Hindistan’da yaklaşık 10 bin dansçı Guinness Dünya Rekoru için sahne aldı

Hindistan’ın Assam eyaletinin Guwahati kentinde bulunan Sarusajai Stadyumu’nda, Guinness Dünya Rekoru denemesi kapsamında yaklaşık 10 bin dansçı bir araya geldi.
Dansçılar, Assam bölgesine özgü geleneksel Bagrumba halk dansını eş zamanlı olarak sergiledi. Etkinlik, dünyanın en kalabalık geleneksel halk dansı performanslarından biri olma hedefiyle düzenlendi.
Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen performansın Guinness Dünya Rekorları yetkilileri tarafından değerlendirileceği bildirildi. Rekor denemesinin sonucunun yapılacak resmi incelemenin ardından açıklanması bekleniyor.
Bagrumba dansı, özellikle Assam’daki Bodo topluluğunun kültürel mirası olarak biliniyor ve bölgedeki önemli festivallerde sergileniyor.
Gösteriyi izlemek üzere stadyuma gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dansçılar ve vatandaşları selamladı. Etkinliğe Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Bishwa Sarma da katıldı.
