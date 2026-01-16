‘Fırat’ın doğu ve batısında ‘al-ver’ değil pozisyon belirleme siyaseti etkin’

“Medyada ‘Suriye ordusu’ deniliyor ama sahada bir Suriye ordusu yok. Sahada Şara yönetimi dışında kalan bölgelerde Hamzalar, Tugaylar ve Türkiye ile yakın iş birliği olan kesimlerin mevcudiyeti var. Suriye’yi tanıyan yerel kaynaklar, sahada yeşil bere ile hareket eden kuvvetlerin kimlerle çalıştığını biliyor. Türkiye’nin güçlü bir telkini var. ‘Madem ki Fırat’ın doğusunda anlaştınız ve bunu Paris’te sağladığınız ama ben Fırat’ın batısında herhangi bir YPG varlığına tahammül edemem’ görüşü ikinci aşama olarak önümüzdeki dönemde tartışılacak. Burada bir al-ver politikasından ziyade herkes konumunu belirlemeye çalışıyor. Türkiye, ‘Fırat’ın doğusunu tamamen ABD ve İsrail YPG ile orayı tanzim etsin, burayla yetineyim’ pozisyonunda değil. Hala Deyr Hafir’den Tabka Barajı’na kadar giden, Fırat’ın batılarını kontrol eden bir YPG varlığı var. Burada çok ciddi bir askeri tahkimat başladı. Mazlum Abdi, Halep’teki mahallelerde ortaya koymadığı tavrı burada koydu. Fırat’ın batısındaki bu kıyı şeridini sahadaki örgütler askeri olarak tahkim ederse Rakka menzillerinin içine girecek. Tablo çok net. Paris’teki İsrail-ABD ve Şara yönetimi arasında sağlanan güvenlik mutakabatına uygun davranıldı. Şam yönetimi Golan Tepeleri’ni kendi siyasi haritasından çıkarttı. Suriye’nin güney bölgesini İsrail’e bıraktı. Güvenlik mutakabatına binaen istihbarat ilişkilerinin sahada sağlanmasına Şam yönetiminin ‘evet’ demesi Türkiye’yi kızdırdı. Bu öfkesini Suriye sahasında nasıl organize edeceği konusunda ise İran gündeme geliyor. Suriye’de sarı öküzü vermemeleri gerekiyordu ama verdiler. İran da Rusya da Türkiye de Suriye’de stratejik hata yaptı. İran orta ölçekli, ses getirecek önemli bir güç. Körfez ülkelerinden bahsederken ise İsrail ile biraz daha iyi hareket eden bir Birleşik Arap Emirlikleri’nden bahsedebiliriz. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Somali ve Yemen konusunda ciddi çatışmaları var. Bu sebeple İsrail ile hareket ediyor ancak Suudi Arabistan öyle değil. Suudi Arabistan’ın, Çin’in inisiyatifiyle önemli bir iş birliğine girdiğini de biliyoruz. Şam coğrafyasının kolonlarıyla oynadığınız zaman sadece bölge değil tüm dünya deprem yaşar. Bu depremin tam merkezindeyiz. Çin de İran da Türkiye de Rusya da önemli dersler çıkardılar.”