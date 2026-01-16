https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/bm-uyardi-bati-ve-orta-afrikada-13-milyon-cocuk-aclik-tehlikesi-altinda-1102802562.html
BM uyardı: Batı ve Orta Afrika’da 13 milyon çocuk açlık tehlikesi altında
Birleşmiş Milletler’e göre Batı ve Orta Afrika’da 5 yaş altı 13 milyondan fazla çocuk açlık riskiyle karşı karşıya. Yaz aylarında gıda stoklarının tükenmesiyle... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
BM uyardı: Batı ve Orta Afrika’da 13 milyon çocuk açlık tehlikesi altında
Birleşmiş Milletler’e göre Batı ve Orta Afrika’da 5 yaş altı 13 milyondan fazla çocuk açlık riskiyle karşı karşıya. Yaz aylarında gıda stoklarının tükenmesiyle krizin daha da derinleşebileceği aktarıldı.
BM’ye bağlı World Food Programme, yaz döneminin bölge için en zorlu süreç olacağını bildirdi. Bu dönemde 55 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.
Kuruma göre, geçen yıldan kalan hasat stoklarının bu dönemde tükeneceği, yeni hasadın ise henüz toplanmamış olacağı belirtildi.
Raporda, son yıllarda Batı ve Orta Afrika’da bu ölçekte bir açlık tehdidinin görülmediği vurgulandı. Açlık riskinin en yüksek olduğu ülkelerin Kamerun, Nijer, Nijerya ve Çad olduğu aktarıldı.
Uluslararası topluma acil çağrı
Dünya Gıda Programı, açlıktan ölümlerin önlenmesi için uluslararası toplumu derhal Afrika’ya mali destek sağlamaya çağırdı. Gecikmenin, özellikle çocuklar için geri dönülmez sonuçlar doğurabileceği belirtildi.