İstanbul'da 3 İETT otobüsü çarpıştı: Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

İstanbul'da 3 İETT otobüsü çarpıştı: Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde üç İETT otobüsü seyir halindeyken çarpıştı. Zincirleme kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis... 15.01.2026

Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki zincirleme kazaya ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

