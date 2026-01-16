https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/abd-ve-tayvandan-ceyrek-trilyon-dolarlik-cip-hamlesi-1102788224.html

ABD ve Tayvan'dan "çip" hamlesi

ABD ve Tayvan, küresel çip krizine ve Çin tehdidine karşı dev bir ticaret anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında Tayvan, 250 milyar dolarlık çip üretim... 16.01.2026

Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında ABD ile Tayvan arasında yapılan anlaşma hakkında konuştu.Çağatay, anlaşmanın detaylarını şu sözlerle aktardı:Çağatay, bu zincirin halkalarını şöyle sıraladı:'Tayvan elindeki en büyük kozu ABD’ye verdi'Çin’in sanayi casusluğu iddialarıyla çip teknolojisinde önemli bir yol kat ettiğini belirten Çağatay, Çin’in artık 3 ve 5 nanometrelik çipleri üretebilecek kapasiteye ulaştığını söyledi. ABD’nin bu teknolojik sıçramadan endişe duyduğunu vurgulayan Çağatay:Küresel çip yarışında Türkiye’nin konumuna da değinen Ali Çağatay, Gebze Teknoloji Merkezi’nde yerli çip üretiminin yapıldığını ancak kapasite farkının çok büyük olduğunu belirtti. Çağatay, sözlerini şöyle sonlandırdı:

