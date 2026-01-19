https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/alzheimer-teshisinde-yeni-umut-parmak-ucundan-kan-testi-klinik-deneyleri-yapiliyor-1102851529.html
Alzheimer teşhisinde yeni umut: Parmak ucundan kan testi klinik deneyleri yapılıyor
Alzheimer teşhisinde yeni umut: Parmak ucundan kan testi klinik deneyleri yapılıyor
Alzheimer hastalığı için yeni bir teşhis metodu üzerinde çalışılıyor. Uluslararası bir klinik araştırma, parmak ucundan alınan kan örneğiyle Alzheimer...
Alzheimer hastalığı için yeni bir teşhis metodu üzerinde çalışılıyor. Uluslararası bir klinik araştırma, parmak ucundan alınan kan örneğiyle Alzheimer teşhisinin mümkün olup olamayacağını inceliyor.
İngiltere, ABD ve Kanada’da kurumların ortaklaşa yürüttüğü çalışmaya 60 yaş üzeri bin gönüllü katılıyor. Araştırmanın amacı, Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen bazı biyobelirteçleri parmak ucundan alınan kanda tespit etmek.
Üç protein takip ediliyor
Bio-Hermes-002 adlı tıbbi çalışma, tıbbi araştırma kuruluşu LifeArc ile Global Alzheimer’s Platform Foundation tarafından yürütülüyor. Çalışma, İngiltere Demans Araştırma Enstitüsü tarafından da destekleniyor.
Çalışma, Alzheimer ile bağlantılı üç farklı proteinin kandaki seviyelerini ve yoğunluğunu analiz edip bir kişinin Alzheimer geliştirme riski taşıyıp taşımadığını tespit etmeyi hedefliyor.
Bilimsel araştırmalar, amiloid ve tau adı verilen anormal proteinlerin, Alzheimer belirtileri ortaya çıkmadan 15 yıl öncesine kadar beyinde birikmeye başlayabildiğini gösteriyor.
Mevcut testler zor ve pahalı
Araştırmaya katılan tüm gönüllüler, Alzheimer teşhisinde halen “altın standart” kabul edilen yöntemlerden de geçiyor. Bu yöntemler arasında PET beyin taramaları ve belden sıvı alma (lomber ponksiyon) yer alıyor.
Ancak bu testler pahalı, zaman alıcı ve invaziv olduğu için Alzheimer hastalarının yalnızca yüzde 2’sine uygulanabiliyor. Uzmanlar, parmak ucundan yapılacak kan testinin bu durumu kökten değiştirebileceğini düşünüyor.