Barış Akademisyeni Zeki Kanay: Bizi ihraç edenler 15 Temmuz sonrası görevden alındı

Bunun çok önceden yapılması gerekiyordu, maaş hesaplama sisteminin değiştirilmesi gerekiyordu. Bunun yerine kök aylık meselesine el atmak istediler. Devlet, en düşük emekli aylığını artık kararname ile artırmayacak. Kök aylıklara enflasyon oranında zam gelecek, eve giren tutar belli miktarın altında kalıyorsa hazineden para verecek. Bunu ‘vatandaşlık maaşı’ olarak yapacaklar. En düşük emekli aylığı 20 bin TL. Emekli çiftin evine giren ücret 40 bin TL. Birinin kök aylığı 16 bin diğerinin 17 bin TL ancak 20 bin TL alıyorlar. Enflasyon farkı bu 16 bin TL’nin üzerine eklenecek, yine 20 bin TL’nin altına gerileyecek. Asgari ücretin 3’te birinden az girmiyorsa hazine desteği vermeyecek. 20 bin TL kök aylıktan çıkana kadar geçen 2 senede 20 bin TL alacak. Düzenlemeye göre 20 bin lira alanın maaşı değişmeyecek sadece kök aylıktan kurtarmaya çalışıyorlar.