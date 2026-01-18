Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/yuksek-takipcili-15-sosyal-medya-hesabina-yasa-disi-bahis-ve-kumar-reklami-erisim-engeli-geldi-1102819757.html
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına 'yasa dışı bahis ve kumar reklamı' erişim engeli geldi
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına 'yasa dışı bahis ve kumar reklamı' erişim engeli geldi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek... 18.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-18T09:49+0300
2026-01-18T09:49+0300
türki̇ye
reklam kurulu
falcı
falcılık
astrolog
yasa dışı bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099943940_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b7b62604b7d23e3e1a77a0a063e5094a.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu'nun 13 Ocak'ta gerçekleştirdiği toplantıda, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının ana gündem maddelerinden birini oluşturmaya devam ettiği belirtildi.Reklam Kurulunca yapılan değerlendirmelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.Falcı, medyum, astrolog reklamı yapan 26 internet sitesine erişim engeliAçıklamada, Reklam Kurulu'nun gündeminde yer alan diğer bir önemli konu başlığının falcı, medyum ve astrologlar tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam ve tanıtım faaliyetleri olduğuna dikkat çekilerek, "Bu kapsamda, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 26 internet sitesine yönelik olarak erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasına karar verildi" değerlendirmelerinde bulunuldu.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099943940_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_5dc4940ab359ff695caac84cd29b28ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
reklam kurulu, falcı, falcılık, astrolog, yasa dışı bahis
reklam kurulu, falcı, falcılık, astrolog, yasa dışı bahis

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına 'yasa dışı bahis ve kumar reklamı' erişim engeli geldi

09:49 18.01.2026
© AA / İsmail AslandağSosyal medya
Sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2026
© AA / İsmail Aslandağ
Abone ol
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli uygulanmasını kararını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu'nun 13 Ocak'ta gerçekleştirdiği toplantıda, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının ana gündem maddelerinden birini oluşturmaya devam ettiği belirtildi.
Reklam Kurulunca yapılan değerlendirmelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Falcı, medyum, astrolog reklamı yapan 26 internet sitesine erişim engeli

Açıklamada, Reklam Kurulu'nun gündeminde yer alan diğer bir önemli konu başlığının falcı, medyum ve astrologlar tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam ve tanıtım faaliyetleri olduğuna dikkat çekilerek, "Bu kapsamda, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 26 internet sitesine yönelik olarak erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasına karar verildi" değerlendirmelerinde bulunuldu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала