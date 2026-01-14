Dr. Hazar Vural: ABD, hegemonyasına hizmet edecek bir İran yaratmak istiyor

“Haziran 2025 büyük bir kırılma noktasıydı. İran’daki protesto kültürü de düşünüldüğünde, dışarıdan istihbaratın olmuş olan ve olası müdahaleleri düşünüldüğünde bu noktada şaşırtıcı bir şey yok. İlk başta protestolar organik olarak başladığında şaşırdığımı söyleyemeyeceğim. Ekonomi üzerindeki 47 yıllık ambargo ve yaptırımlar zaten ekonomiyi kırılgan hale getirmek için uygulanmaya başlanmıştı. Bu da yarım yüzyıllık bir Amerikan politikasının ürünüydü.

İran’da gerçekleşen olayları küresel sistemin geldiği noktadan bağımsız okumamak gerekiyor. Bir başka deyişle İran, Gazze soykırım savaşı çerçevesinde egemenliğine saldırılan 7 devletten biriydi. Amerika ve İsrail’in İran’a başlattığı savaş Trump’ın ‘Ateşkes oldu’ deyişiyle son bulmamıştı. Netanyahu ikinci aşamadan bahsediyordu ve bunun da ötesinde İran üzerinde hem bölgesel olarak birtakım hesaplar hem de aslında Amerika’nın hegemonyasına hizmet edecek bir İran görme arzusu var; ‘İsrail’e tehdit oluşturmasın, kaynaklarını Amerika’ya kullandırsın’ Fakat bu noktada İran toplumunun ekonomiye dayalı söylemleri ve özellikle İran İslam Cumhuriyeti’nin gelecek perspektifine yönelik eleştirileri açıkçası bir karmaşaya dönüştü. Yani dış müdahalelerle içerideki organik konu birbirine karıştı. Bu şaşırtıcı değildi, bunu daha önce de gördük.”