‘Trump, yeni dünya düzeni oturmadan maksimum kazanç peşinde’

“Grönland ya 49 ya da 99 yıllığına Amerika’ya kiralanacak gibi görünüyor. ‘Hemen aldım’ olursa NATO ülkeleri toprak bütünlüğü güvencesini kaybetmiş olur. NATO, kendisine bağlı ülkeleri korumakla görevli. Bir sıkıntı olursa sorun çıkar. Bu yüzden Grönland kiralanabilir. 49 yıl sonra dünyada bambaşka şeyler olacak, silah sektörü kaybolacak. Kiralama meselesi gündeme gelebilir.

Öte yandan ABD ile Çin iş birliğinin yapma zorunluluğu var. Çin, Batı pazarına bağımlı. Amerika Çin ile ilişkiyi keser, gerginliği artırırsa dünyadaki kriz daha da hızlanacak. Bu da ABD için felaket olur. Amerika, bütün uluslararası sistemdeki alternatif merkezleri tasfiye etmeye, kaynaklarını kendine bağlamaya çalışıyor. Sonra Çin ile oturup anlaşacaklar. Amerika Çin ile anlaşırsa Tayvan eskisi gibi devam eder. Tayvan konusunda yeni kurulacak uluslararası sistemde ABD ve Avrupa intihar etmeye kalkarsa kırılma olur.

ABD, ‘Çin’in ihtiyacını Venezuela’dan karşılayacağız, benden alın diyor’ ancak Çin sadece oradan petrol almıyor. Çin tek kaynağa bağlı bir ülke değil. Önce korkutursun ama sonradan oturup o ülkeyle anlaşman gerekir. Venezuela petrol gelirlerini sağlık sektöründe kullanacaklarını söyledi. Trump ise ‘Venezuela’yı yeniden inşa edeceğiz’ diyor. ‘Önce savaşı kazanayım sonra masaya oturayım’ bakış açısı vardır askeriyede. Amerika ‘Ürküttüm, masaya da şimdi oturayım’ diyor. Bu saldırganlık sürekli olmaz, saldırgan Trump bu ülkelerle oturup konuşmak zorunda kalacak.”