SGK çıkış kodları kaldırıldı: Hizmet dökümünde yeni dönem
SGK çıkış kodları kaldırıldı: Hizmet dökümünde yeni dönem
Sputnik Türkiye
19.01.2026
Milyonlarca çalışanın yeni iş arama sürecini etkileyen işten çıkış kodları, e-Devlet'ten alınan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi belgesinden çıkarıldı. NTV'nin haberine göre, böylece işverenlere sunulan resmi belgelerde işten ayrılma gerekçeleri artık yer almıyor.Danıştay kararı etkili olduDanıştay, 14 Ekim 2024 tarihli kararında, SGK kayıtlarında yer alan "ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" kodunu inceleyerek bu bilginin işverenin tek taraflı beyanına dayandığını tespit etti. Kararda, yargı denetiminden geçmemiş iddiaların resmi kayıtlara işlenmesinin çalışma hakkını ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ihlal edebileceği vurgulandı.Kişi görüyor, kurumlar göremiyorYeni uygulamayla birlikte, e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümü sorgulandığında işten çıkış kodları çalışan tarafından görülebiliyor. Ancak işverenlere verilen SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi belgelerinde bu kodlar ve açıklamalar artık yer almıyor.İşe girişte farklı belge talep edilebiliyorÖte yandan işverenin işe giriş sürecinde çalışandan işten ayrılış bildirgesi istemesi halinde, fesih nedeni bu belgede yer almaya devam ediyor.
Sputnik Türkiye
SGK çıkış kodları kaldırıldı: Hizmet dökümünde yeni dönem

12:31 19.01.2026
Abone ol
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren SGK çıkış kodu uygulamasında önemli değişiklik yapıldı. e-Devlet üzerinden alınan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi belgelerinde işten çıkış nedenlerine ilişkin kod ve açıklamalar kaldırıldı.
Milyonlarca çalışanın yeni iş arama sürecini etkileyen işten çıkış kodları, e-Devlet’ten alınan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi belgesinden çıkarıldı. NTV'nin haberine göre, böylece işverenlere sunulan resmi belgelerde işten ayrılma gerekçeleri artık yer almıyor.

Danıştay kararı etkili oldu

Danıştay, 14 Ekim 2024 tarihli kararında, SGK kayıtlarında yer alan “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” kodunu inceleyerek bu bilginin işverenin tek taraflı beyanına dayandığını tespit etti. Kararda, yargı denetiminden geçmemiş iddiaların resmi kayıtlara işlenmesinin çalışma hakkını ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ihlal edebileceği vurgulandı.

Kişi görüyor, kurumlar göremiyor

Yeni uygulamayla birlikte, e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümü sorgulandığında işten çıkış kodları çalışan tarafından görülebiliyor. Ancak işverenlere verilen SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi belgelerinde bu kodlar ve açıklamalar artık yer almıyor.

İşe girişte farklı belge talep edilebiliyor

Öte yandan işverenin işe giriş sürecinde çalışandan işten ayrılış bildirgesi istemesi halinde, fesih nedeni bu belgede yer almaya devam ediyor.
