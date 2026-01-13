https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/su-kesintisine-iliskin-tunceli-belediyesinden-aciklama-durum-ilimizin-su-kaynaklari-veya-1102714075.html
Su kesintisine ilişkin Tunceli Belediyesi'nden açıklama: Durum ilimizin su kaynakları veya altyapısıyla ilgili değildir
Su kesintisine ilişkin Tunceli Belediyesi'nden açıklama: Durum ilimizin su kaynakları veya altyapısıyla ilgili değildir
Sputnik Türkiye
Su kesintisinin yaşandığı Tunceli'de belediye durumun kar yağışı nedeniyle meydana gelen elektrik enerjisi aksamalarından kaynaklandığını açıkladı. 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T20:30+0300
2026-01-13T20:30+0300
2026-01-13T20:30+0300
türki̇ye
tunceli belediyesi
su kesintisi
elektrik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0d/1052706997_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f0c4398649f7ef8111b9eb86b2e006db.jpg
Tunceli Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yaşanan elektrik kesintisinden dolayı su kesintisinin yaşandığını duyurdu.Açıklamada oğun kar yağışı nedeniyle il genelinde elektrik kesintileri yaşandığı ve buna bağlı olarak su motorlarının geçici olarak devre dışı kaldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada şunlar aktarıldı:Belediye yaşanan aksaklık nedeniyle il sakinlerinden özür dilediklerini de belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/dsiden-askinin-iddialarina-yanit-suyun-sehre-verilebilmesi-icin-aski-tarafindan-pompa-sistemi-1102577982.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0d/1052706997_61:0:709:486_1920x0_80_0_0_f1f44650961686f7343ba9f4cf077f36.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tunceli belediyesi, su kesintisi, elektrik
tunceli belediyesi, su kesintisi, elektrik
Su kesintisine ilişkin Tunceli Belediyesi'nden açıklama: Durum ilimizin su kaynakları veya altyapısıyla ilgili değildir
Su kesintisinin yaşandığı Tunceli'de belediye durumun kar yağışı nedeniyle meydana gelen elektrik enerjisi aksamalarından kaynaklandığını açıkladı.
Tunceli Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yaşanan elektrik kesintisinden dolayı su kesintisinin yaşandığını duyurdu.
Açıklamada oğun kar yağışı nedeniyle il genelinde elektrik kesintileri yaşandığı ve buna bağlı olarak su motorlarının geçici olarak devre dışı kaldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada şunlar aktarıldı:
"Yaşanan durum ilimizin su kaynakları veya altyapısıyla ilgili olmayıp tamamen elektrik enerjisindeki aksamadan kaynaklanmaktadır. Elektrik enerjisinin yeniden sağlanmasının ardından su motorlarımız kademeli olarak devreye alınacaktır. Kentimizin su ihtiyacı aşamalı şekilde karşılanmaktadır."
Belediye yaşanan aksaklık nedeniyle il sakinlerinden özür dilediklerini de belirtti.