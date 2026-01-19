CHP'li Akdoğan: Mehmet Murat Çalık belgesele konu olacak uygulamalarla tedavi edildi

Mehmet Murat Çalık Şehir Hastanesi’ne götürülmüştü, bugün de tekrar getirilip dikişlerinin alınması gerekiyordu. Ancak nereye götürüleceği söylenmedi. Katip Çelebi Hastanesi’ne götürüleceği düşünülerek yola çıkılıyor ancak cezaevi aracının direksiyonu yeniden Şehir Hastanesi’ne kırılıyor. Burada Çalık Başkan tedaviyi kabul etmedi. Oranın doktorları da ‘ameliyatı biz yapmadık biz neden kontrol edelim’ diyorlar. Genel Başkanımız Adalet Bakanı ile temas etti. Sonra ‘doğru’ dediler ve Katip Çelebi Hastanesi’ne götürülmesini bekledik ancak öyle olmadı. Şehir Hastanesi’nden çıktık, bu kez cezaevi aracının direksiyonu yeniden cezaevine götürdü. Prosedür şuymuş: Koğuşuna girip savcı yazısının ardından Katip Çelebi Hastanesi’ne götürülecekmiş. Biz de ‘böyle bir şey olmaz’ dedik. Kapıdan geri çevirdik aracı. Memlekette anayasayı bile delik deşik edenler bu prosedüre ne kadar düşkünlermiş aklım almıyor. Sonra Katip Çelebi Hastanesi’ne geldik. Dört buçuk saat bekledik. Hastanedeki ‘mahkum koğuşu’ denilen yere götürülmesi gerekiyor ancak Murat Çalık hastaneye değil, hastane Murat Çalık’a geldi. Savcı ‘tek bir görüntü alınmayacak, alınırsa hastane yetkilileri hakkında soruşturma başlatırım’ demiş. Başhekim dahil doktorlar, Mehmet Murat Çalık’ın bulunduğu yere gitti. Dikişler hastane içinde değil oradaki bir revirde alındı. Ultrasona girmesi gerekiyorken el cihazı getirildi Murat Çalık için. Savcının canı bir kare görüntü alınsın istememiş. Bir kare fotoğrafıyla ayıp gün yüzüne çıkacak diye mi endişe ettiniz? Dört saat boyunca cebelleşme sürdü. Sanki büyük bir terör örgütü lideri gidiyormuş gibi sakladılar, bu şekilde Buca Cezaevi’ne gönderdiler. Bir belgesele konu olabilecek 7-8 saatlik bir süreçti. Türkiye kamuoyunu vicdanlarda ayağa kalkmaya davet ediyorum. Bakanlığın da iradesinin üzerinde bir kötülük var.