Zonguldak'ta dört müessesede üretim durduruldu: 'Bu canımızı çok sıktı, dün olduğu gibi bugün de sahaya ineriz'

Zonguldak'ta dört müessesede üretim durduruldu: 'Bu canımızı çok sıktı, dün olduğu gibi bugün de sahaya ineriz'

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın oldu. 15.01.2026, Sputnik Türkiye

Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) Üzülmez, Karadon ve Kozlu Müesseselerindeki Bakanlığın üretimi durdurma kararına karşılık değerlendirmelerde bulundu. Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın ise yurtdışı alışverişlerinde 30 Euro altı vergi muafiyetinin kaldırılmasının ardından Ticaret Bakanı Bolat’ın “kanserojen ve toksik maddeli ürünler var” sözlerini canlı yayında yorumladı.'Dün olduğu gibi bugün de sahaya ineriz'Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil şunları söyledi:‘Bütün tuşlara basıyorlar, akla ne geliyorsa onu söylüyorlar'Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, şöyle konuştu:

