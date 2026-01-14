Turusan Bağcı: Sigorta, uzmanı olan acenteden yaptırılır

Bankalar 'kredi çekiyorsan sigortayı benden yapmak zorundasın' diyorlar. Tüketici Yasası'na eklenen maddeyle bu tarz sözleşmelere konulmuş her türlü dayatma maddesi geçersiz sayıldı. Banka temsilcileri insanların bu haklarını bilmemesinden faydalanarak bastırıyorlar. Oysa bir banka yöneticisinin tüketiciyi bu şekilde zorlaması, Sigortacılık Kanunu ve Tüketici Yasası'na göre suçtur. Bu yasaya aykırı davranan banka yöneticileri hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunulabilir. Biz Konfederasyon olarak halihazırda birkaç banka müdürü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk.