Volkan Ceyli: İthalat lobisi yurt dışı alışverişini engelletmeye çalışıyor, olan tüketiciye oluyor
Volkan Ceyli: İthalat lobisi yurt dışı alışverişini engelletmeye çalışıyor, olan tüketiciye oluyor
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) E-ticaret Komisyonu Başkanı Volkan Ceyli, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu... 13.01.2026
TÜKONFED E-ticaret Komisyonu Başkanı Volkan Ceyli, yurt dışından bireysel olarak getirilen ürünlerde vergi muafiyeti limitinin kademe kademe düşürülmesinin hem son tüketiciyi hem de yerli üreticiyi olumsuz etkilediğini belirtti.Daha önce 150 Euro olan yurt dışı alışveriş limitinin önce 30 Euro'ya çekildiğini, ardından kargo ücretinin de bu limite dahil edildiğini hatırlatan Ceyli, 5 Şubat itibarıyla yeni kararların devreye gireceğini söyledi. Ceyli, fiyat farklarını çarpıcı bir örnekle anlattı:'İthalat lobisi istediği gibi fiyat belirliyor'Volkan Ceyli, Türkiye’de "ithalat lobisi" olarak adlandırılan bir kesimin, rekabeti engellemek için bu kısıtlamalara destek verdiğini öne sürdü. Bu durumun fırsatçılığa zemin hazırladığını belirten Ceyli, şu ifadeleri kullandı:'Türkiye dünyanın Termofil geçididir'Türkiye'nin coğrafi ve ticari konumunun bir "geçit" vazifesi gördüğünü belirten Volkan Ceyli, yasaklamalar yerine iş birliği yapılması gerektiğini savundu:Ceyli ayrıca tüketicilere, bu tür haksız fiyat artışları ve kısıtlamalar karşısında CİMER gibi kanallar üzerinden tepkilerini dile getirmeleri çağrısında bulundu.
Okan Aslan
Okan Aslan
Okan Aslan
TÜKONFED E-ticaret Komisyonu Başkanı Volkan Ceyli, yurt dışından bireysel olarak getirilen ürünlerde vergi muafiyeti limitinin kademe kademe düşürülmesinin hem son tüketiciyi hem de yerli üreticiyi olumsuz etkilediğini belirtti.
Daha önce 150 Euro olan yurt dışı alışveriş limitinin önce 30 Euro'ya çekildiğini, ardından kargo ücretinin de bu limite dahil edildiğini hatırlatan Ceyli, 5 Şubat itibarıyla yeni kararların devreye gireceğini söyledi. Ceyli, fiyat farklarını çarpıcı bir örnekle anlattı:
Çin'den getirmek istediğinizde 150 TL olan bir gözlük, buradaki platformlarda 3 bin TL'ye satılıyor. İnsanlar artık bu ucuz ürünlere ulaşamıyor. Bu kısıtlamaların amacı Çin'in üretim gücünü engellemek gibi görünse de asıl darbeyi bizim tüketicimiz yiyor. Yurt dışı sitelerinden alışveriş yapan kesim zaten sınırlıydı; ancak bu düzenlemelerle 150 TL bandındaki ürünler ortadan kalkıyor ve en ucuz alternatif bin TL seviyesine çıkıyor. Aradaki 850 TL fark doğrudan tüketicinin cebinden çıkıyor.
'İthalat lobisi istediği gibi fiyat belirliyor'
Volkan Ceyli, Türkiye’de "ithalat lobisi" olarak adlandırılan bir kesimin, rekabeti engellemek için bu kısıtlamalara destek verdiğini öne sürdü. Bu durumun fırsatçılığa zemin hazırladığını belirten Ceyli, şu ifadeleri kullandı:
İçeride üretemediğiniz veya ithalatçısının bulunmadığı ürünleri mecburen dışarıdan tedarik etmek zorundasınız. Bu ithalat lobisi dediğimiz kişiler, 'yurt dışı platformlar bizim bin TL'ye mal ettiğimiz şeyi 100 TL'ye satıyor' diyerek bu siteleri yasaklatmaya çalışıyor. O zaman sen de bin TL'ye satma. İnsanlar senden bu fahiş fiyatla almak zorunda mı? Bu lobiler seslerini devlet mekanizmalarına daha fazla duyurabiliyorlar ve sonuçta 86 milyonluk ülkenin insanları bu fırsatçıların belirlediği fiyatlara mahkûm ediliyor.
'Türkiye dünyanın Termofil geçididir'
Türkiye'nin coğrafi ve ticari konumunun bir "geçit" vazifesi gördüğünü belirten Volkan Ceyli, yasaklamalar yerine iş birliği yapılması gerektiğini savundu:
Türkiye dünyanın Termofil geçididir. Asya ile Avrupa arasındaki bu kilit noktada kuralları biz koyabiliriz. Çinli dev firmalarla savaşmak yerine onları üretim tesislerini buraya kurmaya, know-how paylaşımı yapmaya ikna etmeliyiz.
Çinlilerle diyaloglar gayet iyi; ancak biz bazı konularda kahramanlık yapmaya çalışırken kendi ekonomimize zarar veriyoruz. Bu düzenlemenin bu şekilde devam edebileceğini düşünmüyorum; çünkü ara mamul tedarikine verdiği zarar sürdürülebilir değil.
Ceyli ayrıca tüketicilere, bu tür haksız fiyat artışları ve kısıtlamalar karşısında CİMER gibi kanallar üzerinden tepkilerini dile getirmeleri çağrısında bulundu.