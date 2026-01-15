https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/ronesans-rezidans-davasinda-yeni-bilirkisi-raporu-tum-saniklar-asli-kusurlu-1102764224.html
Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu: Tüm sanıklar "asli kusurlu"
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans'ta yakınlarını kaybeden
6 Şubat depremlerinde 269 kişinin can verdiği Rönesans Rezidans davasında dosyaya giren yeni bilirkişi raporunda, bir önceki raporda "tali kusurlu" ya da "kusursuz" sayılan sanıklar, bu kez "asli kusurlu" bulundu.Raporu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren ve gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan avukat Yeşim Toplu, raporun duruşmada çok belirleyici olacağını söyledi.Toplu, şöyle konuştu:
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans’ta yakınlarını kaybeden avukat Yeşim Toplu oldu.
6 Şubat depremlerinde 269 kişinin can verdiği Rönesans Rezidans davasında dosyaya giren yeni bilirkişi raporunda, bir önceki raporda "tali kusurlu" ya da "kusursuz" sayılan sanıklar, bu kez "asli kusurlu" bulundu.
Raporu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren ve gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan avukat Yeşim Toplu, raporun duruşmada çok belirleyici olacağını söyledi.
“Diğer raporlarda da sanıkların hepsi asli kusurluydu. Sadece temmuzdaki raporda çok detaylı veriler olmasına rağmen garip bir şekilde sonuç kısmında tali kusur var denmişti. Şu an son rapor en net ve bilimsel verilerin olduğu rapor oldu. O yüzden bu duruşmada çok belirleyici olacağına inanıyoruz. Bilirkişi raporları çok net biçimde şunu söylüyor, bu bina deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış. Kanun ve mevzuatta da bu şekilde ilerlendiğinde olası kastın oluştuğu söyleniyor zaten. Bakmışlar eksiklik var ama yine de yapmaya devam etmişler binayı. Sadece Rönesans’ta 55 tane kayıp insan var, bunların akıbeti soruluyor mu? İnsanlar bir DNA örneği, bir kıl arıyor. Bir sürü insan daha yakınının bir tırnağını bile bulamamış durumda. Her duruşmada farklı hakim gördük. Yakınlarımız çok kötü durumda çıktılar. Bunları boğazım düğümlenmeden bunları anlatmak çok zor. Ama ne olursa olsun benim ailem o soğukta o cehennemde 7-8 gün kaldı. Onlar dayandıysa ben de onların rahat uyuyabilmesi için asla vazgeçmeyeceğim. Tüm deprem ailelerinin yanındayım, onlar da benim yanımda. İnsan adalet için yaşar, yakınlarının anılarıyla yaşar. İnsan olmak bu demek.”