https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/fenerbahceli-basketbolcu-tilbe-senyurekte-guillain-barre-sendromu-tespit-edildi-1102709596.html

Fenerbahçeli basketbolcu Tilbe Şenyürek'te "Guillain-Barre Sendromu" tespit edildi

Fenerbahçeli basketbolcu Tilbe Şenyürek'te "Guillain-Barre Sendromu" tespit edildi

Sputnik Türkiye

Milli basketbolcu Tilbe Şenyürek'e Guillain-Barre Sendromu teşhisi konuldu. 13.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-13T16:58+0300

2026-01-13T16:58+0300

2026-01-13T16:58+0300

spor

tilbe şenyürek

guillain-barre sendromu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102709200_0:48:1080:656_1920x0_80_0_0_24601eb808e076b96ede22209a94bebd.jpg

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Tilbe Şenyürek'te "Guillain-Barre Sendromu" tespit edildiğini duyurdu. Sinir sisteminde meydana gelen, vücutta kas güçsüzlüğüne, refleks kaybına, uyuşmaya, karıncalanmaya sebep olan ve geçici felç hali yaratabilen hastalığın nedeni tam olarak bilinmiyor. Kulüpten açıklama yapıldıSarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Geçirdiği gribal enfeksiyona bağlı devam eden çeşitli eklem ağrısı şikayetleri sonrası yapılan tetkikler sonucu oyuncumuz Tilbe Şenyürek'e Guillain-Barre Sendromu teşhisi konmuştur. Tedavi süreci hassasiyetle sürdürülen oyuncumuz Tilbe Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Guillan-Barre Sendromu Nedir?Guillain-Barre Sendromu; sinir sisteminde meydana gelen, vücutta kas güçsüzlüğüne, refleks kaybına, uyuşmaya, karıncalanmaya sebep olan ve geçici felç hali yaratabilen, kesin tedavisi olmamakla beraber hastalığın etkisi azaltılabilen bir nörolojik hastalık 100 binde 1 ila 2 kişide görülüyor. Hastaların yaklaşık olarak yüzde 85’i 6 ila 12 ay içerisinde tamamıyla sağlığına kavuşabilirBağışıklık sisteminin sinirlere saldırdığı ve sinirlerin etrafındaki miyelin kılıfın zarar gördüğü Guillain-Barre Sendromu'nun ortaya çıkma sebebi hala tam olarak bilinmiyor.50 yaş üzeri kişilerde görülme sıklığı daha fazla da olsa her yaş grubunda rastlanılabilmekte. Tetikleyici unsurlar arasında çok çeşitli hastalıklar sayılabilir; soğuk algınlığı, mide virüsü, grip gibi basit hastalıkların yanı sıra koranavirüs sayılabilir Guillan Barre Sendromu'nun belirtileri nedir?Parmaklarda, bileklerde karıncalanma, uyuşukluk ve iğne batırılma hissi.Bacaklardan başlayarak vücudun üst kısmına yayılan zayıflık, güçsüzlük hali.İlaçla hafifletilebilen şiddetli sinir ağrıları.Dengesiz yürüme, merdiven çıkamama hali.Konuşma bozukluklarıÇiğneme, yutma gibi hareketlerde güçlük.Gözleri hareket ettirememe, çift görme.Geceleri daha da şiddetli hale gelen ağrı, kramp atakları.İdrar yapmada ve tutmada güçlük yaşama.Hipotansiyon, hipertansiyon.Kalp atış bozuklukları.Solunum sıkıntısı çekme.Kan pıhtısı oluşturma

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/yalniz-yasayan-gencler-arasinda-oldun-mu-uygulamasi-hizla-yayiliyor-1102704521.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tilbe şenyürek, guillain-barre sendromu