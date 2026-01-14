https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/cin-disisleri-iranin-ic-islerine-disaridan-herhangi-bir-mudahaleye-karsiyiz-1102727037.html
Çin Dışişleri: İran'ın iç işlerine dışarıdan herhangi bir müdahaleye karşıyız
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’a karşı “çok sert adımlar” atacağı açıklamasının ardından, Çin’in İran’ın iç işlerine dışarıdan... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Trump’ın İran'a yönelik açıklamalarının ardından Çin’in tutumuna ilişkin soruya düzenli basın toplantısında gelen soruyu yanıtladı. Sözcü Ning, Çin’in uluslararası ilişkilerde güç kullanımını ya da güç kullanma tehdidini onaylamadığını söyledi.Trump, ABD basınına verdiği bir röportajda, İran’ın protestocuları idam etmeye başlaması halinde ABD’nin “çok sert adımlar” atacağını ifade etmişti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Trump’ın İran'a yönelik açıklamalarının ardından Çin’in tutumuna ilişkin soruya düzenli basın toplantısında gelen soruyu yanıtladı. Sözcü Ning, Çin’in uluslararası ilişkilerde güç kullanımını ya da güç kullanma tehdidini onaylamadığını söyledi.
Trump, ABD basınına verdiği bir röportajda, İran’ın protestocuları idam etmeye başlaması halinde ABD’nin “çok sert adımlar” atacağını ifade etmişti.