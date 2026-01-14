https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/kar-ve-dondurucu-soguk-kapida-uzmani-tarih-vererek-acikladi-son-9-yilin-en-sert-kisi-olabilir-1102728031.html

Kar ve dondurucu soğuk kapıda, uzmanı tarih vererek açıkladı: 'Son 9 yılın en sert kışı olabilir'

Kar ve dondurucu soğuk kapıda, uzmanı tarih vererek açıkladı: 'Son 9 yılın en sert kışı olabilir'

Türkiye, 18 Ocak’tan itibaren Karadeniz üzerinden gelecek yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girecek. 19–21 Ocak geceleri iç kesimlerde sıcaklıkların -10... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

meteoroloji

kar yağışı

yoğun kar yağışı

i̇stanbul kar yağışı

kış

hava durumu

okan bozyurt

karadeniz

balkanlar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102414729_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ce6da5f11d3295f8da2861d3de3a8ee.jpg

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava, batı bölgelerde etkisini kademeli olarak yitirirken, Doğu ve iç kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Ocak ayının ortasına gelinirken kar yağışı gündemdeki yerini koruyor.18 Ocak sonrası Karadeniz üzerinden yeni sistemAfyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, TRT’de yaptığı değerlendirmede, 18 Ocak’tan itibaren Karadeniz üzerinden daha soğuk bir hava kütlesinin Türkiye’ye giriş yapacağını söyledi. Bu sürecin ardından özellikle kuzey ve iç bölgelerde kış koşullarının sertleşmesi bekleniyor.19–21 Ocak geceleri: -10 derece uyarısıBozyurt’un aktardığına göre, 19, 20 ve 21 Ocak gecelerinde Sibirya yüksek basıncı etkisini artıracak. Bu tarihlerde iç kesimlerde sıcaklıkların -10 derece ve altına düşmesi öngörülüyor.25 Ocak sonrası Balkanlar kaynaklı kar ihtimaliOcak ayının 25’inden sonra Balkanlar ve Karadeniz üzerinden daha kuvvetli bir sistemin gelebileceğini belirten Bozyurt, bu sürecin henüz netleşmediğini ancak ayın son günlerinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde etkili kar yağışlarının görülebileceğini ifade etti.Şubat daha sert olabilirBozyurt, kutuplarda yaşanan aşırı stratosferik ısınma nedeniyle soğuk hava salınımlarının aşağı enlemlere indiğine dikkat çekti. Bu durumun, şubat ayında Türkiye’de daha çetin kış koşullarına yol açabileceğini, etkilerin mart ayının ilk yarısına kadar sarkabileceğini söyledi.'Son 9 yılın en soğuk kışı olabilir'2016’dan bu yana belirgin bir kış yaşanmadığını hatırlatan Bozyurt, mevcut tahminlerin gerçekleşmesi halinde bu sezonun son 9 yılın en soğuk kışı olabileceğini belirtti.Bozyurt'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:* Hava sıcaklığı biraz artacak fakat ayın 18'inden itibaren Karadeniz üzerinden bir soğuk hava kütlesi ülkemize gelecek.19-20 Ocak gibi Sibirya yüksek basıncının özellikle geceleri ülkemizin kuzey iç ve doğu bölgelerinde etkili olmasını bekliyoruz ve hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak.* Özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde gece sıcaklıkları iç kesimlerde -10 derece ve daha aşağılara düşecek ve dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde kuvvetli buzlanma bekliyorum.* 25 Ocak'tan sonra sonra Balkanlar ve Karadeniz üzerinden kuvvetli bir sistem bekliyorum ama şu anda bu çok net değil. Dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili kar yağışları ocak sonu itibariyle görülebilir.* Ocak sonu itibariyle daha kuvvetli bir sistem bekliyorum. Eğer modeller bizi yanıltmazsa yurdun iç, batı ve doğu kesimlerinde özellikle kuzey kesimlerinde etkili kar yağışlarını bekliyorum. Ocak sonu ve Şubat başı itibariyle ve şubat ayı boyunca.* Şubat ayının ocak ayına göre daha çetin kış koşullarına sahip olabileceğini düşünüyorum. Hatta bu mart ayının ilk yarısına kadar da sarkabilir. Ben çok önceleri bir kış öngörüsünde bulunmuştum.* Son 9 yılın en soğuk kışını bekliyorum demiştim 2016'dan bu yana. Aslında bu öngörülerimiz şu anda burada net bir şekilde çıktığını gördük. Çünkü 2016 yılından beri doğru düzgün bir kış yaşamıyoruz. Bu sene gerçekten mevsim normallerine yakın bir kış yaşıyoruz diyebilirim. Eğer şubat ayındaki bu öngörüler gerçekleşecek olursa o zaman sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, yağışlar da yer yer mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşecek gibi duruyor.

