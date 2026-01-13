https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/endonezya-ve-pakistan-savunma-isbirligini-genisletme-konusunda-anlasti-1102685538.html

Endonezya ve Pakistan savunma işbirliğini genişletme konusunda anlaştı

Endonezya ve Pakistan savunma işbirliğini genişletme konusunda anlaştı

13.01.2026

Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, başkent İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir ile görüştü.Pakistan merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, askeri yetkililerin de katıldığı görüşmede bölgesel ve küresel güvenlik dinamiklerindeki gelişmeleri görüştü ve iki ülke arasında savunma işbirliğini genişletme konusunda anlaştı.Görüşmeye ilişkin yapılan ortak açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu, İslamabad ziyareti kapsamında Sjamsoeddin'e, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

