Ceyhun Bozkurt: İran’ın soykırımcı İsrail tarafından hedef alınmasını kabul etmeyiz
Ceyhun Bozkurt: İran’ın soykırımcı İsrail tarafından hedef alınmasını kabul etmeyiz
Sputnik Türkiye
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, ABD ve İsrail’in İran’da uygulamak istedikleri planları değerlendirdi. 13.01.2026, Sputnik Türkiye
13.01.2026
2026-01-13T11:15+0300
2026-01-13T11:15+0300
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, İsrail’in ‘fundamentalist’ hedeflerini gerçekleştirmek için ABD ve İsrail’in İran’da yapmak istediklerini canlı yayında aktardı. İsrail’in İran’ı hedef almasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Bozkurt, “İsrail, İran’ı aştığı anda fundemantalist hedefi için önünde tek engel kalacak: Türkiye Cumhuriyeti Devleti.” dedi.Bozkurt, şunları söyledi:
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, İsrail’in ‘fundamentalist’ hedeflerini gerçekleştirmek için ABD ve İsrail’in İran’da yapmak istediklerini canlı yayında aktardı. İsrail’in İran’ı hedef almasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Bozkurt, “İsrail, İran’ı aştığı anda fundemantalist hedefi için önünde tek engel kalacak: Türkiye Cumhuriyeti Devleti.” dedi.
Bozkurt, şunları söyledi:
İsrail ve ABD, İran’da rejim değişikliği istiyor. Aslında İran’da sistem şeriat, demokrasi, monarşi, cumhuriyet ABD ve İsrail için hiç önemli değildir. İran’daki sistem kontrol edilebilir mi edilemez mi, bu çerçevededir. Benzer bir durumu Türkiye Cumhuriyeti Devleti için de söyleyebiliriz. 15 Temmuz’da Türkiye’nin sistemi hiç önemli değildi onlar için. İran’ın soykırımcı İsrail tarafından hedef alınmasını da kabul etmeyiz. Kimisi ‘yesinler birbirini’ diyor. Öyle olmaz. İsrail, İran’ı aştığı anda fundemantalist hedefi için önünde tek engel kalacak: Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu yüzden İran da birçok şeyi besliyor.