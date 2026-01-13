https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/kemal-okuyan-abdnin-dunyanin-herhangi-bir-yerine-ozgurluk-getirdigine-dair-gecmisinde-boyle-bir-1102701109.html
Kemal Okuyan: ABD’nin, dünyanın herhangi bir yerine özgürlük getirdiğine dair geçmişinde bir sicili yoktur
Kemal Okuyan: ABD’nin, dünyanın herhangi bir yerine özgürlük getirdiğine dair geçmişinde bir sicili yoktur
Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz'ın konuğu oldu. 13.01.2026
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Venezuela ve İran’daki dış müdahale destekli muhalefet hareketleri hakkında konuştu.Okuyan, Venezuela'da Maria Corina Machado ve İran'da Rıza Pehlevi gibi isimlerin iktidarı ele almak için ABD’ye yönelmelerini "utanç verici" olarak tanımladı. Bir ülkenin özgürleşmesi için mücadelenin ancak o halkın kendi iç dinamikleriyle mümkün olabileceğini belirten Okuyan, şu değerlendirmeyi yaptı:'İran’daki toplumsal düzeni savunmuyoruz ama müdahaleye de geçit vermeyiz'İran’daki yoksulluğun sadece ambargolarla açıklanamayacağını, içeride kurulu bir sömürü sistemi olduğunu belirten Okuyan, sözlerini şöyle sürdürdü:Türkiye’deki iç siyaseti değerlendiren Okuyan, iktidar ve muhalefet arasında "kim daha fazla NATO’cu" yarışı yaşandığını savundu. Okuyan, şunları söyledi:Latin Amerika'daki direniş geleneğine dikkat çeken TKP Genel Sekreteri, sözlerini şöyle sonlandırdı:
12:52 13.01.2026 (güncellendi: 13:03 13.01.2026)
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Venezuela ve İran’daki dış müdahale destekli muhalefet hareketleri hakkında konuştu.
Okuyan, Venezuela'da Maria Corina Machado ve İran'da Rıza Pehlevi gibi isimlerin iktidarı ele almak için ABD’ye yönelmelerini "utanç verici" olarak tanımladı.
Bir ülkenin özgürleşmesi için mücadelenin ancak o halkın kendi iç dinamikleriyle mümkün olabileceğini belirten Okuyan, şu değerlendirmeyi yaptı:
Hangi ülkede yaşıyorsanız, o ülkenin eşitlikçi ve bağımsız olması için mücadele etme hakkınız vardır ama bu o ülkenin halkına ait bir yükümlülüktür. Daha iyi bir düzen için mücadele edenler, dünyayı karartan emperyalist güçlerden kendilerini ayırmak zorundadırlar. Bunu yapamayan herkes ya açıktan ya dolaylı yollarla emperyalizme hizmet eder.
ABD’nin dünyanın herhangi bir yerine özgürlük getirdiğine dair geçmişinde böyle bir sicili yoktur; Irak ve darbelerden çeken Türkiye bunun en canlı örnekleridir. Bir insan nasıl bu kadar onursuz, kendi ülkesine nasıl bu kadar yabancı olabilir? Her şeyi çok uluslu tekellere ve ABD’ye açacağını söylemek bir onursuzluktur.
'İran’daki toplumsal düzeni savunmuyoruz ama müdahaleye de geçit vermeyiz'
İran’daki yoksulluğun sadece ambargolarla açıklanamayacağını, içeride kurulu bir sömürü sistemi olduğunu belirten Okuyan, sözlerini şöyle sürdürdü:
İran’daki toplumsal düzeni savunmuyoruz ama müdahaleye de geçit vermeyiz. İran’da yoksulluğa karşı ses çıkaracaksanız, önce emperyalizmle bağınızı kesmelisiniz. Bir vatan haini durumuna düşmeden, hem iktidarın ülkeyi nasıl yoksullaştırdığını gösteren hem de dış tehditlere karşı ülkeyi savunan bir yol bulmalısınız.
'İran tehdit ediliyor, o zaman toplumsal düzeni sorgulayamayız' dediğiniz anda ABD’ye hizmet edersiniz. Ancak doğrudan bir müdahale durumunda yapılacak şey bellidir; o müdahaleyi püskürtmek için her şeyinizi verirsiniz.
Türkiye’deki iç siyaseti değerlendiren Okuyan, iktidar ve muhalefet arasında "kim daha fazla NATO’cu" yarışı yaşandığını savundu.
Türkiye'de toplumsal sistemi sorgulamadan ABD ile ilişkileri sorgulamak tutarsızlıktır. Muhalefetin 'iktidarı Batı'ya şikayet etme' hali bir arsızlığa dönüşmüş durumda. Bu toplumda 100 yıl önceki bağımsızlık savaşından gelen ciddi bir anti-emperyalist birikim var.
Ekrem İmamoğlu’nun Machado gibi isimlere Nobel verilmesi sonrası takındığı tutum ve CHP’li isimlerin Foreign Affairs gibi mecralardaki açıklamaları bizim utancımızdır. Danışmanları var, kalem tutarken bunları düşünmeleri gerekir. Bu anti-emperyalist birikimi neden bu kadar hafife alıyorlar, inanılır gibi değil.
Latin Amerika'daki direniş geleneğine dikkat çeken TKP Genel Sekreteri, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Trump radikalleştikçe emekçi halklarda da radikalleşme ve uyanış eğilimi başlayacaktır. Latin Amerika'da 'helva yapmak için' tüm malzeme var, sadece bir doğrultu sorunu yaşıyorlar. Trump’ın saldırganlığı bu doğrultu sorununu da çözecektir.