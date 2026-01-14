Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/cin-disisleri-iranin-ic-islerine-disaridan-herhangi-bir-mudahaleye-karsiyiz-1102727037.html
Çin Dışişleri: İran'ın iç işlerine dışarıdan herhangi bir müdahaleye karşıyız
Çin Dışişleri: İran'ın iç işlerine dışarıdan herhangi bir müdahaleye karşıyız
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’a karşı “çok sert adımlar” atacağı açıklamasının ardından, Çin’in İran’ın iç işlerine dışarıdan... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T10:44+0300
2026-01-14T10:44+0300
dünya
çin dışişleri bakanlığı
çin
i̇ran
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098886904_0:61:1176:723_1920x0_80_0_0_089da31bec3fe5ef87eec47be947ac61.png
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Trump’ın İran'a yönelik açıklamalarının ardından Çin’in tutumuna ilişkin soruya düzenli basın toplantısında gelen soruyu yanıtladı. Sözcü Ning, Çin’in uluslararası ilişkilerde güç kullanımını ya da güç kullanma tehdidini onaylamadığını söyledi.Trump, ABD basınına verdiği bir röportajda, İran’ın protestocuları idam etmeye başlaması halinde ABD’nin “çok sert adımlar” atacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/iran-abdnin-mudahalesi-basarisiz-olacak-halkimiz-karsilik-verecek-1102724006.html
çin
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098886904_66:0:1110:783_1920x0_80_0_0_b2805d588639273b7fdced90723b49b9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin dışişleri bakanlığı, çin, i̇ran, abd
çin dışişleri bakanlığı, çin, i̇ran, abd

Çin Dışişleri: İran'ın iç işlerine dışarıdan herhangi bir müdahaleye karşıyız

10:44 14.01.2026
© AP Photo / Ng Han Guan, FileÇin Dışişleri Bakanlığı
Çin Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Abone ol
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’a karşı “çok sert adımlar” atacağı açıklamasının ardından, Çin’in İran’ın iç işlerine dışarıdan herhangi bir müdahaleye karşı olduğunu açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Trump’ın İran'a yönelik açıklamalarının ardından Çin’in tutumuna ilişkin soruya düzenli basın toplantısında gelen soruyu yanıtladı. Sözcü Ning, Çin’in uluslararası ilişkilerde güç kullanımını ya da güç kullanma tehdidini onaylamadığını söyledi.
Trump, ABD basınına verdiği bir röportajda, İran’ın protestocuları idam etmeye başlaması halinde ABD’nin “çok sert adımlar” atacağını ifade etmişti.
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
DÜNYA
İran: ABD’nin müdahalesi başarısız olacak, halkımız karşılık verecek
09:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала