‘Kendisini stratejik olarak çevrelemek isteyen ABD’nin sıradaki hedefi Alaska ve Asya Pasifik’

“Jeopolitik kaygılar var. Jeoekonomi çok önemli bir rol oynuyor. Trump bir iş adamı. ABD’ye saldıracak ülke de olmadığı için hala en güçlü olarak devam ediyor. Trump, ekonomik açıdan belirli alanları tutmak kıymetli madenlere ve petrole el koymak istiyor. Latin Amerika’dan ABD’ye dönük bir tehlike yok. Uyuşturucu kaçakçılığı konusunda CIA filmler çevirdi. Kendileri de işin içinde ve bu işten arada para kazanıyorlar. Çin’in Latin Amerika’da 295 milyar dolarlık bir yatırımı var. ABD bunu kesmek istiyor. ABD, mal gidiş gelişini ve petrol satışını engellemek istiyor. İran ise Amerika’nın işi değil. İran İsrail lobisinin işi. İran ‘İsrail’i takmıyorum, Allah’a döneceğim’ dese ertesi gün kimse İran’a bakmaz.

2008’de iklim değişikliğinin etkilerinin ne olacağını inceliyordum. Harp akademilerinde ders verdiğim sırada beni deniz kuvvetlerinden çağırıp ‘Yeni bir gelişme var, ABD’den rapor geldi. Arktik bölge erişilebilir bir duruma geldi. Çin Bering Boğazı’ndan Rotterdam’a bir yılda üç milyon ton mal yığmış’ dediler. Süveyş Kanalı’ndan geçen yollar, bu ülkeler için bitti. Panama Kanalı’nın dahi önemi kalmadı. Bu ticaret yollarında müthiş bir gelişme. Deniz hukuku konusunda gelişmeler olması gerek. Kutup olduğu için kaynaklar konusunda değişik çizgiler ortaya çıkıyor. Suların erimesiyle Rusya, Arktik Bölge’nin yarısından çoğuna sahip oldu. Bu alanlar şimdiye kadar Grönland’ın da bulunduğu taraf olmak üzere hiç kazılmamış. Burada müthiş kaynaklar var. Türkiye de kazılıyor bir şey elde edemiyorlar ancak bu alanda kıymetli madenler ve petrol var. Balıklar sıcaktan ötürü yukarıya doğru gidiyor, balıkçılık da bu bölgede. Buzul yerde gemilere binip dolaşmak pek mümkün değil. Bu işin ekonomik boyutu.

Öte yandan Grönland’ın ‘Thule’ isimli bir hava üssü vardı. 1990’lara kadar buzulların içine nükleer bomba yerleştirmek için buz kanalları açtılar. 1990’larda Sovyetler Birliği bitince kanallar ellerinde kaldı ve geri çekildiler. Grönland’ın stratejik bir düşüncesi yok. Rusya’nın da buraya saldıracağı yok. Avrupalılar dışında herkes bunu biliyor. Bu yüzden bu noktada ekonomi çok önemli. Buradaki erimeler nedeniyle denizler 69 milim yükselmiş. Grönland küçülüyor. Küçüldükçe de yeni kazı ve kara alanları ortaya çıkıyor. Deniz alanlarının boyutları da değişiyor. ABD, sağ tarafta bulunan Grönland’ı sol taraftaki Alaska’yı ve alt tarafta Asya Pasifik’teki Hawaii’yi aldığında kendisini stratejik olarak çevrelemiş oluyor. Alaska ve Hawaii stratejik bir bölgede. Grönland stratejik değil ekonomik açıdan önemli. Alaska da ekonomik açıdan mühim.”