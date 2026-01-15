https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/aydinda-kres-skandali-2-yasindaki-cocuklara-ceza-duvari-eziyeti-1102767507.html
Aydın’da kreş skandalı: 2 yaşındaki çocuklara "ceza duvarı" eziyeti
Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Neşe Erberk Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde, yaşları 2 ile 3 arasında değişen 8 çocuğa yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Aralarında öğretmen ve yöneticilerin de bulunduğu 6 kişi hakkında dava açılırken, skandalın ardından kreşin faaliyetlerine son verildi.Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında, Aydın’daki bir özel kreşte çocuklara yönelik uygulanan şiddet skandalını ve hazırlanan iddianamenin detaylarını paylaştı.Aslan, şunları söyledi:
Aydın'ın Efeler ilçesinde 2024 yılında yaşanan olayda Neşe Erberk Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 8 çocuğa psikolojik ve fiziki şiddet uyguladığı kameralara yansıyan 3'ü öğretmen olmak üzere 6 kişi hakkında dava açıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Neşe Erberk Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde, yaşları 2 ile 3 arasında değişen 8 çocuğa yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Aralarında öğretmen ve yöneticilerin de bulunduğu 6 kişi hakkında dava açılırken, skandalın ardından kreşin faaliyetlerine son verildi.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında, Aydın’daki bir özel kreşte çocuklara yönelik uygulanan şiddet skandalını ve hazırlanan iddianamenin detaylarını paylaştı.
Aydın'da annelerin, babaların en çok tedirgin olduğu konulardan biri kreş konusudur çünkü acayip acayip görüntüler görüyoruz; anne ve babanın çocuğunu birilerine emanet edebilmesi artık çok zor bir durum.
Aydın Efeler'de 2-3 yaşlarındaki 8 çocuk üzerinde hem psikolojik hem fiziksel şiddet iddiaları var; ailelerin fark ettiği davranış değişiklikleri sonrası pedagog eşliğindeki görüşmeler ve kamera kayıtları çocukların itildiği, yere düştüğü ve fiziksel müdahalelere maruz kaldığını kanıtlıyor.
Savcılık iddianamesinde çocukların saçlarının çekilmesi, sınıf ortamında uygunsuz bez değiştirme ve 'ceza duvarı' benzeri psikolojik baskı uygulamalarına yer verilirken, 3'ü öğretmen 6 kişi hakkında 'çocuğa karşı eziyet' ve 'suçu bildirmeme' suçlarından dava açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün idari işlem uyguladığı kreş, ailelerin çocuklarını almasıyla eğitim faaliyetlerini durdurdu; 2-3 yaşındaki çocuklara bunları gerçekleştirenlere lanet olsun diyoruz.