Su kesintisine ilişkin Tunceli Belediyesi'nden açıklama: Durum ilimizin su kaynakları veya altyapısıyla ilgili değildir
Su kesintisine ilişkin Tunceli Belediyesi'nden açıklama: Durum ilimizin su kaynakları veya altyapısıyla ilgili değildir
Sputnik Türkiye
Su kesintisinin yaşandığı Tunceli'de belediye durumun kar yağışı nedeniyle meydana gelen elektrik enerjisi aksamalarından kaynaklandığını açıkladı.
Tunceli Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yaşanan elektrik kesintisinden dolayı su kesintisinin yaşandığını duyurdu.Açıklamada oğun kar yağışı nedeniyle il genelinde elektrik kesintileri yaşandığı ve buna bağlı olarak su motorlarının geçici olarak devre dışı kaldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada şunlar aktarıldı:Belediye yaşanan aksaklık nedeniyle il sakinlerinden özür dilediklerini de belirtti.
Su kesintisine ilişkin Tunceli Belediyesi'nden açıklama: Durum ilimizin su kaynakları veya altyapısıyla ilgili değildir

Su kesintisinin yaşandığı Tunceli'de belediye durumun kar yağışı nedeniyle meydana gelen elektrik enerjisi aksamalarından kaynaklandığını açıkladı.
Tunceli Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yaşanan elektrik kesintisinden dolayı su kesintisinin yaşandığını duyurdu.
Açıklamada oğun kar yağışı nedeniyle il genelinde elektrik kesintileri yaşandığı ve buna bağlı olarak su motorlarının geçici olarak devre dışı kaldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada şunlar aktarıldı:
"Yaşanan durum ilimizin su kaynakları veya altyapısıyla ilgili olmayıp tamamen elektrik enerjisindeki aksamadan kaynaklanmaktadır. Elektrik enerjisinin yeniden sağlanmasının ardından su motorlarımız kademeli olarak devreye alınacaktır. Kentimizin su ihtiyacı aşamalı şekilde karşılanmaktadır."
Belediye yaşanan aksaklık nedeniyle il sakinlerinden özür dilediklerini de belirtti.
