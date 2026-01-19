‘BRICS, Trump için en tehlikeli organizasyon’

“İran’ın enerji kaynakları ABD için öncelikli konulardan biri. İran gibi ABD ve İsrail düşmanı bir ülkenin güçlenmesi, enerji kaynaklarıyla ABD’nin rakiplerini beslemesi ABD tarafından kabul edilemez bir şey. Rusya ile yapılan 20 yıllık stratejik anlaşmalar, İran’ın sahada verdiği destek gibi noktalarda İran’ın farklı alanlarda Rusya’nın yanında olduğunu görüyoruz. Rusya ile kuzey ve güney ticaret yolunda da bunu görüyoruz. Çin’in İran ile de yoğun bir ilişkisi var. Kuşak ve Yol Projesi inisiyatifi ilerletiliyor. Rusya ile İran yeni bir nükleer santrale imza attı. Bu ülkeler içe geçmiş, derin bağları olan ortaklar. Bir askeri ittifak yok ama sınırsız bir iş birliği var. Herkesin herkesle iş birliği yaptığı ve herkesin herkesle rekabet ettiği bir dönemdeyiz. BRICS’in bir esnek masa kurduğunu görüyoruz. AB ya da G7 gibi tek bir ülkenin domine ettiği bir yapıdan bahsetmiyoruz. Farklı dış politika okumalarının küresel çapta birleştiği, ABD’nin dengelenmesi üzerine kurulan bir masadan bahsediyoruz. BRICS’teki arkadaşlar ABD’ye ‘Bizi eşit kabul etmek zorundasınız’ diyorlar. İran burada önemli bir faktör. BAE, Mısır ve İran arasında rekabet de var. Bugün bu ortak masada Batılı sisteme karşı birleşiyorlar. Farklı ödeme sistemlerinin konuşulduğu bir masa var. İran da önemli bir kale. ABD’nin İran kalesini yıkmak istediğini düşünüyorum. Bu nasıl olur bilinmez ama ABD, İsrail’e zarar verebilecek bir İran istemiyor. Ancak nasıl yapabileceği tartışma konusu. İran’a ‘Avrasya’nın kapısı’ diyebiliriz. Buraya Avrupalı ülkelerin ya da ABD’nin girmesi Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS’in altının oyulması anlamına gelir. Ön cepheyi; Rusya, Çin, Brezilya’nın, Hindistan’ın, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ve Mısır’ın iyi tutması gerekiyor. Ancak İran’ın da 21’inci yüzyılı iyi okuması gerekiyor. Kendi içindeki ekonomi, kültür gibi ajandaları bir an önce halletmeleri gerekiyor. BRICS’in uluslararası sisteme kavuşması için kendi içinde toplumsal barış ve ekonomik refaha ulaşması gerekiyor.”