Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/besiktas-fulya-tesisleri-rezerv-alan-oldu-cocuklar-nerede-spor-yapacak-kimse-dusunmuyor-1102712934.html
Beşiktaş Fulya tesisleri rezerv alan oldu: 'Çocuklar nerede spor yapacak kimse düşünmüyor'
Beşiktaş Fulya tesisleri rezerv alan oldu: 'Çocuklar nerede spor yapacak kimse düşünmüyor'
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Önceki dönem BJK başkan adayı Hürser Tekinoktay ile airporthaber sitesi sahibi ve Eski İYİ Parti İBB Meclis... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T19:17+0300
2026-01-13T19:17+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
hürser tekinoktay
serdar adalı
fulya
beşiktaş
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
mustafa hoş
radyo
radyo
radyo sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Önceki dönem BJK başkan adayı Hürser Tekinoktay, Fulya tesisleri rezerv alan olmasını değerlendirdi. airporthaber sitesi sahibi ve eski İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık ise THY tarafından uçuştan yasaklanmasının gerekçelerini canlı yayında anlattı.Önceki dönem BJK başkan adayı, antrenör Hürser Tekinoktay şunları söyledi:
fulya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hürser tekinoktay, serdar adalı, fulya, beşiktaş, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), mustafa hoş, radyo, radyo, radyo sputnik
hürser tekinoktay, serdar adalı, fulya, beşiktaş, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), mustafa hoş, radyo, radyo, radyo sputnik

Beşiktaş Fulya tesisleri rezerv alan oldu: 'Çocuklar nerede spor yapacak kimse düşünmüyor'

19:17 13.01.2026
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın' - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Önceki dönem BJK başkan adayı Hürser Tekinoktay ile airporthaber sitesi sahibi ve Eski İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık oldu.
Önceki dönem BJK başkan adayı Hürser Tekinoktay, Fulya tesisleri rezerv alan olmasını değerlendirdi. airporthaber sitesi sahibi ve eski İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık ise THY tarafından uçuştan yasaklanmasının gerekçelerini canlı yayında anlattı.
Önceki dönem BJK başkan adayı, antrenör Hürser Tekinoktay şunları söyledi:
Semtlerin önemini gözardı etmemiz geçmişimiz silmemiz değil geleceğimizi de silmemize yol açıyor. Başka bir şey yapılmasına gerek yok. Her şehircilik ilkesinde yerleşim alanlarında bazı olmazsa olmaz şartlar vardır, spor, sağlık, yeşil alanlar gibi. Beşiktaş ilçesinde spor alanı gereksinimi vardır. Bu alanlar yavaş yavaş kaldırıldı. Çocukların spor yapacağı idman yapacağı yer olmazsa ne olmazsa? Evlerinde bilgisayar başlarında obez olacak. Beşiktaş’ın içindeki spor alanlarının üzerine beton döküp altyapısının çalışma imkanı sağlayacağı yer yapacaklar. Beşiktaş’ı, Beşiktaş’ın içinden çıkaracaklar. Spor alanlarının üzerine beton döküm çocuklara ‘evinize gidin’ diyorlar. Orası çocukların spor eğitim merkezi olması gerekiyor. Çocuklar nerede spor yapacak kimse düşünmüyor. Mevcut Başkan 150-200 milyon dolar Beşiktaş’ın gelir elde eceğini söylüyor. Oysa 1 yılda 150-200 milyon dolar kulübü borçlandırdı. Serdar Adalı şu anda 100 yıllık mirasımızı bu projeye devretti. Serdar Adalı bize 150-200 milyon dolarlık borç yükledi. Beşiktaş kulübü finansal gücünü futboldan kazaması lazım inşaattan değil.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала