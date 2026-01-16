https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/agridaki-leyla-aydemir-davasinda-amca-tutuklandi-1102798272.html

Ağrı'daki Leyla Aydemir davasında amca tutuklandı

Ağrı'daki 'Leyla Aydemir' davasında amca Yusuf Aydemir tutuklanırken, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Dava 12 Şubat'a ertelendi. 16.01.2026, Sputnik Türkiye

Ağrı’da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada, Yargıtay’ın bozma kararı sonrası 7 sanık yeniden yargılandı. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanıkların hukuki durumu yeniden değerlendirildi.Amca hakkında tutuklama kararıMahkeme, sanıklardan Yusuf Aydemir hakkında öldürme suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve kaçma ihtimali gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. Diğer sanıklar yönünden yargılamanın tutuksuz sürmesine hükmedildi.Ne olmuştu?4 yaşındaki Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018’de Ramazan Bayramı’nda ailesiyle birlikte gittiği Ağrı’nın Bezirhane köyünde kaybolmuş, 18 gün süren arama çalışmalarının ardından yerleşim yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, dere kenarında cansız bedeni bulunmuştu. Yapılan ilk incelemelerde darp ya da yara izine rastlanmamıştı.Olayın ardından açılan davada, 2020 yılında amca Y.A. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar beraat etmişti. Ancak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi ve ardından Yargıtay, dosyada usul ve delil değerlendirmesi yönünden eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle kararları bozmuştu.Yeniden görülen davada mahkeme, dosyanın 12 Şubat 2026 ve 10 Mart 2026 tarihlerinde yeniden değerlendirilmesine, davanın ise 10 Nisan 2026 tarihine ertelenmesine karar verdi.

