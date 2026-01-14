Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/1102737377.html
Kars’taki sarıçam ormanlarında kızıl sincapların kış mesaisi
Kars’taki sarıçam ormanlarında kızıl sincapların kış mesaisi
Sputnik Türkiye
Kars’ta 2 bin 200 rakımlı sarıçam ormanlarında yaşayan kızıl sincaplar, eksi 20 dereceyi bulan soğuklara rağmen karla kaplı alanlarda kozalaklarla beslenirken... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T15:59+0300
2026-01-14T15:59+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
kars
kızıl sincap
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102736522_0:159:3074:1888_1920x0_80_0_0_9ba2beeb882063734a1b2e91eefbc073.jpg
kars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102736522_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_04e27ba42c5606dcb5e34652b4bd4bfb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, fotoğraf, kars, kızıl sincap
фото, fotoğraf, fotoğraf, kars, kızıl sincap

Kars’taki sarıçam ormanlarında kızıl sincapların kış mesaisi

15:59 14.01.2026
Abone ol
Kars’ta 2 bin 200 rakımlı sarıçam ormanlarında yaşayan kızıl sincaplar, eksi 20 dereceyi bulan soğuklara rağmen karla kaplı alanlarda kozalaklarla beslenirken görüntülendi.
© AA / Alper Tüydeş

Kars’taki sarıçam ormanlarında kızıl sincaplar görüntülendi.

Kars’taki sarıçam ormanlarında kızıl sincaplar görüntülendi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Alper Tüydeş

Kars’taki sarıçam ormanlarında kızıl sincaplar görüntülendi.

© AA / Alper Tüydeş

2 bin 200 rakımlı sarıçam ormanlarında yaşayan kızıl sincaplar, eksi 20 dereceyi bulan soğuklara rağmen karla kaplı alanlarda kozalaklarla beslenirken görüntülendi.

2 bin 200 rakımlı sarıçam ormanlarında yaşayan kızıl sincaplar, eksi 20 dereceyi bulan soğuklara rağmen karla kaplı alanlarda kozalaklarla beslenirken görüntülendi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Alper Tüydeş

2 bin 200 rakımlı sarıçam ormanlarında yaşayan kızıl sincaplar, eksi 20 dereceyi bulan soğuklara rağmen karla kaplı alanlarda kozalaklarla beslenirken görüntülendi.

© AA / Alper Tüydeş

Kalın tüyleri sayesinde zorlu kış koşullarına uyum sağlayan sincaplar, beyaza bürünen ormanlık alanlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Kalın tüyleri sayesinde zorlu kış koşullarına uyum sağlayan sincaplar, beyaza bürünen ormanlık alanlarda yaşamlarını sürdürüyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Alper Tüydeş

Kalın tüyleri sayesinde zorlu kış koşullarına uyum sağlayan sincaplar, beyaza bürünen ormanlık alanlarda yaşamlarını sürdürüyor.

© AA / Alper Tüydeş

Sincapgiller ailesinden olan bu kızıl sincapların en önemli özelliklerinden biri kulaklarındaki uzun tüylerdir.

Sincapgiller ailesinden olan bu kızıl sincapların en önemli özelliklerinden biri kulaklarındaki uzun tüylerdir. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Alper Tüydeş

Sincapgiller ailesinden olan bu kızıl sincapların en önemli özelliklerinden biri kulaklarındaki uzun tüylerdir.

© AA / Alper Tüydeş

Baştan kuyruklarına kadar 34 cm ila 43 cm arasında uzunluğa sahip olan bu tür, 250 gram ile 340 gram arasında ağırlığa sahiptir.

Baştan kuyruklarına kadar 34 cm ila 43 cm arasında uzunluğa sahip olan bu tür, 250 gram ile 340 gram arasında ağırlığa sahiptir. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Alper Tüydeş

Baştan kuyruklarına kadar 34 cm ila 43 cm arasında uzunluğa sahip olan bu tür, 250 gram ile 340 gram arasında ağırlığa sahiptir.

© AA / Alper Tüydeş

Kızıl sincaplar genellikle ağaç tohumları, meşe palamutları ve kabuklu yemiş yerler.

Kızıl sincaplar genellikle ağaç tohumları, meşe palamutları ve kabuklu yemiş yerler. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Alper Tüydeş

Kızıl sincaplar genellikle ağaç tohumları, meşe palamutları ve kabuklu yemiş yerler.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала