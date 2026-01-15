https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/ali-cagatayrezan-epozdemirin-tahliyesi-sorusturmanin-bambaska-bir-boyuta-evrilmesine-yol-acacaktir-1102753435.html
Ali Çağatay: Rezan Epözdemir’in tahliyesi soruşturmanın bambaşka bir boyuta evrilmesine yol açacaktır
Ali Çağatay: Rezan Epözdemir’in tahliyesi soruşturmanın bambaşka bir boyuta evrilmesine yol açacaktır
Sputnik Türkiye
Yargıtay’da "rüşvete aracılık etme" suçlamasıyla yargılanan avukat Rezan Epözdemir, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T09:15+0300
2026-01-15T09:15+0300
2026-01-15T09:18+0300
seyi̇r hali̇
radyo sputnik
radyo
radyo
ali çağatay
seyir hali
rezan epözdemir
avukat
rüşvet
tahliye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şartıyla tahliye kararı verilen avukat Rezan Epözdemir, X hesabından açıklama yaptı. Epözdemir, şu ifadeleri kullandı:"Bugün dinlenen mağdur ile tanık beyanları ve dosyaya giren HTS ve baz kayıtlarıyla, tarafıma isnat edilen suçlamanın gerçek dışı, hukuka aykırı ve iftira olduğu ortaya çıktığından tahliye oldum. Bu vesileyle arayan, soran, mesaj atan, iyi niyet ve dualarını esirgemeyen başta ailem, sevdiklerim ve dostlarım olmak üzere herkese teşekkür ederim. Çok sayıda arama ve mesaj olduğundan herkese geri dönemiyorum, affınıza sığınıyorum, bağışlayın lütfen. Herkesten Allah razı olsun… Selam, sevgi ve saygılarımla…"Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, rüşvete aracılık suçlamasıyla cezaevinde bulunan avukat Rezan Epözdemir’in tahliyesini hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali, rezan epözdemir, avukat, rüşvet, tahliye, mahkeme, mahkeme kararı, türkiye, haberler
radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali, rezan epözdemir, avukat, rüşvet, tahliye, mahkeme, mahkeme kararı, türkiye, haberler
Ali Çağatay: Rezan Epözdemir’in tahliyesi soruşturmanın bambaşka bir boyuta evrilmesine yol açacaktır
09:15 15.01.2026 (güncellendi: 09:18 15.01.2026)
Yargıtay’da "rüşvete aracılık etme" suçlamasıyla yargılanan avukat Rezan Epözdemir, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şartıyla tahliye kararı verilen avukat Rezan Epözdemir, X hesabından açıklama yaptı.
Epözdemir, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün dinlenen mağdur ile tanık beyanları ve dosyaya giren HTS ve baz kayıtlarıyla, tarafıma isnat edilen suçlamanın gerçek dışı, hukuka aykırı ve iftira olduğu ortaya çıktığından tahliye oldum. Bu vesileyle arayan, soran, mesaj atan, iyi niyet ve dualarını esirgemeyen başta ailem, sevdiklerim ve dostlarım olmak üzere herkese teşekkür ederim. Çok sayıda arama ve mesaj olduğundan herkese geri dönemiyorum, affınıza sığınıyorum, bağışlayın lütfen.
Herkesten Allah razı olsun…
Selam, sevgi ve saygılarımla…"
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, rüşvete aracılık suçlamasıyla cezaevinde bulunan avukat Rezan Epözdemir’in tahliyesini hakkında konuştu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
İpten adam alan avukat diye bir şey yoktur. Hakimlerle, savcılarla iyi ilişkileri olan, onlarla al takke ver külah ilişkisi içinde bulunan avukatlar müvekkillerini koruyabilirler. Rezan Epözdemir, bu sınıflandırma içinde 'iyi tanımının dışındaki işlere' aracılık ederek müvekkillerini kurtarabiliyordu. Hakim ve savcılarla kurulan yakın diyaloglar, ertesi gün tahliye kararlarının gelmesini sağlayabiliyor.
Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rezan Epözdemir, bu ağır iddialar nedeniyle aslında sonsuza kadar hapis yatabilirdi. Çünkü dosyanın içinde yargı mensuplarıyla kurulan rüşvet ilişkilerine dair ciddi iddialar var. Bu tahliye, soruşturmanın bambaşka bir boyuta evrilmesine yol açacaktır.