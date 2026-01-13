https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/ali-cagatay-verilen-egitim-insanlari-gercek-hayata-hazirlamiyor-1102689083.html
Ali Çağatay: Verilen eğitim insanları gerçek hayata hazırlamıyor
Ali Çağatay: Verilen eğitim insanları gerçek hayata hazırlamıyor
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite eğitimini 3 yıla indirmeyi planlayan yeni bir akademik model üzerinde çalışıyor. Sosyal bilimler, iletişim, iktisat ve... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T09:15+0300
2026-01-13T09:15+0300
2026-01-13T09:15+0300
seyi̇r hali̇
haberler
türkiye
yükseköğretim kurulu (yök)
radyo sputnik
yök
ali çağatay
radyo
radyo
seyir hali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
YÖK Başkanı Erol Özvar’ın duyurduğu yeni modele göre, tıp fakültesi hariç tutulmak kaydıyla başarılı öğrencilerin üniversiteyi 3 yılda bitirmesi hedefleniyor. Akademik takvimin güz, bahar ve yaz dönemlerinden oluşacağını belirten Ali Çağatay, süreci şu sözlerle aktardı:"Yükseköğretim Kurulu 3 yılda mezuniyet sağlayacak yeni bir model üzerinde çalışıyor. Akademik takvim 3 döneme ayrılacak ve her biri 12-14 haftalık dönemlerden oluşan 3 sömestr uygulanacak. Bu sistemle akademik takvim ağustos ayına kadar tamamlanacak. Tıp fakülteleri kapsam dışında bırakılırken; sosyal bilimler, iletişim, iktisat ve işletme gibi alanlarda bu sürenin uygulamaya konulması bekleniyor."Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, YÖK’ün üniversite eğitimini 3 yıla indirmeyi hedefleyen yeni modeli hakkında konuştu.Çağatay’ın eğitim sürelerine ilişkin değerlendirmesi şöyle oldu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
haberler, türkiye, yükseköğretim kurulu (yök), radyo sputnik, yök, ali çağatay, radyo, radyo, seyir hali
haberler, türkiye, yükseköğretim kurulu (yök), radyo sputnik, yök, ali çağatay, radyo, radyo, seyir hali
Ali Çağatay: Verilen eğitim insanları gerçek hayata hazırlamıyor
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite eğitimini 3 yıla indirmeyi planlayan yeni bir akademik model üzerinde çalışıyor. Sosyal bilimler, iletişim, iktisat ve işletme gibi bölümleri kapsaması beklenen düzenlemeye göre akademik takvim, yılda 3 sömestr üzerinden kurgulanacak
YÖK Başkanı Erol Özvar’ın duyurduğu yeni modele göre, tıp fakültesi hariç tutulmak kaydıyla başarılı öğrencilerin üniversiteyi 3 yılda bitirmesi hedefleniyor. Akademik takvimin güz, bahar ve yaz dönemlerinden oluşacağını belirten Ali Çağatay, süreci şu sözlerle aktardı:
"Yükseköğretim Kurulu 3 yılda mezuniyet sağlayacak yeni bir model üzerinde çalışıyor. Akademik takvim 3 döneme ayrılacak ve her biri 12-14 haftalık dönemlerden oluşan 3 sömestr uygulanacak. Bu sistemle akademik takvim ağustos ayına kadar tamamlanacak. Tıp fakülteleri kapsam dışında bırakılırken; sosyal bilimler, iletişim, iktisat ve işletme gibi alanlarda bu sürenin uygulamaya konulması bekleniyor."
Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, YÖK’ün üniversite eğitimini 3 yıla indirmeyi hedefleyen yeni modeli hakkında konuştu.
Çağatay’ın eğitim sürelerine ilişkin değerlendirmesi şöyle oldu:
Ben YÖK’ün yerinde olsam sosyal bilimler için 2 yıl, iletişim fakültesi için 1 yıl, iktisat için 1 buçuk yıl gibi süreler koyarım. Çünkü buralarda verilen eğitim insanları gerçek hayata çok fazla hazırlamıyor. Diğer bilim dallarında uzun süreli eğitime çok fazla ihtiyaç yok, fazlası fazla.
YÖK’ün bu çalışmasıyla insanların bir an önce ekmeğinin peşinde gidebilmesi veya iş sahibi olabilmesi, yani iş gücüne erken katılımı hedefleniyor. Ancak bu durum 'demek ki iş varmış' gibi bir hava yaratıyor maalesef.
Tıp eğitiminin internlik süresiyle birlikte 5-6 yıl, hatta daha fazla uzatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada çok fazla pratik sahibi olunması lazım.