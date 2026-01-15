https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/beyinle-ilgili-buyuk-arastirma-hafiza-kaybi-yaslandikca-neden-hizlaniyor-1102770536.html

Beyinle ilgili büyük araştırma: Hafıza kaybı yaşlandıkça neden hızlanıyor?

Binlerce kişinin beyin görüntüleri ve hafıza testlerini inceleyen bir araştırma, yaşla birlikte hafıza kaybının neden aniden hızlanabildiğini ortaya koydu. Bulgular, sürecin tek bir beyin bölgesiyle sınırlı olmadığını gösterdi.

Çeşitli kuruluşlardan uluslararası araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, yaşa bağlı hafıza kaybının yalnızca tek bir beyin bölgesinden kaynaklanmadığı aktarıldı. Bulgulara göre, hafıza performansındaki düşüş, beynin birçok bölgesindeki yapısal değişimlerle birlikte ilerliyor.Araştırmada özellikle beyindeki hafıza ile öğrenme süreçlerinde kilit rol oynayan bir bölge olan hipokampusun hafıza kaybıyla en güçlü ilişkiye sahip olduğu, ancak beynin başka bölgelerinde de benzer bağlantılar bulunduğu belirtildi.Belli bir eşikten sonra düşüş hızlanıyorÇalışmada, beyin hacmindeki küçülme ile hafıza kaybı arasındaki ilişkinin doğrusal olmadığı aktarıldı. Buna göre, beyin yapısındaki kayıp belirli bir seviyeyi aştığında, hafıza kaybının çok daha hızlı ilerlediği gözlemlendi.Bu hızlanmanın yalnızca hipokampusla sınırlı olmadığı, beynin birçok bölgesinde benzer bir örüntü görüldüğü ifade edildi.Yaşlanma tek bir nedene dayanmıyorAraştırmanın sonuçlarının, hafıza kaybının tek bir gen ya da tek bir bölgedeki hasarla açıklanamayacağını gösterdiği aktarıldı. Beyin yaşlanmasının, uzun yıllar boyunca biriken ve tüm beyni etkileyen karmaşık bir süreç olduğu belirtildi.Çalışmanın kıdemli yazarlarından Alvaro Pascual-Leone, “Hafıza kaybı sadece yaşlanmanın doğal bir sonucu değil; bireysel yatkınlıklar ve zamanla biriken biyolojik süreçlerin bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.Araştırma Nature Communications dergisinde yayınlandı.

