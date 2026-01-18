İstanbul'da kar

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı Üsküdar'ın yüksek kesimlerinde etkili oldu.
İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı Üsküdar'ın yüksek kesimlerinde etkili oldu.
İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı bazı ilçelerde etkili oldu. Avrupa Yakası'nda Başakşehir ve çevresinde yüksek kesimler karla kaplandı.
İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı bazı ilçelerde etkili oldu. Avrupa Yakası'nda Başakşehir ve çevresinde yüksek kesimler karla kaplandı.
Çamlıca Tepesi yağışın ardından beyaza büründü.
Çamlıca Tepesi yağışın ardından beyaza büründü.
İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı kentin bazı bölgelerine etkili olmaya devam ediyor. Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı sonrası vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.
İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı kentin bazı bölgelerine etkili olmaya devam ediyor. Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı sonrası vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.
İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı kentin bazı bölgelerine etkili olmaya devam ediyor. Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı sonrası vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.
İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı kentin bazı bölgelerine etkili olmaya devam ediyor. Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı sonrası vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.