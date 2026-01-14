https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/turusan-bagci-sigorta-uzmani-olan-acenteden-yaptirilir-1102732593.html
Turusan Bağcı: Sigorta, uzmanı olan acenteden yaptırılır
Turusan Bağcı: Sigorta, uzmanı olan acenteden yaptırılır
Sputnik Türkiye
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T13:34+0300
2026-01-14T13:34+0300
2026-01-14T13:35+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
tükonfed
üketici konfederasyonu (tükonfed) başkanvekili i̇brahim güllü
tüketici konfederasyonu
banka
sigorta
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, bankaların konut, araç veya ihtiyaç kredisi verirken sigortanın kendilerinden yapılmasını şart koşması hakkında konuştu.Bankaların kredi verme aşamasında tüketiciyi kendi sigorta poliçelerine mecbur bırakmasının yasal olmadığını vurgulayan Bağcı, sözleşmelere konulan bu tür maddelerin geçersiz olduğunu söyledi. Bağcı, banka yöneticilerini uyararak şunları kaydetti:'Bankanın eli güçlü'Tüketicilerin kredi onayını riske atmamak için izlemesi gereken stratejiyi "köprüyü geçene kadar" sözüyle özetleyen Bağcı, 30 günlük cayma hakkına dikkat çekti:Sigortacılığın sadece prim ödemek değil, hasar anında hizmet almak olduğunu belirten Bağcı, bankaların bu konuda yetersiz kaldığını savundu. Acentelerin 7/24 hizmet verdiğini hatırlatan Bağcı, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, tükonfed, üketici konfederasyonu (tükonfed) başkanvekili i̇brahim güllü , tüketici konfederasyonu, banka, sigorta
radyo sputnik, radyo, radyo, tükonfed, üketici konfederasyonu (tükonfed) başkanvekili i̇brahim güllü , tüketici konfederasyonu, banka, sigorta
Turusan Bağcı: Sigorta, uzmanı olan acenteden yaptırılır
13:34 14.01.2026 (güncellendi: 13:35 14.01.2026)
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, bankaların konut, araç veya ihtiyaç kredisi verirken sigortanın kendilerinden yapılmasını şart koşması hakkında konuştu.
Bankaların kredi verme aşamasında tüketiciyi kendi sigorta poliçelerine mecbur bırakmasının yasal olmadığını vurgulayan Bağcı, sözleşmelere konulan bu tür maddelerin geçersiz olduğunu söyledi. Bağcı, banka yöneticilerini uyararak şunları kaydetti:
Bankalar 'kredi çekiyorsan sigortayı benden yapmak zorundasın' diyorlar. Tüketici Yasası'na eklenen maddeyle bu tarz sözleşmelere konulmuş her türlü dayatma maddesi geçersiz sayıldı. Banka temsilcileri insanların bu haklarını bilmemesinden faydalanarak bastırıyorlar. Oysa bir banka yöneticisinin tüketiciyi bu şekilde zorlaması, Sigortacılık Kanunu ve Tüketici Yasası'na göre suçtur. Bu yasaya aykırı davranan banka yöneticileri hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunulabilir. Biz Konfederasyon olarak halihazırda birkaç banka müdürü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk.
Tüketicilerin kredi onayını riske atmamak için izlemesi gereken stratejiyi "köprüyü geçene kadar" sözüyle özetleyen Bağcı, 30 günlük cayma hakkına dikkat çekti:
Bankanın eli güçlü, 'yaptırmazsan kredi vermem' diyor. Bu durumda bankaya 'tamam' deyip poliçeyi yaptırın. Kredinizi kullanıp paranızı aldıktan sonra dışarıdan bir sigorta acentesinden daha uygun fiyatlı bir poliçe yaptırın. Yeni poliçede bankayı 'daini mürtehin' (rehin alacaklı) olarak göstermek zorundasınız. Ardından bankaya gidip 'Dışarıdan poliçemi yaptırdım, sizinkini iptal edin' dediğinizde, banka bir ay içinde hiçbir kesinti yapmadan primin tamamını iade etmek zorundadır. Eğer bir ayı geçtiyse yine iptal edebilirsiniz ancak bu sefer kullandığınız gün kadar prim kesintisi yapılır.
Sigortacılığın sadece prim ödemek değil, hasar anında hizmet almak olduğunu belirten Bağcı, bankaların bu konuda yetersiz kaldığını savundu.
Acentelerin 7/24 hizmet verdiğini hatırlatan Bağcı, şunları söyledi:
Sigorta acentesi kaza anında yanınıza gelir, çekici gönderir, dosyanızı açar. Banka memuru ise hasar anında size sadece bir robot numara verir. Hafta sonu kaza yapsanız pazartesi sabahına kadar bankada muhatap bulamazsınız. Bankanın işi bankacılıktır, sigortacılık değil. Ekmeği fırından almak lazım; sigorta, uzmanı olan acenteden yaptırılır. Bankalar koca sermayeleriyle küçük esnaf sayılan sigorta acentelerinin ekmeğiyle oynuyor.