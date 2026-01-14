Barış Akademisyeni Zeki Kanay: Bizi ihraç edenler 15 Temmuz sonrası görevden alındı
19:14 14.01.2026 (güncellendi: 19:18 14.01.2026)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Akademisyen Zeki Kanay ve SGK Uzmanı Melis Elmen oldu.
2016 yılında ‘Barış Bildirisi’ isimli ortak metne imza attığı gerekçesiyle görevine son verilen binlerce akademisyenden biri olan Zeki Kanay, üniveriste odasından tarlaya dönmek zorunda kalmasının detaylarını canlı yayında anlattı. SGK Uzmanı Melis Elmen ise emekli maaşlarındaki ‘en düşük’ kavramında yapılması planlanan düzenlemenin bilgilerini paylaştı.
Akademisyen Zeki Kanay şunları söyledi:
Ben veterinerlik de yapabilirdim ama kendi tarlamda yaşam alanı kurdum, basit tarım faaliyetleri yürüttüm. Çoğu arkadaşımız küstü, üniversiteye gitmedi. Arkamızdan konuşan, yüz çeviren, bizi aramayanlar oldu. Bu şartlarda, liyakatin olmadığı, akademik özgürlüğün olmadığı yerde çalışmak istemem. Akademiden umudu kestim. Bizi ihraç etme kararı alanlar 15 Temmuz’da Fethullahçılar grubunda oldukları için okuldan ihraç edildiler
SGK Uzmanı Melis Elmen, şöyle konuştu:
Bunun çok önceden yapılması gerekiyordu, maaş hesaplama sisteminin değiştirilmesi gerekiyordu. Bunun yerine kök aylık meselesine el atmak istediler. Devlet, en düşük emekli aylığını artık kararname ile artırmayacak. Kök aylıklara enflasyon oranında zam gelecek, eve giren tutar belli miktarın altında kalıyorsa hazineden para verecek. Bunu ‘vatandaşlık maaşı’ olarak yapacaklar. En düşük emekli aylığı 20 bin TL. Emekli çiftin evine giren ücret 40 bin TL. Birinin kök aylığı 16 bin diğerinin 17 bin TL ancak 20 bin TL alıyorlar. Enflasyon farkı bu 16 bin TL’nin üzerine eklenecek, yine 20 bin TL’nin altına gerileyecek. Asgari ücretin 3’te birinden az girmiyorsa hazine desteği vermeyecek. 20 bin TL kök aylıktan çıkana kadar geçen 2 senede 20 bin TL alacak. Düzenlemeye göre 20 bin lira alanın maaşı değişmeyecek sadece kök aylıktan kurtarmaya çalışıyorlar.