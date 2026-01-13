Ali Çağatay: Verilen eğitim insanları gerçek hayata hazırlamıyor

Ben YÖK’ün yerinde olsam sosyal bilimler için 2 yıl, iletişim fakültesi için 1 yıl, iktisat için 1 buçuk yıl gibi süreler koyarım. Çünkü buralarda verilen eğitim insanları gerçek hayata çok fazla hazırlamıyor. Diğer bilim dallarında uzun süreli eğitime çok fazla ihtiyaç yok, fazlası fazla.

YÖK’ün bu çalışmasıyla insanların bir an önce ekmeğinin peşinde gidebilmesi veya iş sahibi olabilmesi, yani iş gücüne erken katılımı hedefleniyor. Ancak bu durum 'demek ki iş varmış' gibi bir hava yaratıyor maalesef.

Tıp eğitiminin internlik süresiyle birlikte 5-6 yıl, hatta daha fazla uzatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada çok fazla pratik sahibi olunması lazım.