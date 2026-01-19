Alzheimer teşhisinde yeni umut: Parmak ucundan kan testi klinik deneyleri yapılıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/alzheimer-teshisinde-yeni-umut-parmak-ucundan-kan-testi-klinik-deneyleri-yapiliyor-1102851529.html

İngiltere, ABD ve Kanada’da kurumların ortaklaşa yürüttüğü çalışmaya 60 yaş üzeri bin gönüllü katılıyor. Araştırmanın amacı, Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen bazı biyobelirteçleri parmak ucundan alınan kanda tespit etmek.Üç protein takip ediliyorBio-Hermes-002 adlı tıbbi çalışma, tıbbi araştırma kuruluşu LifeArc ile Global Alzheimer’s Platform Foundation tarafından yürütülüyor. Çalışma, İngiltere Demans Araştırma Enstitüsü tarafından da destekleniyor.Çalışma, Alzheimer ile bağlantılı üç farklı proteinin kandaki seviyelerini ve yoğunluğunu analiz edip bir kişinin Alzheimer geliştirme riski taşıyıp taşımadığını tespit etmeyi hedefliyor. Bilimsel araştırmalar, amiloid ve tau adı verilen anormal proteinlerin, Alzheimer belirtileri ortaya çıkmadan 15 yıl öncesine kadar beyinde birikmeye başlayabildiğini gösteriyor.Mevcut testler zor ve pahalıAraştırmaya katılan tüm gönüllüler, Alzheimer teşhisinde halen “altın standart” kabul edilen yöntemlerden de geçiyor. Bu yöntemler arasında PET beyin taramaları ve belden sıvı alma (lomber ponksiyon) yer alıyor.Ancak bu testler pahalı, zaman alıcı ve invaziv olduğu için Alzheimer hastalarının yalnızca yüzde 2’sine uygulanabiliyor. Uzmanlar, parmak ucundan yapılacak kan testinin bu durumu kökten değiştirebileceğini düşünüyor.

