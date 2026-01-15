https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/trump-yapay-zeka-veri-merkezlerinde-harcanan-elektrige-daha-fazla-para-verilmesi-gerektigini-1102775588.html
Trump, yapay zeka veri merkezlerinde harcanan elektriğe daha fazla para verilmesi gerektiğini söyledi
Trump, yapay zeka veri merkezlerinde harcanan elektriğe daha fazla para verilmesi gerektiğini söyledi
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu, Trump’ın yapay zeka veri merkezleri elektriği için... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T17:03+0300
2026-01-15T17:03+0300
2026-01-15T17:03+0300
radyo sputnik
radyo
radyo
serhat ayan
abd
microsoft
yapay zeka
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka veri merkezlerinin artan enerji tüketimiyle ilgili tartışmalara katıldı. Trump, elektrik faturalarının ABD vatandaşlarına yansımaması gerektiğini söyledi.Yapay Zeka Günlüğü programında konuyu değerlendiren gazeteci Serhat Ayan, şunları aktardı:
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93ffcbba4afdb95b81a160236582eae5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, abd, microsoft, yapay zeka, donald trump
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, abd, microsoft, yapay zeka, donald trump
Trump, yapay zeka veri merkezlerinde harcanan elektriğe daha fazla para verilmesi gerektiğini söyledi
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu, Trump’ın yapay zeka veri merkezleri elektriği için yaptığı açıklamalar oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka veri merkezlerinin artan enerji tüketimiyle ilgili tartışmalara katıldı. Trump, elektrik faturalarının ABD vatandaşlarına yansımaması gerektiğini söyledi.
Yapay Zeka Günlüğü programında konuyu değerlendiren gazeteci Serhat Ayan, şunları aktardı:
“Trump’tan ciddi bir şekilde bahsedebilmek mümkün değil. Trump’ın yaptığı bir açıklamaya o kadar ihtimal vermedim ki yapay zekaya yaptırıldığını zannettim. Yapay zeka için hayati önem taşıyan ve enerjiye aç olan devasa veri merkezleri var. Amerika’daki elektrik faturalarını yükseltmemesini sağlamak adına teknoloji şirketleriyle iş birliği yaptığını söylemiş. Trump demiş ki “Dünyanın en gözde ülkesiyiz, yapay zekada bir numaradayız.” Nasıl bizimki gibi ülkelerde devlet başkanları eleştirilemiyor, Amerika’da da onun gibi. Beyaz Saray Microsoft gibi şirketleri çok fazla ağırlıyor, muhtemelen onlara daha önce söylemiştir. Ama onlara söylediği şeyleri sonra bir daha halkın önünde söyleyerek kendini göstermek istiyor”