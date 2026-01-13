Beşiktaş Fulya tesisleri rezerv alan oldu: 'Çocuklar nerede spor yapacak kimse düşünmüyor'

Semtlerin önemini gözardı etmemiz geçmişimiz silmemiz değil geleceğimizi de silmemize yol açıyor. Başka bir şey yapılmasına gerek yok. Her şehircilik ilkesinde yerleşim alanlarında bazı olmazsa olmaz şartlar vardır, spor, sağlık, yeşil alanlar gibi. Beşiktaş ilçesinde spor alanı gereksinimi vardır. Bu alanlar yavaş yavaş kaldırıldı. Çocukların spor yapacağı idman yapacağı yer olmazsa ne olmazsa? Evlerinde bilgisayar başlarında obez olacak. Beşiktaş’ın içindeki spor alanlarının üzerine beton döküp altyapısının çalışma imkanı sağlayacağı yer yapacaklar. Beşiktaş’ı, Beşiktaş’ın içinden çıkaracaklar. Spor alanlarının üzerine beton döküm çocuklara ‘evinize gidin’ diyorlar. Orası çocukların spor eğitim merkezi olması gerekiyor. Çocuklar nerede spor yapacak kimse düşünmüyor. Mevcut Başkan 150-200 milyon dolar Beşiktaş’ın gelir elde eceğini söylüyor. Oysa 1 yılda 150-200 milyon dolar kulübü borçlandırdı. Serdar Adalı şu anda 100 yıllık mirasımızı bu projeye devretti. Serdar Adalı bize 150-200 milyon dolarlık borç yükledi. Beşiktaş kulübü finansal gücünü futboldan kazaması lazım inşaattan değil.