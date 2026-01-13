https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/abdde-fed-baskani-powella-sorusturma-krizi1970ler-enflasyonu-uyarisi-1102703589.html
ABD’de Fed Başkanı Powell’a soruşturma krizi:1970’ler enflasyonu uyarısı
ABD’de Fed Başkanı Powell’a soruşturma krizi:1970’ler enflasyonu uyarısı
Sputnik Türkiye
ABD Adalet Bakanlığı’nın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında cezai soruşturma başlatmasının ardından, ekonomistlerden 1970’ler enflasyonu uyarısı geldi.
2026-01-13T14:03+0300
2026-01-13T14:03+0300
2026-01-13T14:07+0300
ekonomi̇
jerome powell
abd
fed
enflasyon
abd adalet bakanlığı
merkez bankası
richard nixon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/15/1061488645_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_819f2f8a98c603f876becc2b3791df6e.jpg
Ekonomistler, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Fed Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma başlatmasının ardından ‘Trump’ın Fed’e yönelik baskılarının, ABD’yi 1970’ler tarzı yüksek enflasyon riskine sürükleyebileceği' uyarısında bulundu.Analistler, dönemin ABD Başkanı Richard Nixon’ın, 1972 seçimleri öncesinde Fed Başkanı Arthur Burns 'üzerinde kurduğu baskı sonrası yaşanan enflasyon patlamasına' dikkat çekti.Berenberg Bank ABD ekonomisti Atakan Bakiskan, şunları söyledi:Piyasaların temel endişesiPiyasalarda asıl endişenin, enflasyon beklentilerinin kontrolden çıkması olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre, Fed’in siyasi baskılarla faiz indirimine zorlanması, fiyat istikrarını tehlikeye atabilir ve küresel finans piyasalarında sert tepkilere neden olabilir.Powell’a açılan soruşturmaJerome Powell, federal savcıların hakkında cezai soruşturma başlattığını yayınladığı bir video ile açıkladı.Powell, ABD Adalet Bakanlığı'nın FED'e mahkeme celbi gönderdiğini söyledi ve soruşturmanın siyasi olduğunu savundu.Dünya merkez bankası başkanlarından destekAralarında İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın da bulunduğu 11 merkez bankası yetkilisi, yayımladıkları ortak bildiride Powell’ın yanında olduklarını açıkladı. Bildiride, merkez bankası bağımsızlığının zedelenmemesi gerektiği söyledi.Bildiriye imza atanlar arasında Brezilya Merkez Bankası Başkanı Gabriel Galipolo, Kanada Merkez Bankası Başkanı, Tiff Macklem, İsviçre Merkez Bankası Başkanı Martin Schlegel var.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/trumpin-irana-ek-vergi-karari-turkiyeyi-nasil-etkiler-iran-turkiye-ticaret-hacmi-ne-kadar-1102700457.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/15/1061488645_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_198ee11187748af052459818a664e7b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
jerome powell, soruşturma, fed, destek, enflasyon, 1970'ler enflasyonu, karar, açıklama, trump, trump powell açıklamaları, abd adalet bakanlığı, doj, haberler, abd haberleri, ekonomi haberleri, fed, fed haberleri
jerome powell, soruşturma, fed, destek, enflasyon, 1970'ler enflasyonu, karar, açıklama, trump, trump powell açıklamaları, abd adalet bakanlığı, doj, haberler, abd haberleri, ekonomi haberleri, fed, fed haberleri
ABD’de Fed Başkanı Powell’a soruşturma krizi:1970’ler enflasyonu uyarısı
14:03 13.01.2026 (güncellendi: 14:07 13.01.2026)
ABD Adalet Bakanlığı’nın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında cezai soruşturma başlatmasının ardından, ekonomistlerden 1970’ler enflasyonu uyarısı geldi. Powell'a dünyadan 11 merkez bankası başkanından destek geldi.
Ekonomistler, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Fed Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma başlatmasının ardından ‘Trump’ın Fed’e yönelik baskılarının, ABD’yi 1970’ler tarzı yüksek enflasyon riskine sürükleyebileceği' uyarısında bulundu.
Analistler, dönemin ABD Başkanı Richard Nixon’ın, 1972 seçimleri öncesinde Fed Başkanı Arthur Burns 'üzerinde kurduğu baskı sonrası yaşanan enflasyon patlamasına' dikkat çekti.
Berenberg Bank ABD ekonomisti Atakan Bakiskan, şunları söyledi:
Eğer Fed, yüksek enflasyona rağmen aşırı gevşek bir para politikası izlerse, en kötü senaryoda 1970’lere benzer bir tablo ortaya çıkabilir. Ayrıca Fed’in veriler yerine siyasete göre hareket etmesi, yabancı yatırımcıların ABD borcunun finansmanından çekilmesine yol açabilir.
Piyasaların temel endişesi
Piyasalarda asıl endişenin, enflasyon beklentilerinin kontrolden çıkması olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre, Fed’in siyasi baskılarla faiz indirimine zorlanması, fiyat istikrarını tehlikeye atabilir ve küresel finans piyasalarında sert tepkilere neden olabilir.
Powell’a açılan soruşturma
Jerome Powell, federal savcıların hakkında cezai soruşturma başlattığını yayınladığı bir video ile açıkladı.
Powell, ABD Adalet Bakanlığı'nın FED'e mahkeme celbi gönderdiğini söyledi ve soruşturmanın siyasi olduğunu savundu.
Dünya merkez bankası başkanlarından destek
Aralarında İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın da bulunduğu 11 merkez bankası yetkilisi, yayımladıkları ortak bildiride Powell’ın yanında olduklarını açıkladı. Bildiride, merkez bankası bağımsızlığının zedelenmemesi gerektiği söyledi.
Bildiriye imza atanlar arasında Brezilya Merkez Bankası Başkanı Gabriel Galipolo, Kanada Merkez Bankası Başkanı, Tiff Macklem, İsviçre Merkez Bankası Başkanı Martin Schlegel var.