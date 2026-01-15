Türkiye
Zonguldak'ta dört müessesede üretim durduruldu: 'Bu canımızı çok sıktı, dün olduğu gibi bugün de sahaya ineriz'
Zonguldak'ta dört müessesede üretim durduruldu: 'Bu canımızı çok sıktı, dün olduğu gibi bugün de sahaya ineriz'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın oldu. 15.01.2026
2026-01-15T19:11+0300
2026-01-15T19:11+0300
Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) Üzülmez, Karadon ve Kozlu Müesseselerindeki Bakanlığın üretimi durdurma kararına karşılık değerlendirmelerde bulundu. Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın ise yurtdışı alışverişlerinde 30 Euro altı vergi muafiyetinin kaldırılmasının ardından Ticaret Bakanı Bolat’ın “kanserojen ve toksik maddeli ürünler var” sözlerini canlı yayında yorumladı.'Dün olduğu gibi bugün de sahaya ineriz'Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil şunları söyledi:‘Bütün tuşlara basıyorlar, akla ne geliyorsa onu söylüyorlar'Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, şöyle konuştu:
Zonguldak'ta dört müessesede üretim durduruldu: 'Bu canımızı çok sıktı, dün olduğu gibi bugün de sahaya ineriz'

19:11 15.01.2026
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın oldu.
Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) Üzülmez, Karadon ve Kozlu Müesseselerindeki Bakanlığın üretimi durdurma kararına karşılık değerlendirmelerde bulundu. Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın ise yurtdışı alışverişlerinde 30 Euro altı vergi muafiyetinin kaldırılmasının ardından Ticaret Bakanı Bolat’ın “kanserojen ve toksik maddeli ürünler var” sözlerini canlı yayında yorumladı.

'Dün olduğu gibi bugün de sahaya ineriz'

Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil şunları söyledi:
Mayıs ayında başlayan denetim sürecimiz vardı. Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından her sene denetlenen kurum, 2016 yılına kadar aynı mevzuatla denetlenirken 2025 yılı Mayıs ayında aynı mevzuatı farklı yorumlayan insanlar tarafından üretimimiz durduruldu. Sebep olarak iş sağlığı güvenliği ve su tahliyesi olarak bildirildi. Acil durdurma kararı aldılar. Salı günü itibariyle Zonguldak’taki müesseselerimizde üretim durduruldu. Ocakların kontrolünü sağlamak amaçlı belirli arkadaşlarımız yer altına inerek son durumu gözetliyor. Onun dışındaki arkadaşlarımız yerüstünde. Bu konu Zonguldak’ta hepimizin canını sıktı. İki bakanlık arasındaki yorum farklı nedir, araştırıyoruz. Yıllardır özelleştirme politikalarıyla mücadele veren sendikayız. Bundan sonra da aynı mücadeleyi de vereceğiz. Önümüzdeki hafta içine kadar çalışma yapacaklar. Biz de bunları ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Bu anlamda kamuoyuna bilgiler veriyoruz. En ufak bir şüphemiz olduğunda dün olduğu gibi bugün de sahaya ineriz. Mücadeleyi verdik sonuna kadar da vermeye hazırız.

‘Bütün tuşlara basıyorlar, akla ne geliyorsa onu söylüyorlar'

Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, şöyle konuştu:
Bu iki tane genel yaklaşımın özeti. Bir tanesi Türkiye’yi dünyaya kapatmak. Türkiye’de uber, paypall yok. Dünyadan Türkiye’yi izole etme çabalarının bir parçası. 150 eurodan 30 euroya indirdiler şimdi de sıfırladılar. İkincisi, vatandaşın hesaplı ve kaliteli yaşaması mı yoksa çıkar lobileri mi? Ben vatandaşın daha kaliteli bir hayat yaşamasının taraftarıyım. Ama hükümet servet transferi yapmak istiyor. Serbest piyasa iki grubun işine yarar. Sadece vatandaşın işine yarar. Fazla alternatiften dolayı. İkincisi de girişimciler. Ancak serbest piyasanın bir düşmanı vardır: Çıkar lobileri, serbest piyasayı istemez, kârları eritmemesi istenir. Bahaneler hep değişiyor. Birinci bahane vergi gelirleriydi. Bu çöktükten sonra yerli üretici argümanı ortaya attılar. O da çöktü. Son olarak da gıdalarda kanserojen maddeler var dendi. Bütün tuşlara basıyorlar. Akla ne geliyorsa onu söylüyorlar. Bunun yapılması gereken 150 euroya geri döndürmektir.
