https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/acil-tibbi-durum-uzaydan-geri-dondurdu-uzay-gorevleri-neden-riskli-insan-vucudunu-nasil-etkiliyor-1102771391.html

'Acil tıbbi durum' uzaydan geri döndürdü: Uzay görevleri neden riskli? İnsan vücudunu nasıl etkiliyor?

'Acil tıbbi durum' uzaydan geri döndürdü: Uzay görevleri neden riskli? İnsan vücudunu nasıl etkiliyor?

Sputnik Türkiye

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan astronotlar, ekipten birinde görülen sağlık sorunu nedeniyle planlanandan erken Dünya’ya döndü. NASA Başkanı... 15.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-15T14:18+0300

2026-01-15T14:18+0300

2026-01-15T14:18+0300

yaşam

nasa

jared isaacman

kaliforniya

uluslararası uzay i̇stasyonu (iss)

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102767214_0:27:1024:603_1920x0_80_0_0_5eeb7dd2afdb9b40b3f8e01773d6cdbf.jpg

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan Crew-11 ekibini, yaşanan 'acil bir tıbbi durum' nedeniyle görevlerini erken sonlandırarak Dünya'ya döndüklerini açıkladı. Uzay aracı, Kaliforniya açıklarında okyanusa iniş yaparken ekip “Crew-11, eve hoş geldiniz” mesajıyla karşılandı.NASA geçen hafta, ekip üyelerinden birinin durumunun 'acil hayati tehlike oluşturmadığını, astronotun durumunun stabil olduğunu' belirterek Dünya'ya getirileceğini açıklamıştı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda temel tıbbi ekipmanlar bulunsa da istasyonun tam donanımlı hastane olmaması nedeniyle doktorların 'ihtiyatlı davrandıklarını' belirten NASA yetkilileri, olayla ilgili tııbbi detayları açıklamamıştı.Astronotun tedavisi Dünya'da sürdürülecek ve ekipteki diğer üyeler de uzayda geçirilen ayların insan vücudu üzerindeki etkileri nedeniyle rehabilitasyon sürecine alınacak. NASA Başkanı Jared Isaacman, yaptığı basın toplantısında 'endişe duyulan mürettebat üyesinin durumunun iyi olduğunu' açıkladı. Isaacman, söz konusu astronotun sağlık durumuyla ilgili güncellemenin 'uygun olduğunda' verileceği aktardı.Uzay insan vücudunu nasıl değiştiriyor?NASA'ya göre uzun süreli uzay görevlerinin insan vücudu üzerindeki etkileri 'RIDGE' adı verilen beş ana başlık altında inceleniyor: Radyasyon, İzolasyon, Dünya'dan Uzaklık, Yerçekimi eksikliği ve Kapalı Ortamlar.☢️ Radyasyon Dünya’nın atmosferi insanları kozmik radyasyondan korurken, uzayda bu koruma ortadan kalkıyor. Astronotlar; güneşten gelen parçacıklar ve kozmik ışınlara daha fazla maruz kalıyor. Bu durum, kanser riskinde artış ve bazı dejeneratif hastalıklarla ilişkilendiriliyor. 🧠 İzolasyon ISS’te aylarca sınırlı sayıda insanla yaşamak ve doğal gece-gündüz döngüsünden uzak kalmak, biyolojik saati bozabiliyor. Bu durum yorgunluk, stres, ileri vakalarda ise kalp-damar hastalıkları riskinde artış ile ilişkilendiriliyor. 🌍 Dünya’dan uzaklık Astronotlar, acil sağlık hizmetlerine anında erişemiyor. Son görevde olduğu gibi, ciddi sağlık sorunlarında Dünya’ya dönüş tek seçenek olabiliyor. NASA’nın ikizler üzerinde yaptığı ünlü çalışmada, uzayda kalan astronotun bağırsak florasının Dünya’daki kardeşinden farklılaştığı da tespit edilmişti. 🦴 Yerçekimi eksikliği NASA verilerine göre astronotlar uzayda ayda yaklaşık yüzde 1 kemik yoğunluğu kaybediyor. Kas kütlesi azalıyor, vücut sıvıları baş bölgesine yöneliyor; bu da görme sorunları, böbrek taşı riski ve genel güçsüzlüğe yol açabiliyor. Bu nedenle astronotlar Dünya’ya döndükten sonra en az altı hafta süren yoğun bir fiziksel rehabilitasyon programına alınıyor. 🧬 Kapalı ve yapay ortam Uzayda bağışıklık sistemi zayıflayabiliyor. Ancak ISS’te hijyen önlemleri çok sıkı uygulanıyor ve astronotlar görev öncesinde iki hafta karantinaya alınıyor. Bazı çalışmalarda uzayda kalan astronotların telomer uzunluklarının arttığı, bunun yaşlanmayla ilgili beklentilerin tersine bir bulgu olduğu da görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/arastirma-uzay-yolculugu-astronotlarin-beyninin-konumunu-degistiriyor-1102728071.html

kaliforniya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nasa, jared isaacman, kaliforniya, uluslararası uzay i̇stasyonu (iss), dünya