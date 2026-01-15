https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/turkiye-burslari-basvurular-basladi-rusyadan-339-ogrenci-rus-ogrenci-turkiyede-burslardan-1102765263.html

Türkiye bursları başvurular başladı: Rusya’dan 339 öğrenci Rus öğrenci Türkiye’de burslardan yararlanıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen Türkiye Bursları programına başvurular başladı. 145 ülkeden 15 bin öğrenci bu kapsamda... 15.01.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası öğrencilere yönelik yürüttüğü Türkiye Bursları Programı’na başvurular başladı. Türkiye’nin sağladığı yükseköğrenim burs programları 2012 yılında “Türkiye Bursları” adıyla markalaştı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen program kapsamında bugüne kadar 150 binden fazla öğrenci Türkiye'de eğitim gördü. Türkiye Bursları Programı, ülkeler arasındaki sosyal, kültürel, politik ve ekonomik bağları genişletme ve geliştirme vizyonuyla yürütülüyor. Bu kapsamda uluslararası öğrencilere Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinde eğitim ve burs imkânı sağlanıyor. Türkiye Bursları, üniversite ve bölüm yerleştirme, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, barınma, Türkçe dil kursu, uçak bileti ile ücretsiz akademik ve kültürel program imkanlar gibi hizmetleri kapsıyor. 2026 yılı için burs başvuruları 10 Ocak'ta başladı ve 20 Şubat’a kadar devam edecek. Online ve ücretsiz olarak Türkiye Bursları web sayfası üzerinden yapılabiliyor. Türkiye Bursları kapsamında bugüne kadar 150 binin üzerinde öğrenci Türkiye’de eğitim alarak mezun oldu ve ülkelerine döndü. Şu anda ise 145 ülkeden 15 bin öğrenci bu burslardan yararlanıyor. Türkiye Bursları kapsamında Rusya Federasyonu’ndan 339 öğrenci de Türkiye’de eğitim alıyor.

