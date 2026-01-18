Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/iyi-parti-genel-baskani-yeniden-musavat-dervisoglu-secildi-1102829781.html
İYİ Parti Genel Başkanı yeniden Müsavat Dervişoğlu seçildi
İYİ Parti Genel Başkanı yeniden Müsavat Dervişoğlu seçildi
Sputnik Türkiye
İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapıldı. Tek aday olan Müsavat Dervişoğlu, bin 180 delegenin oyuyla yeniden İYİ Parti Genel... 18.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-18T14:58+0300
2026-01-18T15:08+0300
poli̇ti̇ka
müsavat dervişoğlu
i̇yi̇ parti
siyaset
siyaset gündemi
siyaset meydanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102829607_0:350:2914:1989_1920x0_80_0_0_a70728afd4e9a7d4dbacee391b8e973f.jpg
Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı düzenlendi.Mevcut genel başkan olan Müsavat Dervişoğlu, bin 180 geçerli oyun tamamını alarak yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi.Bağımsız vekil, İYİ Parti'ye geçtiEski DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nda İYİ Parti'ye katıldı. Dalgın'a rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu taktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/mhp-lideri-bahceli-suriyede-kurtler-baska-sdg-baskadir-1102828799.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102829607_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_7e956b271246f74008bcfe8f30a41097.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
müsavat dervişoğlu, i̇yi̇ parti, siyaset, siyaset gündemi, siyaset meydanı
müsavat dervişoğlu, i̇yi̇ parti, siyaset, siyaset gündemi, siyaset meydanı

İYİ Parti Genel Başkanı yeniden Müsavat Dervişoğlu seçildi

14:58 18.01.2026 (güncellendi: 15:08 18.01.2026)
© AA / Cem GencoİYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2026
© AA / Cem Genco
Abone ol
İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapıldı. Tek aday olan Müsavat Dervişoğlu, bin 180 delegenin oyuyla yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi.
Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı düzenlendi.
Mevcut genel başkan olan Müsavat Dervişoğlu, bin 180 geçerli oyun tamamını alarak yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi.

Bağımsız vekil, İYİ Parti'ye geçti

Eski DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nda İYİ Parti'ye katıldı. Dalgın'a rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu taktı.
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2026
POLİTİKA
MHP lideri Bahçeli: Suriye’de Kürtler başka SDG başkadır
14:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала