Volkan Ceyli: İthalat lobisi yurt dışı alışverişini engelletmeye çalışıyor, olan tüketiciye oluyor

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) E-ticaret Komisyonu Başkanı Volkan Ceyli, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu... 13.01.2026, Sputnik Türkiye

TÜKONFED E-ticaret Komisyonu Başkanı Volkan Ceyli, yurt dışından bireysel olarak getirilen ürünlerde vergi muafiyeti limitinin kademe kademe düşürülmesinin hem son tüketiciyi hem de yerli üreticiyi olumsuz etkilediğini belirtti.Daha önce 150 Euro olan yurt dışı alışveriş limitinin önce 30 Euro'ya çekildiğini, ardından kargo ücretinin de bu limite dahil edildiğini hatırlatan Ceyli, 5 Şubat itibarıyla yeni kararların devreye gireceğini söyledi. Ceyli, fiyat farklarını çarpıcı bir örnekle anlattı:'İthalat lobisi istediği gibi fiyat belirliyor'Volkan Ceyli, Türkiye’de "ithalat lobisi" olarak adlandırılan bir kesimin, rekabeti engellemek için bu kısıtlamalara destek verdiğini öne sürdü. Bu durumun fırsatçılığa zemin hazırladığını belirten Ceyli, şu ifadeleri kullandı:'Türkiye dünyanın Termofil geçididir'Türkiye'nin coğrafi ve ticari konumunun bir "geçit" vazifesi gördüğünü belirten Volkan Ceyli, yasaklamalar yerine iş birliği yapılması gerektiğini savundu:Ceyli ayrıca tüketicilere, bu tür haksız fiyat artışları ve kısıtlamalar karşısında CİMER gibi kanallar üzerinden tepkilerini dile getirmeleri çağrısında bulundu.

