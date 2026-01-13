Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/abdnin-alaska-ussunde-butce-kesintileri-sebebiyle-beslenme-krizi-1102709895.html
ABD'nin Alaska üssünde bütçe kesintileri sebebiyle beslenme krizi
ABD'nin Alaska üssünde bütçe kesintileri sebebiyle beslenme krizi
Sputnik Türkiye
ABD basınına göre Alaska’daki Fort Greely askeri üssünde, bütçe kesintileri ve işten çıkarmalar nedeniyle yemek hizmetleri aksadı. Üs yönetiminin askerlerin... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T17:31+0300
2026-01-13T17:31+0300
dünya
abd
alaska
bütçe kesintisi
yemek
yemekhane
abd ordusu
açlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0b/1056275248_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_ceb86c798edaab3d18c241ba7382e2e7.jpg
ABD merkezli askeri haberler yapan Stars and Stripes gazetesinin iç belgelere dayandırdığı haberinde, Alaska’daki Fort Greely üssünde yemekhanenin tam kapasiteyle çalışamadığı bildirildi.Üssün, “hükümetin sivil pozisyonlardaki personeli işten çıkarması sonucu yemek hizmetlerinde kritik bir aksama” yaşadığı aktarıldı.Bütçe kesintileri sonrası personel azaldıGazeteye göre, yaşanan aksamanın nedeni bütçe kesintileri sonrası yapılan toplu işten çıkarmalar oldu. Bu sürecin, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından yürütülen kamu harcamalarını azaltma kampanyası kapsamında gerçekleştiği belirtildi.Personel yetersizliği nedeniyle üssün yemekhanesinin çalışma saatlerinin kısaltıldığı, bunun da askerlerin fiziksel ve bilişsel hazırlığını olumsuz etkilediği ve eğitim ile rutin görevlerde performans düşüşüne yol açtığı ifade edildi.Geçici çözüm olarak kumanyaSorunun çözümü için ABD Ordusu’nun yeni bir yemek hizmeti yüklenicisi aradığı bildirildi. Geçici bir önlem olarak ise saha kumanyalarının dağıtılmasının değerlendirildiği aktarıldı.Ancak gazetenin aktardığına göre, bu kumanyaların herkes için yeterli olmadığı belirtildi.Fort Greely’nin yaklaşık 350 askeri personeli barındırdığı, ayrıca ABD’nin en büyük kara konuşlu kıtalararası balistik füze sistemine ev sahipliği yaptığı ve 40’a yakın füzenin konuşlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/trumpin-kuba-tehdidi-ne-anlama-geliyor-abd-yeni-bir-mudahaleye-mi-hazirlaniyor-1102708956.html
abd
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0b/1056275248_51:0:1384:1000_1920x0_80_0_0_54da901128d56308b51b49074e608d64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, alaska, bütçe kesintisi, yemek, yemekhane, abd ordusu, açlık
abd, alaska, bütçe kesintisi, yemek, yemekhane, abd ordusu, açlık

ABD'nin Alaska üssünde bütçe kesintileri sebebiyle beslenme krizi

17:31 13.01.2026
© Fotoğraf : US Army ABD Ordusu - Alaska - Tatbikat
ABD Ordusu - Alaska - Tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
© Fotoğraf : US Army
Abone ol
ABD basınına göre Alaska’daki Fort Greely askeri üssünde, bütçe kesintileri ve işten çıkarmalar nedeniyle yemek hizmetleri aksadı. Üs yönetiminin askerlerin beslenmesini sağlamakta zorlandığı aktarıldı.
ABD merkezli askeri haberler yapan Stars and Stripes gazetesinin iç belgelere dayandırdığı haberinde, Alaska’daki Fort Greely üssünde yemekhanenin tam kapasiteyle çalışamadığı bildirildi.
Üssün, hükümetin sivil pozisyonlardaki personeli işten çıkarması sonucu yemek hizmetlerinde kritik bir aksama yaşadığı aktarıldı.

Bütçe kesintileri sonrası personel azaldı

Gazeteye göre, yaşanan aksamanın nedeni bütçe kesintileri sonrası yapılan toplu işten çıkarmalar oldu. Bu sürecin, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından yürütülen kamu harcamalarını azaltma kampanyası kapsamında gerçekleştiği belirtildi.
Personel yetersizliği nedeniyle üssün yemekhanesinin çalışma saatlerinin kısaltıldığı, bunun da askerlerin fiziksel ve bilişsel hazırlığını olumsuz etkilediği ve eğitim ile rutin görevlerde performans düşüşüne yol açtığı ifade edildi.

Geçici çözüm olarak kumanya

Sorunun çözümü için ABD Ordusu’nun yeni bir yemek hizmeti yüklenicisi aradığı bildirildi. Geçici bir önlem olarak ise saha kumanyalarının dağıtılmasının değerlendirildiği aktarıldı.
Ancak gazetenin aktardığına göre, bu kumanyaların herkes için yeterli olmadığı belirtildi.
Fort Greely’nin yaklaşık 350 askeri personeli barındırdığı, ayrıca ABD’nin en büyük kara konuşlu kıtalararası balistik füze sistemine ev sahipliği yaptığı ve 40’a yakın füzenin konuşlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Küba-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
GÖRÜŞ
Trump’ın Küba tehdidi ne anlama geliyor? ABD yeni bir müdahaleye mi hazırlanıyor?
16:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала