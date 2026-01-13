Ceyhun Bozkurt: İran’ın soykırımcı İsrail tarafından hedef alınmasını kabul etmeyiz

İsrail ve ABD, İran’da rejim değişikliği istiyor. Aslında İran’da sistem şeriat, demokrasi, monarşi, cumhuriyet ABD ve İsrail için hiç önemli değildir. İran’daki sistem kontrol edilebilir mi edilemez mi, bu çerçevededir. Benzer bir durumu Türkiye Cumhuriyeti Devleti için de söyleyebiliriz. 15 Temmuz’da Türkiye’nin sistemi hiç önemli değildi onlar için. İran’ın soykırımcı İsrail tarafından hedef alınmasını da kabul etmeyiz. Kimisi ‘yesinler birbirini’ diyor. Öyle olmaz. İsrail, İran’ı aştığı anda fundemantalist hedefi için önünde tek engel kalacak: Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu yüzden İran da birçok şeyi besliyor.