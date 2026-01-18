https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/iyi-parti-genel-baskani-yeniden-musavat-dervisoglu-secildi-1102829781.html
İYİ Parti Genel Başkanı yeniden Müsavat Dervişoğlu seçildi
İYİ Parti Genel Başkanı yeniden Müsavat Dervişoğlu seçildi
İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapıldı. Tek aday olan Müsavat Dervişoğlu, bin 180 delegenin oyuyla yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi.
Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı düzenlendi.Mevcut genel başkan olan Müsavat Dervişoğlu, bin 180 geçerli oyun tamamını alarak yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi.Bağımsız vekil, İYİ Parti'ye geçtiEski DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nda İYİ Parti'ye katıldı. Dalgın'a rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu taktı.
İYİ Parti Genel Başkanı yeniden Müsavat Dervişoğlu seçildi
14:58 18.01.2026 (güncellendi: 15:08 18.01.2026)
İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapıldı. Tek aday olan Müsavat Dervişoğlu, bin 180 delegenin oyuyla yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi.
Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı düzenlendi.
Mevcut genel başkan olan Müsavat Dervişoğlu, bin 180 geçerli oyun tamamını alarak yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi.
Bağımsız vekil, İYİ Parti'ye geçti
Eski DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nda İYİ Parti'ye katıldı. Dalgın'a rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu taktı.