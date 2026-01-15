Trump, yapay zeka veri merkezlerinde harcanan elektriğe daha fazla para verilmesi gerektiğini söyledi

“Trump’tan ciddi bir şekilde bahsedebilmek mümkün değil. Trump’ın yaptığı bir açıklamaya o kadar ihtimal vermedim ki yapay zekaya yaptırıldığını zannettim. Yapay zeka için hayati önem taşıyan ve enerjiye aç olan devasa veri merkezleri var. Amerika’daki elektrik faturalarını yükseltmemesini sağlamak adına teknoloji şirketleriyle iş birliği yaptığını söylemiş. Trump demiş ki “Dünyanın en gözde ülkesiyiz, yapay zekada bir numaradayız.” Nasıl bizimki gibi ülkelerde devlet başkanları eleştirilemiyor, Amerika’da da onun gibi. Beyaz Saray Microsoft gibi şirketleri çok fazla ağırlıyor, muhtemelen onlara daha önce söylemiştir. Ama onlara söylediği şeyleri sonra bir daha halkın önünde söyleyerek kendini göstermek istiyor”