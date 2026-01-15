Aydın’da kreş skandalı: 2 yaşındaki çocuklara "ceza duvarı" eziyeti

Aydın'da annelerin, babaların en çok tedirgin olduğu konulardan biri kreş konusudur çünkü acayip acayip görüntüler görüyoruz; anne ve babanın çocuğunu birilerine emanet edebilmesi artık çok zor bir durum.

Aydın Efeler'de 2-3 yaşlarındaki 8 çocuk üzerinde hem psikolojik hem fiziksel şiddet iddiaları var; ailelerin fark ettiği davranış değişiklikleri sonrası pedagog eşliğindeki görüşmeler ve kamera kayıtları çocukların itildiği, yere düştüğü ve fiziksel müdahalelere maruz kaldığını kanıtlıyor.

Savcılık iddianamesinde çocukların saçlarının çekilmesi, sınıf ortamında uygunsuz bez değiştirme ve 'ceza duvarı' benzeri psikolojik baskı uygulamalarına yer verilirken, 3'ü öğretmen 6 kişi hakkında 'çocuğa karşı eziyet' ve 'suçu bildirmeme' suçlarından dava açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün idari işlem uyguladığı kreş, ailelerin çocuklarını almasıyla eğitim faaliyetlerini durdurdu; 2-3 yaşındaki çocuklara bunları gerçekleştirenlere lanet olsun diyoruz.