Ali Çağatay: Rezan Epözdemir’in tahliyesi soruşturmanın bambaşka bir boyuta evrilmesine yol açacaktır

Yargıtay’da "rüşvete aracılık etme" suçlamasıyla yargılanan avukat Rezan Epözdemir, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 15.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-15T09:15+0300

2026-01-15T09:15+0300

2026-01-15T09:18+0300

Hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şartıyla tahliye kararı verilen avukat Rezan Epözdemir, X hesabından açıklama yaptı. Epözdemir, şu ifadeleri kullandı:"Bugün dinlenen mağdur ile tanık beyanları ve dosyaya giren HTS ve baz kayıtlarıyla, tarafıma isnat edilen suçlamanın gerçek dışı, hukuka aykırı ve iftira olduğu ortaya çıktığından tahliye oldum. Bu vesileyle arayan, soran, mesaj atan, iyi niyet ve dualarını esirgemeyen başta ailem, sevdiklerim ve dostlarım olmak üzere herkese teşekkür ederim. Çok sayıda arama ve mesaj olduğundan herkese geri dönemiyorum, affınıza sığınıyorum, bağışlayın lütfen. Herkesten Allah razı olsun… Selam, sevgi ve saygılarımla…"Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, rüşvete aracılık suçlamasıyla cezaevinde bulunan avukat Rezan Epözdemir’in tahliyesini hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:

