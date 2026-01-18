https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/yuksek-takipcili-15-sosyal-medya-hesabina-yasa-disi-bahis-ve-kumar-reklami-erisim-engeli-geldi-1102819757.html
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına 'yasa dışı bahis ve kumar reklamı' erişim engeli geldi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu'nun 13 Ocak'ta gerçekleştirdiği toplantıda, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının ana gündem maddelerinden birini oluşturmaya devam ettiği belirtildi.Reklam Kurulunca yapılan değerlendirmelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.Falcı, medyum, astrolog reklamı yapan 26 internet sitesine erişim engeliAçıklamada, Reklam Kurulu'nun gündeminde yer alan diğer bir önemli konu başlığının falcı, medyum ve astrologlar tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam ve tanıtım faaliyetleri olduğuna dikkat çekilerek, "Bu kapsamda, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 26 internet sitesine yönelik olarak erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasına karar verildi" değerlendirmelerinde bulunuldu.
