8 ülkeden ortak bildiri, Almanya’dan geri adım

ABD ile Avrupa Birliği arasında bir savaş olması beklenemez çünkü Avrupa kalıcı bir müttefiktir. Ancak ABD; Almanya, Fransa ve Danimarka gibi ülkeleri ikna ederek Grönland'ı para karşılığı 30 ila 50 yıllığına kiralayabilir. Bu kiralamayla birlikte bölgedeki nadir toprak elementleri, doğalgaz ve petrol üzerinde çalışmalar yürütülecektir.

Donald Trump'ın Grönland'dan sonra Antarktika'ya döneceğini tahmin ediyorum. Antarktika, dünyadaki tatlı su rezervlerinin yüzde 70'ini barındırıyor. Her yıl oradan kopan buzullar dahi 5 milyar insanın su ihtiyacını karşılayacak büyüklükte. ABD'nin petrol kaynaklarından sonra bu devasa tatlı su rezervlerini de kontrol etmek isteyeceğini göreceğiz. Bölgedeki suyun arıtılarak kullanılması stratejik bir öneme sahip olacaktır.