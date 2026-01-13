https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/abdnin-alaska-ussunde-butce-kesintileri-sebebiyle-beslenme-krizi-1102709895.html

ABD'nin Alaska üssünde bütçe kesintileri sebebiyle beslenme krizi

ABD'nin Alaska üssünde bütçe kesintileri sebebiyle beslenme krizi

Sputnik Türkiye

ABD basınına göre Alaska’daki Fort Greely askeri üssünde, bütçe kesintileri ve işten çıkarmalar nedeniyle yemek hizmetleri aksadı. Üs yönetiminin askerlerin... 13.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-13T17:31+0300

2026-01-13T17:31+0300

2026-01-13T17:31+0300

dünya

abd

alaska

bütçe kesintisi

yemek

yemekhane

abd ordusu

açlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0b/1056275248_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_ceb86c798edaab3d18c241ba7382e2e7.jpg

ABD merkezli askeri haberler yapan Stars and Stripes gazetesinin iç belgelere dayandırdığı haberinde, Alaska’daki Fort Greely üssünde yemekhanenin tam kapasiteyle çalışamadığı bildirildi.Üssün, “hükümetin sivil pozisyonlardaki personeli işten çıkarması sonucu yemek hizmetlerinde kritik bir aksama” yaşadığı aktarıldı.Bütçe kesintileri sonrası personel azaldıGazeteye göre, yaşanan aksamanın nedeni bütçe kesintileri sonrası yapılan toplu işten çıkarmalar oldu. Bu sürecin, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından yürütülen kamu harcamalarını azaltma kampanyası kapsamında gerçekleştiği belirtildi.Personel yetersizliği nedeniyle üssün yemekhanesinin çalışma saatlerinin kısaltıldığı, bunun da askerlerin fiziksel ve bilişsel hazırlığını olumsuz etkilediği ve eğitim ile rutin görevlerde performans düşüşüne yol açtığı ifade edildi.Geçici çözüm olarak kumanyaSorunun çözümü için ABD Ordusu’nun yeni bir yemek hizmeti yüklenicisi aradığı bildirildi. Geçici bir önlem olarak ise saha kumanyalarının dağıtılmasının değerlendirildiği aktarıldı.Ancak gazetenin aktardığına göre, bu kumanyaların herkes için yeterli olmadığı belirtildi.Fort Greely’nin yaklaşık 350 askeri personeli barındırdığı, ayrıca ABD’nin en büyük kara konuşlu kıtalararası balistik füze sistemine ev sahipliği yaptığı ve 40’a yakın füzenin konuşlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/trumpin-kuba-tehdidi-ne-anlama-geliyor-abd-yeni-bir-mudahaleye-mi-hazirlaniyor-1102708956.html

abd

alaska

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, alaska, bütçe kesintisi, yemek, yemekhane, abd ordusu, açlık