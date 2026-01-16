ABD ve Tayvan'dan "çip" hamlesi
09:15 16.01.2026 (güncellendi: 09:44 16.01.2026)
ABD ve Tayvan, küresel çip krizine ve Çin tehdidine karşı dev bir ticaret anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında Tayvan, 250 milyar dolarlık çip üretim yatırımını ABD’ye taşırken; Washington yönetimi ise Tayvan menşeli mallara gümrük vergisi muafiyeti ve güvenlik garantisi sağladı.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında ABD ile Tayvan arasında yapılan anlaşma hakkında konuştu.
Çağatay, anlaşmanın detaylarını şu sözlerle aktardı:
Amerika, Tayvan’la bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma çerçevesinde Tayvan, ülkesindeki çip üretim merkezlerinin bir bölümünü Amerika’ya taşıyacak. Çeyrek trilyon dolarlık, yani 250 milyar dolarlık devasa bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu yatırım karşılığında ABD, Tayvan’a 'seni koruyacağım' sözü veriyor. Ancak bu hamlenin Tayvan’ın kara kaşı kara gözü için yapılmadığını biliyoruz; ABD, yarın öbür gün Çin Tayvan’ı işgal ederse çip üretiminin durmasından korktuğu için üretimi kendi topraklarına kaydırıyor.
Çağatay, bu zincirin halkalarını şöyle sıraladı:
Çip üretiminde bir tekel var ve bu tekelin ucu Washington’a bağlanıyor. Üretimde Tayvan bir numara ancak ekipman tekeli Hollanda’nın elinde. Hollanda’nın ürettiği o ekipmanların lazer sistemlerinin tekeli ise Almanya’da. Yani Tayvan, Hollanda ve Almanya’dan oluşan bu zincirin tamamının kuyruğu ABD’ye bağlı. ABD izin vermediği takdirde dünyada tek bir çip üretilemez.
'Tayvan elindeki en büyük kozu ABD’ye verdi'
Çin’in sanayi casusluğu iddialarıyla çip teknolojisinde önemli bir yol kat ettiğini belirten Çağatay, Çin’in artık 3 ve 5 nanometrelik çipleri üretebilecek kapasiteye ulaştığını söyledi.
ABD’nin bu teknolojik sıçramadan endişe duyduğunu vurgulayan Çağatay:
Çin artık kendi göbeğini kesebilecek durumda. ABD ise bir sanayi casusluğu skandalı daha patlak vermemesi için Tayvan’daki yatırımları kendi ülkesine çekiyor. Böylece Tayvan elindeki en büyük kozu ABD’ye vermiş oluyor.
Küresel çip yarışında Türkiye’nin konumuna da değinen Ali Çağatay, Gebze Teknoloji Merkezi’nde yerli çip üretiminin yapıldığını ancak kapasite farkının çok büyük olduğunu belirtti.
Çağatay, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Eğer Çin veya Tayvan bir toplu iğne başı kadar küçük çip üretiyorsa, biz bir futbol topu büyüklüğünde üretiyoruz. Aradaki teknolojik farkı mukayese etmeniz bakımından bu örnek önemli. Bu anlaşma sayesinde ABD, olası bir Çin işgalinde "burası benim çip merkezim" deme gerekçesine ihtiyaç duymadan teknolojik hakimiyetini garanti altına aldı.