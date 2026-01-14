Dr. Hazar Vural: ABD, hegemonyasına hizmet edecek bir İran yaratmak istiyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/dr-hazar-vural-abd-hegemonyasina-hizmet-edecek-bir-iran-yaratmak-istiyor-1102738531.html
İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hazar Vural, Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk oldu. Programda İran’daki son durumu değerlendiren Vural, şunları söyledi:‘Dış politika organiktir, her şey Trump’ın istediği gibi şekillenmez’Dr. Vural’a göre Trump yönetiminin dünyaya dayattığı ‘ya benimlesiniz ya da bedel ödersiniz’ şeklindeki ikili tercih, uluslararası sistemi sürdürülemez bir noktaya sürüklüyor ve küresel ölçekte yeni krizlerin önünü açıyor. Toplumların ve dış politikanın organikliğine dikkat çeken Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Ambargo ve yaptırımlar İran ekonomisini kırılganlaştırarak müdahaleyi kolaylaştırma amaçlı’İran’ın Gazze’de süren savaş ekseninde egemenliği hedef alınan yedi devletten biri konumunda bulunduğunu belirten Dr. Vural, ABD tarafından hedeflenen İran modelinin İsrail’e tehdit oluşturmayan ve kaynaklarını ABD çıkarlarına açan bir yapı olduğu görüşünde:‘Ekonomik yaptırımlar, iç işleyişe müdahalenin aracı haline geldi’Dr. Hazar Vural, ambargo ve yaptırımların yalnızca ekonomik baskı unsuru olmadığını; toplumları kırılganlaştırarak dış aktörlerin ülkelerin iç işleyişine müdahalesini kolaylaştıran bir mekanizmaya dönüştüğünü ifade etti:‘İran halkının ABD’nin yardımına ihtiyacı yok’Vural’a göre İran toplumunun temel sorunlarının çözümü dış askeri ya da siyasi müdahalelerden değil, kendi iç dinamiklerinden geçiyor. Dr. Vural, ABD’nin bu süreçte yapıcı bir rol oynayamayacağını, aksine mevcut kırılganlıkları derinleştirdiğini söyledi:‘Amaç sadece rejim değil, Çin ve Rusya’yı da sınırlandırmak’Dr. Vural, Venezuela örneğinde olduğu gibi İran’da da ABD’nin hedefinin yalnızca ülke yönetimi olmadığını; aynı zamanda Çin ve Rusya gibi küresel rakiplerinin hareket alanını daraltmak olduğunu söyledi:
