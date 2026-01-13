Fenerbahçeli basketbolcu Tilbe Şenyürek'te "Guillain-Barre Sendromu" tespit edildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/fenerbahceli-basketbolcu-tilbe-senyurekte-guillain-barre-sendromu-tespit-edildi-1102709596.html
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Tilbe Şenyürek'te "Guillain-Barre Sendromu" tespit edildiğini duyurdu. Sinir sisteminde meydana gelen, vücutta kas güçsüzlüğüne, refleks kaybına, uyuşmaya, karıncalanmaya sebep olan ve geçici felç hali yaratabilen hastalığın nedeni tam olarak bilinmiyor.
Kulüpten açıklama yapıldı
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Geçirdiği gribal enfeksiyona bağlı devam eden çeşitli eklem ağrısı şikayetleri sonrası yapılan tetkikler sonucu oyuncumuz Tilbe Şenyürek'e Guillain-Barre Sendromu teşhisi konmuştur. Tedavi süreci hassasiyetle sürdürülen oyuncumuz Tilbe Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Guillan-Barre Sendromu Nedir?
Guillain-Barre Sendromu; sinir sisteminde meydana gelen, vücutta kas güçsüzlüğüne, refleks kaybına, uyuşmaya, karıncalanmaya sebep olan ve geçici felç hali yaratabilen, kesin tedavisi olmamakla beraber hastalığın etkisi azaltılabilen bir nörolojik hastalık 100 binde 1 ila 2 kişide görülüyor. Hastaların yaklaşık olarak yüzde 85’i 6 ila 12 ay içerisinde tamamıyla sağlığına kavuşabilir
Bağışıklık sisteminin sinirlere saldırdığı ve sinirlerin etrafındaki miyelin kılıfın zarar gördüğü Guillain-Barre Sendromu'nun ortaya çıkma sebebi hala tam olarak bilinmiyor.50 yaş üzeri kişilerde görülme sıklığı daha fazla da olsa her yaş grubunda rastlanılabilmekte. Tetikleyici unsurlar arasında çok çeşitli hastalıklar sayılabilir; soğuk algınlığı, mide virüsü, grip gibi basit hastalıkların yanı sıra koranavirüs sayılabilir
Guillan Barre Sendromu'nun belirtileri nedir?
Parmaklarda, bileklerde karıncalanma, uyuşukluk ve iğne batırılma hissi.
Bacaklardan başlayarak vücudun üst kısmına yayılan zayıflık, güçsüzlük hali.
İlaçla hafifletilebilen şiddetli sinir ağrıları.
Dengesiz yürüme, merdiven çıkamama hali.
Konuşma bozuklukları
Çiğneme, yutma gibi hareketlerde güçlük.
Gözleri hareket ettirememe, çift görme.
Geceleri daha da şiddetli hale gelen ağrı, kramp atakları.
İdrar yapmada ve tutmada güçlük yaşama.
Hipotansiyon, hipertansiyon.
Kalp atış bozuklukları.
Solunum sıkıntısı çekme.
Kan pıhtısı oluşturma