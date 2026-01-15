Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
İstanbul'da 3 İETT otobüsü çarpıştı: Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
İstanbul'da 3 İETT otobüsü çarpıştı: Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde üç İETT otobüsü seyir halindeyken çarpıştı. Zincirleme kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
i̇ett
i̇stanbul başakşehir
Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki zincirleme kazaya ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
i̇ett, i̇stanbul başakşehir
i̇ett, i̇stanbul başakşehir

İstanbul'da 3 İETT otobüsü çarpıştı: Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

08:06 15.01.2026
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde üç İETT otobüsü seyir halindeyken çarpıştı. Zincirleme kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki zincirleme kazaya ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
