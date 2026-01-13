https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/su-kesintisine-iliskin-tunceli-belediyesinden-aciklama-durum-ilimizin-su-kaynaklari-veya-1102714075.html

Su kesintisine ilişkin Tunceli Belediyesi'nden açıklama: Durum ilimizin su kaynakları veya altyapısıyla ilgili değildir

Sputnik Türkiye

Su kesintisinin yaşandığı Tunceli'de belediye durumun kar yağışı nedeniyle meydana gelen elektrik enerjisi aksamalarından kaynaklandığını açıkladı. 13.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-13T20:30+0300

2026-01-13T20:30+0300

2026-01-13T20:30+0300

türki̇ye

tunceli belediyesi

su kesintisi

elektrik

Tunceli Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yaşanan elektrik kesintisinden dolayı su kesintisinin yaşandığını duyurdu.Açıklamada oğun kar yağışı nedeniyle il genelinde elektrik kesintileri yaşandığı ve buna bağlı olarak su motorlarının geçici olarak devre dışı kaldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada şunlar aktarıldı:Belediye yaşanan aksaklık nedeniyle il sakinlerinden özür dilediklerini de belirtti.

türki̇ye

2026

