‘İran’daki krizin arka planında ABD’nin çok katmanlı baskı stratejisi var’

“Amerika ve İsrail’in etkisi hiç olmasa bile İran’ın sisteminin doğasından kaynaklanan dikotomiler, sürdürülemez çatışmalar var. Bunlar sürekli problem üretiyor. Yarılmış bir sosyolojiden bahsediyoruz. Etnik, mezhepsel, kültürel farklar, Kürtlerle Farslar arasındaki ayrılık ve kadın hareketleri bu yarılmanın farklı boyutları. İran’da olanları üç ana sebep kümesinin ışığında değerlendirmek gerek. Bunların bazen biri bazen diğeri bazen üçüncüsü ön plana çıkıyor. Şu an üçüncüsünün ön plana çıktığı bir dönemdeyiz. Sokağa çıkan herkes enflasyon sebebiyle sokağa çıkmıyor. Kimisi 2019 seçimindeki rahatsızlığını ifade ediyor, kimisi İslam Cumhuriyeti rejiminden rahatsızlığını dile getiriyor. Bunları sektör sektör, şehir şehir analiz etmek gerek. Herkesin talepleri farklılaşıyor. Yekpare bir göstericiler kitlesi ve rejim yok. Rejimin içerisinde de bölünmeler var. Ayrışma anlamında değil ancak önceliklendirme konusunda var. Rejim de homojen değil. Sosyal medyada yazılanları ciddiye almıyorum. Herkes kendi temennisini analiz gibi satıyor. İran’da yaşamamış, çalışmamış insanların analizlerini ciddiye alamıyorum. Kimisi İran rejimine yakın olanlar ‘Olay yok’ diyor. Bu yalan. Kimisi de ‘Biraz daha sallarsak rejim yıkılacak’ diyor. Bu da yalan. İki yalandan birini seçmek zorunda değiliz. Objektif, somut bilgilere dayanarak ilerlememiz gerek. Sokaklara çıkan herkesin talebi aynı değil. Aynı kalabalığın içindekiler bile aynı şeyleri savunmuyor. Sahaya çıkanların bir kısmı dindar, bir kısmı dine ve rejime karşı. Çıkanların bir kısmı monarşi yanlısı. Bir kısmı aşiretlerden. Örneğin Bahtiyari aşiretinden birkaç kişi polis şiddetiyle öldürüldüğü için sokağa çıkan insanlar var. Bunları birbirinden ayırt etmek gerek. Rejime yakın kitleler milyonluk gösteriler yapıyor. Aynı şehirde ilk gün sokağa çıkan beş bin kişi ile ertesi gün sokağa çıkan 80 bin kişi İran halkı. Yani biz beş bin kişinin talebini göz önünde bulundurup 80 bin kişinin bunun aksini savunmasını görmezden gelirsek bir şeyi anlamamış oluruz. Dışardan sürekli kaşındığı için bu meseleler içerde İranlılık kimliğini birleştirici unsuru olarak öne çıkıyor. İran’da herkes Amerika’ya, İsrail’e bayılmıyor. Devrimin üzerinden 46-47 sene geçti ve kitleler arasında anti-emperyalizm yükseliş trendinde. İran’daki Amerikan nefreti tahayyül edilebilir değil. İranlılar Amerikalıların ne çoraplar ördüğünün farkında. Bir kısım da buna rağmen mollalar gitsin diye Amerikancılık yapabilir. Bu toplumun yüzde kaçı ve neyi temsil ediyor ona bakmak gerek. 95 milyonluk bir ülkede sokağa çıkan 100-200 bin kişiyse bu farklı bir anlam ifade eder ancak beş milyonsa bambaşka bir anlam ifade eder. 1979’da halkın yarıya yakınının sokağa çıkması başka bir şey ifade etti ve protestolar devrimle sonuçlandı. Birkaç yüz bin kişi rejimin güçleri tarafından eziliyor. Amerikan ya da İsrail yanlısı olmasa da haklı bile olsa rejim güçleri bu talepleri eziyor.”