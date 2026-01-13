https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/endonezya-ve-pakistan-savunma-isbirligini-genisletme-konusunda-anlasti-1102685538.html
Endonezya ve Pakistan savunma işbirliğini genişletme konusunda anlaştı
Endonezya ve Pakistan savunma işbirliğini genişletme konusunda anlaştı
Sputnik Türkiye
Endonezya ve Pakistan'ın üst düzey savunma yetkilileri, ikili savunma işbirliğini genişletilmesinde mutabık kaldı. 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T00:34+0300
2026-01-13T00:34+0300
2026-01-13T00:34+0300
dünya
pakistan
endonezya
i̇slamabad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102685383_0:364:784:805_1920x0_80_0_0_1dd2914657c3df52f480db5d10c2317c.jpg
Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, başkent İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir ile görüştü.Pakistan merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, askeri yetkililerin de katıldığı görüşmede bölgesel ve küresel güvenlik dinamiklerindeki gelişmeleri görüştü ve iki ülke arasında savunma işbirliğini genişletme konusunda anlaştı.Görüşmeye ilişkin yapılan ortak açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu, İslamabad ziyareti kapsamında Sjamsoeddin'e, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.
pakistan
endonezya
i̇slamabad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102685383_0:291:784:879_1920x0_80_0_0_07f3eddf1b29ea1725210ad30ca31034.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pakistan, endonezya, i̇slamabad
pakistan, endonezya, i̇slamabad
Endonezya ve Pakistan savunma işbirliğini genişletme konusunda anlaştı
Endonezya ve Pakistan'ın üst düzey savunma yetkilileri, ikili savunma işbirliğini genişletilmesinde mutabık kaldı.
Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, başkent İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir ile görüştü.
Pakistan merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, askeri yetkililerin de katıldığı görüşmede bölgesel ve küresel güvenlik dinamiklerindeki gelişmeleri görüştü ve iki ülke arasında savunma işbirliğini genişletme konusunda anlaştı.
Görüşmeye ilişkin yapılan ortak açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Taraflar, Pakistan ve Endonezya arası kurumsal bağların, eğitim işbirliğinin ve savunma sanayisi işbirliğinin güçlendirilmesinin öneminin altını çizdi."
Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu, İslamabad ziyareti kapsamında Sjamsoeddin'e, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.