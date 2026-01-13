Türkiye
ABD'de Fed Başkanı Powell'a soruşturma krizi:1970'ler enflasyonu uyarısı
ABD’de Fed Başkanı Powell’a soruşturma krizi:1970’ler enflasyonu uyarısı
ABD Adalet Bakanlığı’nın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında cezai soruşturma başlatmasının ardından, ekonomistlerden 1970’ler enflasyonu uyarısı geldi.
Ekonomistler, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Fed Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma başlatmasının ardından ‘Trump’ın Fed’e yönelik baskılarının, ABD’yi 1970’ler tarzı yüksek enflasyon riskine sürükleyebileceği' uyarısında bulundu.Analistler, dönemin ABD Başkanı Richard Nixon’ın, 1972 seçimleri öncesinde Fed Başkanı Arthur Burns 'üzerinde kurduğu baskı sonrası yaşanan enflasyon patlamasına' dikkat çekti.Berenberg Bank ABD ekonomisti Atakan Bakiskan, şunları söyledi:Piyasaların temel endişesiPiyasalarda asıl endişenin, enflasyon beklentilerinin kontrolden çıkması olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre, Fed’in siyasi baskılarla faiz indirimine zorlanması, fiyat istikrarını tehlikeye atabilir ve küresel finans piyasalarında sert tepkilere neden olabilir.Powell’a açılan soruşturmaJerome Powell, federal savcıların hakkında cezai soruşturma başlattığını yayınladığı bir video ile açıkladı.Powell, ABD Adalet Bakanlığı'nın FED'e mahkeme celbi gönderdiğini söyledi ve soruşturmanın siyasi olduğunu savundu.Dünya merkez bankası başkanlarından destekAralarında İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın da bulunduğu 11 merkez bankası yetkilisi, yayımladıkları ortak bildiride Powell’ın yanında olduklarını açıkladı. Bildiride, merkez bankası bağımsızlığının zedelenmemesi gerektiği söyledi.Bildiriye imza atanlar arasında Brezilya Merkez Bankası Başkanı Gabriel Galipolo, Kanada Merkez Bankası Başkanı, Tiff Macklem, İsviçre Merkez Bankası Başkanı Martin Schlegel var.
ABD Adalet Bakanlığı'nın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında cezai soruşturma başlatmasının ardından, ekonomistlerden 1970'ler enflasyonu uyarısı geldi. Powell'a dünyadan 11 merkez bankası başkanından destek geldi.
Ekonomistler, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Fed Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma başlatmasının ardından ‘Trump’ın Fed’e yönelik baskılarının, ABD’yi 1970’ler tarzı yüksek enflasyon riskine sürükleyebileceği' uyarısında bulundu.
Analistler, dönemin ABD Başkanı Richard Nixon’ın, 1972 seçimleri öncesinde Fed Başkanı Arthur Burns 'üzerinde kurduğu baskı sonrası yaşanan enflasyon patlamasına' dikkat çekti.
Berenberg Bank ABD ekonomisti Atakan Bakiskan, şunları söyledi:
Eğer Fed, yüksek enflasyona rağmen aşırı gevşek bir para politikası izlerse, en kötü senaryoda 1970’lere benzer bir tablo ortaya çıkabilir. Ayrıca Fed’in veriler yerine siyasete göre hareket etmesi, yabancı yatırımcıların ABD borcunun finansmanından çekilmesine yol açabilir.

Piyasaların temel endişesi

Piyasalarda asıl endişenin, enflasyon beklentilerinin kontrolden çıkması olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre, Fed’in siyasi baskılarla faiz indirimine zorlanması, fiyat istikrarını tehlikeye atabilir ve küresel finans piyasalarında sert tepkilere neden olabilir.

Powell’a açılan soruşturma

Jerome Powell, federal savcıların hakkında cezai soruşturma başlattığını yayınladığı bir video ile açıkladı.
Powell, ABD Adalet Bakanlığı'nın FED'e mahkeme celbi gönderdiğini söyledi ve soruşturmanın siyasi olduğunu savundu.

Dünya merkez bankası başkanlarından destek

Aralarında İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın da bulunduğu 11 merkez bankası yetkilisi, yayımladıkları ortak bildiride Powell’ın yanında olduklarını açıkladı. Bildiride, merkez bankası bağımsızlığının zedelenmemesi gerektiği söyledi.
Bildiriye imza atanlar arasında Brezilya Merkez Bankası Başkanı Gabriel Galipolo, Kanada Merkez Bankası Başkanı, Tiff Macklem, İsviçre Merkez Bankası Başkanı Martin Schlegel var.
