-01-19T17:19+0300

2026-01-19T17:27+0300

türki̇ye

türkiye

lokman hakan tecer

tekirdağ

yosun

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102858188_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_34a986a4b2fc4be8d6b79f9fd390ec69.jpg

Tekirdağ'da üç gündür süren lodos, denizde oluşan dalgalarla birlikte yosun ve çeşitli atıkları kıyıya taşıdı. Bu durum, sahilin bazı kesimlerinde yoğun kırmızı yosun birikimine yol açtı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, yosunların rüzgarın etkisiyle kıyıda toplandığını belirtti.Yaşanan durumun çevresel bir kirlilik anlamına gelmediğini vurgulayan Prof. Dr. Tecer, ancak yosun birikiminin sahilde kötü görüntü ve kokuya neden olabildiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/bilim-insanlarindan-uyari-denizlerde-rejim-degisimi-riski-1102857380.html

türki̇ye

tekirdağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, lokman hakan tecer, tekirdağ, yosun