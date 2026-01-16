Rojin Kabaiş soruşturmasında son durum: ‘Adalet Bakanı, dosyanın peşini bırakmayacağını söyledi’

“Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmemiz çok olumlu ve ılımlı geçti. Bakanımız da dosyayla ilgili özetlere hakimdi. Biz de şu ana kadar nasıl eksiklikler gördük gibi durumları birebir ilettik. Kendisi de neler yapabiliriz diye önerilerde bulundu. Dosyanın peşini bırakmayacaklarını, etkin soruşturma yürütüleceğini söyledi. Kamuoyunun da bildiği gibi Rojin’in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA bulundu. Bu DNA’ların bulunduğu yerler bakımından biz bunu hukukçular olarak cinsel saldırıya açık bir delil diye değerlendiriyoruz. Bunu Adalet Bakanı’na da ilettik. Dosyanın cinsel saldırı kapsamında genişletilmesini talep ettik. Adli Tıp Kurumu raporlarında eksik olduğunu değerlendirdik. Rojin Kabaiş dosyasında fazla detaylandırılmış raporlar yoktu. Şüpheli kadın ölümü dosyalarında böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Baştan itibaren intihar etiketi yapıştırılması dosyanın zaten sürüncemede bırakılması demekti. Telefon yurt dışına gönderileli neredeyse bir ay olacak. Çift korumalar mevcut ve şifreler çok uzun. Şu an telefonla ilgili yeni bir gelişme yok, ama en kısa sürede olmasını talep ediyoruz.”