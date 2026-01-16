https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/adliyede-cinayeti-onleyen-hukumlu-cayci-ilk-kez-konustu-saka-sandim--1102790719.html

Adliyede silahın ikinci kez ateşlenmesini önleyen hükümlü çaycı ilk kez konuştu: Şaka sandım

Adliyede silahın ikinci kez ateşlenmesini önleyen hükümlü çaycı ilk kez konuştu: Şaka sandım

16.01.2026

İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi'nde meydana gelen olayda, Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Hakim Aslı Kahraman’a silahla ateş ederek yaralamıştı. Savcının, ikinci kez ateş etmesini ise odada bulunan hükümlü çaycı Yakup Karadağ engellemişti. İlk kez konuşan Karadağ, "İlk başta adliyede Hakime Hanım'a kimsenin saldıracağını düşünmemiştim. Şaka yapılıyor zannettim. Olayın ciddiyetini tam anlamıyla görünce olaya müdahale etme gereği gördüm" diye o anları anlattı. Şaka sandım İstanbul'da 13 Ocak'ta meydana gelen olayda, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi üyesi Hakim Aslı Kahraman’a silahla ateş ederek yaralamıştı. Saldırgan savcı, ikinci kez ateş edeceği sırada cinayeti adliyede çalışan hükümlü çaycı araya girerek silahın ateşlenmesini engellemişti. NTV'nin haberine göre o anları hükümlü çaycı Yakup Karadağ şöyle anlattı: "Boşları almak için girmiştim. O sırada Hakime Hanım benden yardım istemişti. İlk başta adliyede Hakime Hanım'a kimsenin saldıracağını düşünmemiştim. Şaka yapılıyor zannettim. Olayın ciddiyetini tam anlamıyla görünce olaya müdahale etme gereği gördüm"Hükümlüler de iyi bir şey yapabiliyorlarToplum üzerinde hükümlüler hakkında olumsuz bir düşüncenin olduğunu söyleyen Karadağ, "Hükümlüyüz, ister istemez 1-0 geride başlayabiliyoruz. Ama bazen hükümlüler de iyi bir şey yapabiliyorlar. Bazı şeylerin önüne geçebiliyorlar. Biz de topluma yararlı olabiliriz. Yararlı olabileceğimiz için çaba göstereceğimize kimsenin şüphesi olmasın" dedi.Hakim Aslı Kahraman tedavisinin ardından taburcu edildi. Savcı Muhammed Kılıçarslan ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

