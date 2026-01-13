Kemal Okuyan: ABD’nin, dünyanın herhangi bir yerine özgürlük getirdiğine dair geçmişinde bir sicili yoktur

Hangi ülkede yaşıyorsanız, o ülkenin eşitlikçi ve bağımsız olması için mücadele etme hakkınız vardır ama bu o ülkenin halkına ait bir yükümlülüktür. Daha iyi bir düzen için mücadele edenler, dünyayı karartan emperyalist güçlerden kendilerini ayırmak zorundadırlar. Bunu yapamayan herkes ya açıktan ya dolaylı yollarla emperyalizme hizmet eder.

ABD’nin dünyanın herhangi bir yerine özgürlük getirdiğine dair geçmişinde böyle bir sicili yoktur; Irak ve darbelerden çeken Türkiye bunun en canlı örnekleridir. Bir insan nasıl bu kadar onursuz, kendi ülkesine nasıl bu kadar yabancı olabilir? Her şeyi çok uluslu tekellere ve ABD’ye açacağını söylemek bir onursuzluktur.