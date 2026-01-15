https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/mahkeme-kararini-acikladi-oosterwolde-ve-mert-hakan-yandasa-hapis-cezasi-1102775428.html

Olaylı derbiyle ilgili mahkeme kararını açıkladı: Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hapis cezası

Trendyol Süper Lig'te oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylarla ilgili yargılanan ve aralarında Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn...

Trendyol Süper Lig'de, 19 Mayıs 2024'te oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu toplam 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme futbolcuların da aralarında bulunduğu 5 sanığı "haksız tahrik altında iştirak halinde kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama" suçundan 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, tüm sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.Mahkemede fotoğraf gerginliğiİstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Yandaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, müşteki Ali Çelikkıran ve tarafların avukatları katıldı.Mert Hakan Yandaş'ın avukatı Mert Öcel, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban'ın duruşmada fotoğraf çektiğini iddia etti. Mahkeme hakimi, telefonuna el konularak duruşmadan çıkarılmasını kararlaştırdığı Kuban hakkında ayrıca suç duyurusunda bulundu.Yandaş: Bayrağımıza dokunduDuruşmada beyanı sorulan müşteki Çelikkıran şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.Söz verilen Yandaş, müştekinin kulüp doktorlarına ve bayraklarına dokunduğu için söz konusu olayın meydana geldiğini öne sürerek, "Kendileri için bayrak değerli olmayabilir bizler için hem Türk bayrağı hem Fenerbahçe bayrağı onur ve şereftir sıradanlaştırılamaz. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.Mahkeme kararı açıkladı, hükmü geri bıraktıDavayı karara bağlayan mahkeme, 5 sanığı "haksız tahrik altında iştirak halinde kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama" suçundan 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme heyeti, tüm sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

