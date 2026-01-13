https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/abdnin-alaska-ussunde-butce-kesintileri-sebebiyle-beslenme-krizi-1102709895.html
ABD'nin Alaska üssünde bütçe kesintileri sebebiyle beslenme krizi
ABD'nin Alaska üssünde bütçe kesintileri sebebiyle beslenme krizi
Sputnik Türkiye
ABD basınına göre Alaska’daki Fort Greely askeri üssünde, bütçe kesintileri ve işten çıkarmalar nedeniyle yemek hizmetleri aksadı. Üs yönetiminin askerlerin... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T17:31+0300
2026-01-13T17:31+0300
2026-01-13T17:31+0300
dünya
abd
alaska
bütçe kesintisi
yemek
yemekhane
abd ordusu
açlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0b/1056275248_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_ceb86c798edaab3d18c241ba7382e2e7.jpg
ABD merkezli askeri haberler yapan Stars and Stripes gazetesinin iç belgelere dayandırdığı haberinde, Alaska’daki Fort Greely üssünde yemekhanenin tam kapasiteyle çalışamadığı bildirildi.Üssün, “hükümetin sivil pozisyonlardaki personeli işten çıkarması sonucu yemek hizmetlerinde kritik bir aksama” yaşadığı aktarıldı.Bütçe kesintileri sonrası personel azaldıGazeteye göre, yaşanan aksamanın nedeni bütçe kesintileri sonrası yapılan toplu işten çıkarmalar oldu. Bu sürecin, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından yürütülen kamu harcamalarını azaltma kampanyası kapsamında gerçekleştiği belirtildi.Personel yetersizliği nedeniyle üssün yemekhanesinin çalışma saatlerinin kısaltıldığı, bunun da askerlerin fiziksel ve bilişsel hazırlığını olumsuz etkilediği ve eğitim ile rutin görevlerde performans düşüşüne yol açtığı ifade edildi.Geçici çözüm olarak kumanyaSorunun çözümü için ABD Ordusu’nun yeni bir yemek hizmeti yüklenicisi aradığı bildirildi. Geçici bir önlem olarak ise saha kumanyalarının dağıtılmasının değerlendirildiği aktarıldı.Ancak gazetenin aktardığına göre, bu kumanyaların herkes için yeterli olmadığı belirtildi.Fort Greely’nin yaklaşık 350 askeri personeli barındırdığı, ayrıca ABD’nin en büyük kara konuşlu kıtalararası balistik füze sistemine ev sahipliği yaptığı ve 40’a yakın füzenin konuşlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/trumpin-kuba-tehdidi-ne-anlama-geliyor-abd-yeni-bir-mudahaleye-mi-hazirlaniyor-1102708956.html
abd
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0b/1056275248_51:0:1384:1000_1920x0_80_0_0_54da901128d56308b51b49074e608d64.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, alaska, bütçe kesintisi, yemek, yemekhane, abd ordusu, açlık
abd, alaska, bütçe kesintisi, yemek, yemekhane, abd ordusu, açlık
ABD'nin Alaska üssünde bütçe kesintileri sebebiyle beslenme krizi
ABD basınına göre Alaska’daki Fort Greely askeri üssünde, bütçe kesintileri ve işten çıkarmalar nedeniyle yemek hizmetleri aksadı. Üs yönetiminin askerlerin beslenmesini sağlamakta zorlandığı aktarıldı.
ABD merkezli askeri haberler yapan Stars and Stripes gazetesinin iç belgelere dayandırdığı haberinde, Alaska’daki Fort Greely üssünde yemekhanenin tam kapasiteyle çalışamadığı bildirildi.
Üssün, “hükümetin sivil pozisyonlardaki personeli işten çıkarması sonucu yemek hizmetlerinde kritik bir aksama” yaşadığı aktarıldı.
Bütçe kesintileri sonrası personel azaldı
Gazeteye göre, yaşanan aksamanın nedeni bütçe kesintileri sonrası yapılan toplu işten çıkarmalar oldu. Bu sürecin, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından yürütülen kamu harcamalarını azaltma kampanyası kapsamında gerçekleştiği belirtildi.
Personel yetersizliği nedeniyle üssün yemekhanesinin çalışma saatlerinin kısaltıldığı, bunun da askerlerin fiziksel ve bilişsel hazırlığını olumsuz etkilediği ve eğitim ile rutin görevlerde performans düşüşüne yol açtığı ifade edildi.
Geçici çözüm olarak kumanya
Sorunun çözümü için ABD Ordusu’nun yeni bir yemek hizmeti yüklenicisi aradığı bildirildi. Geçici bir önlem olarak ise saha kumanyalarının dağıtılmasının değerlendirildiği aktarıldı.
Ancak gazetenin aktardığına göre, bu kumanyaların herkes için yeterli olmadığı belirtildi.
Fort Greely’nin yaklaşık 350 askeri personeli barındırdığı, ayrıca ABD’nin en büyük kara konuşlu kıtalararası balistik füze sistemine ev sahipliği yaptığı ve 40’a yakın füzenin konuşlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.