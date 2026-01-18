Türkiye
İstanbul'da kar
İstanbul'da kar
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı. 18.01.2026, Sputnik Türkiye
i̇stanbul kar yağışı
İstanbul'da kar

13:13 18.01.2026
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı.
İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı Üsküdar'ın yüksek kesimlerinde etkili oldu.

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı Üsküdar'ın yüksek kesimlerinde etkili oldu.

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı bazı ilçelerde etkili oldu. Avrupa Yakası'nda Başakşehir ve çevresinde yüksek kesimler karla kaplandı.

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı bazı ilçelerde etkili oldu. Avrupa Yakası'nda Başakşehir ve çevresinde yüksek kesimler karla kaplandı.

Çamlıca Tepesi yağışın ardından beyaza büründü.

Çamlıca Tepesi yağışın ardından beyaza büründü.

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı kentin bazı bölgelerine etkili olmaya devam ediyor. Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı sonrası vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı kentin bazı bölgelerine etkili olmaya devam ediyor. Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı sonrası vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı kentin bazı bölgelerine etkili olmaya devam ediyor. Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı sonrası vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı kentin bazı bölgelerine etkili olmaya devam ediyor. Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı sonrası vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.

