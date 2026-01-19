‘BRICS, Trump için en tehlikeli organizasyon’
© SputnikCeyda Karan'la Eksen
© Sputnik
Abone ol
Siyasi Analist Umur Tugay Yücel’e göre Trump’ın tehdit ve baskı politikalarının odağında BRICS ülkeleri bulunuyor. Yücel; dolar merkezli sisteme alternatif üretme hamlelerinin Washington’u rahatsız ettiğini, buradan gelen tehditlerin ise BRICS ülkeleri arasında motivasyonu ve iş birliğini artırdığını vurguladı.
Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde Çin’i rakip olarak gördüğünü ilan eden ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in başını çektiği BRICS ülkelerini de hedefe koyuyor. BRICS ülkelerinin taşları ağır ağır yerine oturtarak kurmaya çalıştığı alternatif dünya modeli, Trump’ın saldırgan tavırlarını daha da körüklüyor.
BRICS’in SWIFT sistemine alternatif arayan finansal hamleleri ve ulusal paralarla ticaret vizyonu, Washington’ın ‘dolar hegemonyasını koruma’ refleksiyle karşı karşıya geliyor.
İran’ın ‘Avrasya’nın kapısı’ olarak ön cepheye yerleştiği bu süreçte Hindistan’da gerçekleşecek yeni zirve, bir toplantıdan ziyade Batı dışı dünyanın kurduğu dirençli bir baraj niteliği taşıyor.
Donald Trump’ın radarına aldığı BRICS ülkelerini Siyasi Analist Umur Tugay Yücel ile konuştuk.
‘BRICS, ABD’nin dolara bağlı ödeme şeklini kırmaya çalışıyor’
Siyasi Analist Yücel’e göre Trump’ın baskı ve tehdit politikalarının odağında, BRICS’e üye olan ya da üyelik başvurusu yapan ülkeler yer alıyor. Trump’ın BRICS’i dolar merkezli küresel sisteme yönelik en ciddi meydan okuma olarak gördüğünü; örgütün ulusal paralarla kredi, yatırım ve alternatif ödeme sistemleri kurma çabasının Washington’u asıl tedirgin eden unsur olduğunu belirten Yücel, şunları kaydetti:
“Trump’ın ‘uğraştığı’ ülkeler, BRICS’e başvuru yapan ya da İran gibi BRICS’e yeni üye olan ülkeler. Rusya üzerinden Çin’e, Hindistan’a, Güney Afrika ve Brezilya’ya uyguladığı gümrük tarifelerini biliyoruz. Bu tehditler Türkiye’ye kadar geliyor. Trump göreve geldiğinden beri BRICS’e karşı ön yargılı. Bu ön yargısının sebebini BRICS’in ABD ve dolar karşıtı olmasıyla açıklıyor. BRICS’in doları bitirmeye çalıştığına inanıyor. Kendi açısından oldukça doğru tanımlamalar yapıyor. BRICS dolara karşı değil ancak mesafeli. BRICS ülkeleri hala dolar kullanıyor. BRICS, gelişmekte olan ülkeler için ‘Yeni Kalkınma Bankası’ kuruyor. Bu bankanın özelliği ulusal paralarla yatırım ve kredi vermeye çalışması. Geçen yıl yüze yakın projenin yirmisinden fazlasında ulusal paralar kullanıldı. Bunlar küçük adımlar, banka 2015’te kuruldu. BRICS küresel güneyin bir masada oturması ve ortak karar almasını sağladı. Trump için en tehlikeli organizasyon diyebiliriz. Şangay İşbirliği Örgütü’nden bile daha tehlikeli çünkü BRICS finansal ödeme sistemi inşa etmeye çalışıyor. Çin’in, Rusya’nın, Hindistan’a ait ödeme sistemleri var ancak Batılı Swift uygulamasına karşı BRICS ülkeleri kendi aralarında bir oluşum kurmak istiyor. ABD’nin tehditleri ve yaptırımları ile dolar bağımlılığına bağlı ödeme şeklini kırmaya çalışıyorlar.”
‘Trump’ın tutumu BRICS’in motivasyonunu artırıyor’
Trump’ın BRICS’e yönelik tehdit ve suçlamalarının ters etki yarattığını ifade eden Yücel, ABD’nin yaptırım ve baskı politikalarının BRICS ülkelerine motivasyon sağladığı, örgütün özellikle finansal iş birliği alanında hız kazanmasına yol açtığı görüşünde:
“Zirve bu yıl Hindistan’da gerçekleşecek. Hindistan’da büyük gelişmeler olacağını söyleyebiliriz. Trump, BRICS’i dolara karşı mesafesinden ötürü suçluyor. Ancak bu da ABD politikaları sebebiyle oluyor. Yıllardır Rusya’yı ‘enerjiyi bir silah olarak kullanıyor’ diyerek eleştiriyorlardı. Şu an kendileri her şeyi silah olarak kullanıyor. Bir bakıma Trump’ın varlığı bir yönden iyi. BRICS’in hız almasını sağlayacak moral ve motivasyonu artırıyor. Böyle bir ters etkisi var. Trump’ın hamlelerinin devam edeceğini düşünüyorum. Trump, BRICS ülkelerini Batı yarımküreden kovmaya çalışıyor. Rusya, Çin, Brezilya’nın etkisini kırmaya çalışıyor. Batı dışı güçleri buradan atmaya çalışan, Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde dediği gibi Batı yarımkürede yeniden mutlak üstünlük kurmaya çalışan bir Trump var. Küresel gücünü daraltan, çıplak güç gerçeğini daha da yükselten, tehditlere dayalı bir Amerikan varlığını görüyoruz.”
‘Brezilya, ABD ile yarışabilecek güç olarak görülüyor’
Yücel’e göre Maduro’yu kaçıran Trump’ın, Venezuela’da bir sistem değişikliğine gidememesi, diğer Latin Amerika ülkeleri ile Rusya ve Çin desteğinden kaynaklı. Yücel, bölgede ABD ile yarışabilecek gücün ise Brezilya olduğuna işaret ediyor:
“Brezilya iç kamuoyunda da değişik tartışmalar var. Venezuela operasyonundan sonra Brezilya’da nükleer silaha sahip olma konusunda önemli haberler, yazılar görmeye başladık. Brezilyalılar, oylarını nükleer silah elde edecek lidere vereceğini açıklamaya başladı. Kuzey Kore liderine müdahale edemeyen Trump, Venezuela’nın liderini kaçırabildiği için farklı bir gerçeklik yarattı. Ancak kullanılmayan güç de güç değil. ABD’nin son 20 yıldır eleştirilmesi konusu da bundan ötürüydü. ‘Gücü var ama ne yapabiliyor?’ deniyordu. Trump Venezuela’da kendi açısından başarılı oldu ancak Venezuela’da sistem değişmedi. Bolivarcı, sosyalist, ABD’ye mesafeli yönetim hala duruyor. Rodriguez’in seçiminde Rusya, Çin, İran büyükelçileri destek verdi. Brezilya ve Kolombiya zaten bir kara harekatına karşı. Buna izin vermeyen bölge ülkeleri demek ABD için başarılı olmayacak bir kara operasyonu demek. Venezuela’da nokta operasyonları yapabilirler. Rusya ve Çin varlığının hala devam etmesi, ABD için farklı operasyonel seçenekler getirebilir. Buna Kolombiya, Nikaragua, Brezilya da dahil. Brezilya ana güç konumunda çünkü ABD ile yarışabilecek güce sahip olarak gözüküyor. Brezilya da stratejik otonomi istiyor. Bu konuda bölgenin barış ve istikrar bölgesi olmasından yana. Avrupa Birliği ile ticaret anlaşması da yaptılar. Brezilya, Venezuela’ya destek veriyor ancak ordularını birleştirebilecek bir Latin Amerika olup olmadığı tartışmalı bir konu. Bunu Kolombiya lideri de söylemişti.”
‘BRICS’in önemli faktörü olan İran, Avrasya’nın ‘kapısı’
Yücel’e göre İran’ın enerji kaynakları, Rusya ve Çin ile kurduğu derin iş birliği ve BRICS-ŞİÖ hattındaki konumu, Washington açısından stratejik bir tehdit olarak görülüyor. ABD’nin İsrail’i zorlayabilecek güçlü bir İran’ı kabul etmediğini ifade eden Yücel, bu hattın zayıflatılmasının Batılı sistemin temel hedeflerinden biri olduğunu kaydetti:
“İran’ın enerji kaynakları ABD için öncelikli konulardan biri. İran gibi ABD ve İsrail düşmanı bir ülkenin güçlenmesi, enerji kaynaklarıyla ABD’nin rakiplerini beslemesi ABD tarafından kabul edilemez bir şey. Rusya ile yapılan 20 yıllık stratejik anlaşmalar, İran’ın sahada verdiği destek gibi noktalarda İran’ın farklı alanlarda Rusya’nın yanında olduğunu görüyoruz. Rusya ile kuzey ve güney ticaret yolunda da bunu görüyoruz. Çin’in İran ile de yoğun bir ilişkisi var. Kuşak ve Yol Projesi inisiyatifi ilerletiliyor. Rusya ile İran yeni bir nükleer santrale imza attı. Bu ülkeler içe geçmiş, derin bağları olan ortaklar. Bir askeri ittifak yok ama sınırsız bir iş birliği var. Herkesin herkesle iş birliği yaptığı ve herkesin herkesle rekabet ettiği bir dönemdeyiz. BRICS’in bir esnek masa kurduğunu görüyoruz. AB ya da G7 gibi tek bir ülkenin domine ettiği bir yapıdan bahsetmiyoruz. Farklı dış politika okumalarının küresel çapta birleştiği, ABD’nin dengelenmesi üzerine kurulan bir masadan bahsediyoruz. BRICS’teki arkadaşlar ABD’ye ‘Bizi eşit kabul etmek zorundasınız’ diyorlar. İran burada önemli bir faktör. BAE, Mısır ve İran arasında rekabet de var. Bugün bu ortak masada Batılı sisteme karşı birleşiyorlar. Farklı ödeme sistemlerinin konuşulduğu bir masa var. İran da önemli bir kale. ABD’nin İran kalesini yıkmak istediğini düşünüyorum. Bu nasıl olur bilinmez ama ABD, İsrail’e zarar verebilecek bir İran istemiyor. Ancak nasıl yapabileceği tartışma konusu. İran’a ‘Avrasya’nın kapısı’ diyebiliriz. Buraya Avrupalı ülkelerin ya da ABD’nin girmesi Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS’in altının oyulması anlamına gelir. Ön cepheyi; Rusya, Çin, Brezilya’nın, Hindistan’ın, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ve Mısır’ın iyi tutması gerekiyor. Ancak İran’ın da 21’inci yüzyılı iyi okuması gerekiyor. Kendi içindeki ekonomi, kültür gibi ajandaları bir an önce halletmeleri gerekiyor. BRICS’in uluslararası sisteme kavuşması için kendi içinde toplumsal barış ve ekonomik refaha ulaşması gerekiyor.”
‘Hindistan, Trump’ın radarına girecek’
BRICS’in yeni zirvesinde Trump’ın savurduğu tehditlerin masaya yatırılacağını ifade eden Yücel; oluşumun önemli sac ayaklarından Hindistan’ın, ABD’nin ‘radarına’ gireceği görüşünde:
“Hindistan’dan büyük bir beklenti var. Kendileri de bunu görkemli bir masaya çevirmeye çalışacak. 2021’de koronavirüsten ötürü Hindistan’daki görüşme online yapılmıştı. BRICS’in bozulacağı yönünde görüşler vardı. BRICS, Hindistan’da önemli bir toplantıya imza atacak. Ben toplantıya Putin’in de katılacağını düşünüyorum. Hindistan liderliği yeni bir logo tasarladı. Lotus çiçeği Hindistan’ın kendi sembolük kültürlerinden doğan bir sembol. İş birliği, dayanıklılık, sürdürülebilirlik BRICS üyelerinin nitelediği bir şey. Hindistan Dışişleri Bakanı da bu konuda açıklamalar yaptı. İnsan odaklı, BRICS dayanıklılığını yükselten, tek taraflı yaptırımlara karşı pozisyon alınacak bir toplantı olacağı söyleniyor. BRICS Pay ödeme sisteminin ilerletilmesi masadaki konu başlıklarından olacak. Siyasi ve güvenlik iş birliği ile birlikte finansal ve teknolojik inovasyon masada vurgulanacak. BRICS, kültürel ve medeniyetsel etkileşimi de vurguluyor. Yeni Delhi, BRICS Gençler Arası İşbirliği Platformu gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Hindistan’da 200’ün üzerinde etkinlik bekleniyor. Doların azaltılması, ulusal paralarla ticaret ve yatırımın artırılması Hindistan için önemli başlıklardan biri olacak. Son dönemde ABD-Hint ilişkileri kötüydü. Trump’ın yeni tehditleri BRICS’te ele alınıp kınanacak ve Hindistan, Trump’ın radarına girecek. Modi ile ilişkilerin kötüye gitme ihtimali çok yüksek. BRICS, 20’nci yılını kutlayacak. 2006’da ilk dışişleri bakanları toplantısı olmuştu. 20’nci yıl özel bir durum yaratıyor. İlk defa Güney Afrika’da BRICS ülkeleri yeni üyelerle birlikte bir askeri deniz tatbikatı yapacak. BRICS, NATO gibi askeri bir örgüt değil. Ne savunma ne de saldırı paktı. BRICS sonuç bildirgelerinde herhangi bir ülke düşmanlaştırılmıyor. Ülkeler, stratejik rakip olarak tanımlanmıyor. BRICS’in hedefi Batı dışı dünyanın en gelişmiş ülkelerinin birlikte bir refah ve kalkınma harekatı oluşturması. BRICS ülkeleri; IMF’deki oy kotalarını kaldırmayı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nun yeniden yapılanmasını isteyen, küresel güneyin dağınıklığını toparlayan ve bir masada ortak tutum geliştiren genç bir oluşum. BRICS bir uluslararası örgüt değil. Bir tüzüğü ve merkezi yok. Aralarında rekabet olan ülkeleri bir araya getirmiş bir yapı. Tabii ki kırılganlıklar olacak. Buna rağmen bugünlere gelip yeni kalkınma bankası, acil döviz rezervi vs gibi şeyler ortaya koyabilmek jeopolitik çatışmanın yükseldiği dünyada bizim için değerlidir.”