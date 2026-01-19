8 ülkeden ortak bildiri, Almanya’dan geri adım

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/8-ulkeden-ortak-bildiri-almanyadan-geri-adim-1102842395.html
19.01.2026
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç ve İngiltere, yaptıkları ortak açıklamayla ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda Danimarka'dan yana tavır aldıkları gerekçesiyle kendilerine uyguladığı gümrük vergisine tepki gösterdi.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında ABD'nin gümrük vergisi tehdidine karşı 8 Avrupa ülkesinin yaptığı ortak açıklama hakkında konuştu. Çağatay, Grönland'da sembolik düzeyde bulunan Avrupa birliklerinin durumuna değinerek şunları söyledi:'Avrupa, kalıcı bir müttefiktir'ABD'nin Grönland konusundaki yaklaşımının bir savaşa dönüşmesini beklemediğini ifade eden Çağatay, kiralama formülüne dikkat çekti:
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç ve İngiltere, yaptıkları ortak açıklamayla ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda Danimarka'dan yana tavır aldıkları gerekçesiyle kendilerine uyguladığı gümrük vergisine tepki gösterdi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında ABD'nin gümrük vergisi tehdidine karşı 8 Avrupa ülkesinin yaptığı ortak açıklama hakkında konuştu.
Çağatay, Grönland'da sembolik düzeyde bulunan Avrupa birliklerinin durumuna değinerek şunları söyledi:
Avrupa Birliği ülkeleri Grönland'a 5-10 askerden oluşan küçük birlikler göndermişti. Almanya da bölgeye 15 kişilik bir birlik yollamıştı ancak dün bu birliği geri çağırdı. Geri çağırma gerekçesi olarak ABD'nin husumetini çekmek istememelerini gösterdiler. Diğer taraftan 8 Avrupa ülkesi ortak açıklama yaparak Danimarka ve Grönland ile dayanışma içinde olduklarını, gümrük vergisi adımının ilişkileri zayıflatacağını belirttiler.
'Avrupa, kalıcı bir müttefiktir'
ABD'nin Grönland konusundaki yaklaşımının bir savaşa dönüşmesini beklemediğini ifade eden Çağatay, kiralama formülüne dikkat çekti:
ABD ile Avrupa Birliği arasında bir savaş olması beklenemez çünkü Avrupa kalıcı bir müttefiktir. Ancak ABD; Almanya, Fransa ve Danimarka gibi ülkeleri ikna ederek Grönland'ı para karşılığı 30 ila 50 yıllığına kiralayabilir. Bu kiralamayla birlikte bölgedeki nadir toprak elementleri, doğalgaz ve petrol üzerinde çalışmalar yürütülecektir.
Donald Trump'ın Grönland'dan sonra Antarktika'ya döneceğini tahmin ediyorum. Antarktika, dünyadaki tatlı su rezervlerinin yüzde 70'ini barındırıyor. Her yıl oradan kopan buzullar dahi 5 milyar insanın su ihtiyacını karşılayacak büyüklükte. ABD'nin petrol kaynaklarından sonra bu devasa tatlı su rezervlerini de kontrol etmek isteyeceğini göreceğiz. Bölgedeki suyun arıtılarak kullanılması stratejik bir öneme sahip olacaktır.