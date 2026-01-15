https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/istanbulda-3-iett-otobusu-carpisti-zincirleme-kazada-5-kisi-yaralandi-1102752271.html
İstanbul'da 3 İETT otobüsü çarpıştı: Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
İstanbul'da 3 İETT otobüsü çarpıştı: Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde üç İETT otobüsü seyir halindeyken çarpıştı. Zincirleme kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T08:06+0300
2026-01-15T08:06+0300
2026-01-15T08:06+0300
türki̇ye
i̇ett
i̇stanbul başakşehir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091655439_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_ae91ab8ee8be573e1a12398a3f9d069f.jpg
Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki zincirleme kazaya ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/trafik-cezalarinda-10-madde-daha-tbmmde-kabul-edildi-saldirgan-suruculerden-kirmizi-isik-ihlaline-1102751496.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091655439_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_6a4340860f76a8b0091db28a8e82f742.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ett, i̇stanbul başakşehir
i̇ett, i̇stanbul başakşehir
İstanbul'da 3 İETT otobüsü çarpıştı: Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde üç İETT otobüsü seyir halindeyken çarpıştı. Zincirleme kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki zincirleme kazaya ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.