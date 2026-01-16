https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/bm-uyardi-bati-ve-orta-afrikada-13-milyon-cocuk-aclik-tehlikesi-altinda-1102802562.html

BM uyardı: Batı ve Orta Afrika’da 13 milyon çocuk açlık tehlikesi altında

Birleşmiş Milletler'e göre Batı ve Orta Afrika'da 5 yaş altı 13 milyondan fazla çocuk açlık riskiyle karşı karşıya. Yaz aylarında gıda stoklarının tükenmesiyle... 16.01.2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102802381_0:256:908:767_1920x0_80_0_0_b06d9c75cecef5c7b1da2aa5cde2be14.jpg

BM’ye bağlı World Food Programme, yaz döneminin bölge için en zorlu süreç olacağını bildirdi. Bu dönemde 55 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.Kuruma göre, geçen yıldan kalan hasat stoklarının bu dönemde tükeneceği, yeni hasadın ise henüz toplanmamış olacağı belirtildi.En riskli ülkelerRaporda, son yıllarda Batı ve Orta Afrika’da bu ölçekte bir açlık tehdidinin görülmediği vurgulandı. Açlık riskinin en yüksek olduğu ülkelerin Kamerun, Nijer, Nijerya ve Çad olduğu aktarıldı.Uluslararası topluma acil çağrıDünya Gıda Programı, açlıktan ölümlerin önlenmesi için uluslararası toplumu derhal Afrika’ya mali destek sağlamaya çağırdı. Gecikmenin, özellikle çocuklar için geri dönülmez sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

2026

