Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
Hindistan’da yaklaşık 10 bin dansçı Guinness Dünya Rekoru için sahne aldı
Hindistan’da yaklaşık 10 bin dansçı Guinness Dünya Rekoru için sahne aldı
Hindistan’ın Assam eyaletinde yaklaşık 10 bin dansçı, Guinness Dünya Rekoru denemesi kapsamında geleneksel Bagrumba halk dansını aynı anda sergiledi. 17.01.2026, Sputnik Türkiye
hindistan
Hindistan’da yaklaşık 10 bin dansçı Guinness Dünya Rekoru için sahne aldı

21:08 17.01.2026
Hindistan’ın Assam eyaletinde yaklaşık 10 bin dansçı, Guinness Dünya Rekoru denemesi kapsamında geleneksel Bagrumba halk dansını aynı anda sergiledi.
© AA / Hafiz Ahmed

Hindistan’ın Assam eyaletinin Guwahati kentinde bulunan Sarusajai Stadyumu’nda, Guinness Dünya Rekoru denemesi kapsamında yaklaşık 10 bin dansçı bir araya geldi.

© AA / Hafiz Ahmed

Dansçılar, Assam bölgesine özgü geleneksel Bagrumba halk dansını eş zamanlı olarak sergiledi. Etkinlik, dünyanın en kalabalık geleneksel halk dansı performanslarından biri olma hedefiyle düzenlendi.

© AA / Hafiz Ahmed

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen performansın Guinness Dünya Rekorları yetkilileri tarafından değerlendirileceği bildirildi. Rekor denemesinin sonucunun yapılacak resmi incelemenin ardından açıklanması bekleniyor.

© AA / Hafiz Ahmed

Bagrumba dansı, özellikle Assam’daki Bodo topluluğunun kültürel mirası olarak biliniyor ve bölgedeki önemli festivallerde sergileniyor.

© AA / Hafiz Ahmed

Gösteriyi izlemek üzere stadyuma gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dansçılar ve vatandaşları selamladı. Etkinliğe Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Bishwa Sarma da katıldı.

