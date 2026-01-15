Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu: Tüm sanıklar "asli kusurlu"

“Diğer raporlarda da sanıkların hepsi asli kusurluydu. Sadece temmuzdaki raporda çok detaylı veriler olmasına rağmen garip bir şekilde sonuç kısmında tali kusur var denmişti. Şu an son rapor en net ve bilimsel verilerin olduğu rapor oldu. O yüzden bu duruşmada çok belirleyici olacağına inanıyoruz. Bilirkişi raporları çok net biçimde şunu söylüyor, bu bina deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış. Kanun ve mevzuatta da bu şekilde ilerlendiğinde olası kastın oluştuğu söyleniyor zaten. Bakmışlar eksiklik var ama yine de yapmaya devam etmişler binayı. Sadece Rönesans’ta 55 tane kayıp insan var, bunların akıbeti soruluyor mu? İnsanlar bir DNA örneği, bir kıl arıyor. Bir sürü insan daha yakınının bir tırnağını bile bulamamış durumda. Her duruşmada farklı hakim gördük. Yakınlarımız çok kötü durumda çıktılar. Bunları boğazım düğümlenmeden bunları anlatmak çok zor. Ama ne olursa olsun benim ailem o soğukta o cehennemde 7-8 gün kaldı. Onlar dayandıysa ben de onların rahat uyuyabilmesi için asla vazgeçmeyeceğim. Tüm deprem ailelerinin yanındayım, onlar da benim yanımda. İnsan adalet için yaşar, yakınlarının anılarıyla yaşar. İnsan olmak bu demek.”