Kars’taki sarıçam ormanlarında kızıl sincapların kış mesaisi

Kars’taki sarıçam ormanlarında kızıl sincaplar görüntülendi.
2 bin 200 rakımlı sarıçam ormanlarında yaşayan kızıl sincaplar, eksi 20 dereceyi bulan soğuklara rağmen karla kaplı alanlarda kozalaklarla beslenirken görüntülendi.
Kalın tüyleri sayesinde zorlu kış koşullarına uyum sağlayan sincaplar, beyaza bürünen ormanlık alanlarda yaşamlarını sürdürüyor.
Sincapgiller ailesinden olan bu kızıl sincapların en önemli özelliklerinden biri kulaklarındaki uzun tüylerdir.
Baştan kuyruklarına kadar 34 cm ila 43 cm arasında uzunluğa sahip olan bu tür, 250 gram ile 340 gram arasında ağırlığa sahiptir.
Kızıl sincaplar genellikle ağaç tohumları, meşe palamutları ve kabuklu yemiş yerler.
