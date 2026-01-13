https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/iyi-partili-olgun-gumruk-muafiyeti-kararini-yargiya-tasiyacagiz-1102697964.html
İYİ Partili Olgun: Gümrük muafiyeti kararını yargıya taşıyacağız
13.01.2026
İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, yurt dışındaki e-ticaret platformlarından daha önce 30 euroya indirilen gümrük muafiyetinin tamamen kaldırılmasına ilişkin şubatta yürürlüğe girecek kararın geri çekilmesini istedi.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan Olgun, şunları aktardı:
İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, yurt dışındaki e-ticaret platformlarından daha önce 30 euroya indirilen gümrük muafiyetinin tamamen kaldırılmasına ilişkin şubatta yürürlüğe girecek kararın geri çekilmesini istedi.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan Olgun, şunları aktardı:
“7 Ocak 2026 tarihinde yayımlanan kararla Gümrük Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapılmıştı. Bu değişiklik milyonlarca vatandaşımızın hayatını doğrudan etkilemekte. Bu düzenlemeyle yurt dışından gelen ürünlere 30 Euro’ya kadar olan muafiyet kaldırılarak alışverişler fiilen ticari ithalat statüsüne sokuldu. Mesele sadece yanlış uygulama meselesi değil, burada mesele vatandaşın makul biçimde ihtiyacını karşılayabilme hakkı. Bu kararla ihtiyaçların karşılanması ciddi biçimde zorlaştırılmakta, aynı zamanda ekonomik özgürlük alanı daraltılmakta ve Anayasal düzeyde korunan tüketici haklarını zedelemektedir. Bu durum 10 Euro’luk bir ürünün 10-20 katı masraf demektir. Bu vergilendirme de değildir, fiilen yasaklamadır. Gençler yönünden bakarsak bir gencin ihtiyaç duyduğu basit kaliteli bir ürüne dahi erişememesi ülkemizin geleceği açısından da ciddi bir kayıp olacak. Bu yasak hukuk devleti ilkesiyle de bağdaşmıyor. Bunun toplumsal etkilerinin ve sonuçlarının araştırılması gerekiyor. Bir sabah kalkıp bunu yasakladık demek uygun değil. Bizim ülkemizde hiç bulunmayan, üretilmeyen malzemeyi nasıl temin edeceksiniz? Bu durum genç girişimcilerin önünü kapatacak. Kararı yargıya taşıyacağız”